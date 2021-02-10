Гороскоп 10-17 февраля: Легкий путь

Карта недели – «Слышать»

Неделя обещает быть насыщенной эмоциями. Нельзя сказать, что только положительными: переживания, трудности выбора, бессилие и другие превратности судьбы не на шутку встревожат, но уже в конце недели начнут отступать. Для вас в сложившейся ситуации главное – учесть все нюансы, расставить приоритеты и слушать голос сердца.

Овен – «Перемены»

Перемены уже совсем близко, вероятно, вы смените род деятельности или заведёте увлекательное хобби. Возможно, кто-то сделает вам интересное предложение. Намеченная поездка или путешествие будет очень удачной и увлекательной.

Телец – «Что не так?»

Вы погружены в грустные размышления, какая-то сторона вашей жизни вас не устраивает, вам кажется, что вы не можете на это повлиять. Возможно, вас разочаровало что-то в человеке или в жизненном укладе. Если вы возьмете себя в руки, то заметите, что вокруг много интересного и много людей, которые вами интересуются.

Близнецы – «Переживания»

Сейчас вы действительно испытываете сильное моральное переживание. Однако задумайтесь, были ли эти отношения тем, о чем вы мечтали всю жизнь.

Рак – «Отношения»

Вас ждет улучшение отношений и, возможно, прочный союз. Вы можете найти единомышленников среди коллег, заключить помолвку с любимым человеком, найти компромисс с давним врагом.

Лев – «Выбор»

Вы сделали свой выбор, наберитесь терпения и наблюдайте, как события развиваются теперь. Прессинг ослабевает, и вы наконец-то можете вздохнуть полной грудью. Вам лишь осталось расхлебать последствия вашего поступка.

Дева – «Успех»

Ваши начинания увенчаются успехом, явный рост по карьерной лестнице. Умения и навыки будут оценены по достоинству и принесут плоды. Подходящий момент открыть свое дело, заручившись поддержкой компаньона или единомышленника. Возможно повышение в должности, уважение со стороны окружающих.

Весы – «Осторожность»

Ваше благополучие может пошатнуться, на самом раннем этапе была допущена ошибка, которая может повлечь за собой крах всей системы. Будьте осторожны с сомнительными сделками, вероятна потеря денег.

Скорпион – «Свое дело»

Эта карта указывает на улучшение материального положения. Возможно, вам поднимут оклад или предложат более оплачиваемую работу. Вы можете преуспеть в ведении бизнеса, операциях с недвижимостью. Ваши терпение, качественный труд и тонкий расчет будут щедро вознаграждены.

Стрелец – «Все плохое позади»

Все плохое уже позади, вы потихоньку реабилитируетесь и начинаете учиться жить, радоваться хорошим моментам, замечать красоту природы. Самое главное из этого пережитого кошмара – сделать правильные выводы, чтобы в будущем ситуация не повторилась.

Козерог – «Препятствие»

По какой-то причине вы не сможете довести начатое дело до конца. Возникает неожиданное препятствие в достижении цели. Возможно, после интересного делового предложения не последовало никаких действий.

Водолей – «Критика»

Критика, направленная в вашу сторону, не должна расцениваться как зло, прислушайтесь, и вы найдете в этом и хороший совет, и ответ на свой вопрос.

Рыбы – «Общение»

Ваше увлечение собственным «я» разрушает вашу жизнь. Вы не интересуетесь проблемами других, что оставляет свой отпечаток и на вашей жизни. Возможно, вы пренебрегаете хорошими, добрыми советами, потому что привыкли всё и всегда делать по-своему.