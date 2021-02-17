Гороскоп 17-24 февраля: Время замерло

Карта недели – «Куда иду?»

Вы все еще находитесь под впечатлением от событий минувшей недели. Они вывели вас из равновесия, и собраться, кажется, практически невозможно… Если вы и вправду чувствуете себя растерянным, возьмите передышку. Вам необходимо выдохнуть и понять, куда двигаться дальше.

Овен – «Трудяга»

Ваши амбиции относительно ваших умений слишком высоки, вы не сможете добиться желаемого, не приложив к этом усилий. На этой неделе вам придется не только работать не покладая рук, но и вспомнить о своих давних друзьях, у них для вас есть хорошие новости.

Телец – «Временные трудности»

В вашей семье будет царить гармония и радость. Кроме того, вы преодолеете трудности в общении с коллегами по работе, ваше финансовое положение стабилизируется. Работа станет более ответственной и, соответственно, более оплачиваемой.

Близнецы – «Нет сил»

Ощущение, что все пошло не по плану, не покидает, а испытания, подкидываемые жизнью, в последнее время воспринимаются в штыки. Несомненно, происходящее тревожит, но не нужно думать, что кто-то пытается вывести вас из равновесия, нет. Вы изрядно измотаны, вам просто необходим отдых.

Рак – «Новые линии»

Отношения с неприятным человеком подходят к концу, вас ждет новый, увлекательный этап в жизни. Этот этап принесет вам новые знания и новый опыт. К тому же совсем рядом долгожданные перемены. Вероятно, вы смените род деятельности или заведете увлекательное хобби. Не исключено, что кто-то сделает вам интересное предложение.

Лев – «Успешный»

Ваши начинания увенчаются успехом, вас ждет явный рост по карьерной лестнице, а накопленные умения и навыки наконец-то будут оценены по достоинству. Настал подходящий момент открыть свое дело, заручившись поддержкой компаньона или единомышленника.

Дева – «Добрые вести»

Сейчас вы находитесь на распутье, большую часть времени занимают мысли о близком человеке. Возможно, вы переживаете любовное приключение и стоите перед выбором как быть дальше. Постарайтесь во что бы то ни стало не обращаться за советом, он только собьет вас с пути, в этот раз вы должны принять решение самостоятельно.

Весы – «Знаки судьбы»

Вы совершенно растеряны, кажется, будто стоите на перепутье и выбранное направление может стоить слишком дорого. В этой ситуации постарайтесь не быть безучастным, откройте глаза, относитесь ко всему происходящему крайне внимательно. Помощь близко, главное – не прозевать судьбоносные знаки.

Скорпион – «Время прощаться»

На этой неделе вам предстоит распрощаться с тем, к чему вы уже успели привыкнуть. Эта зависимость долгое время не отпускала, но настал ваш черед строить новую жизнь. Возможно, вы осознали некоторые нюансы и пересмотрели отношения с человеком или стиль жизни.

Стрелец – «Решай»

Трудный и изматывающий тело и душу период подходит к концу. Хорошее известие принесет надежду. Ну а силы вы найдете в себе сами.

Козерог – «Зацепки»

Ваш страх перед чем-то новым заставляет вас цепляться за отягощающие отношения или образ жизни. Такая позиция мешает вашему росту и тормозит прогресс начинаний. Перемены в жизни, хотите вы этого или нет, все равно придут, такая судьба.

Водолей – «По заслугам»

Для принятия важного решения необходимо взвесить все за и против. Подумайте о близких и тех, кто зависит от вашего решения, оно должно быть справедливым для всех. Если же вы уже отнеслись к кому-то нечестно, вскоре придет время отвечать за свои поступки.

Рыбы – «Собраться»

Вам нужно собраться с силами и начать предпринимать более решительные действия. Трудности не отступают, несмотря на ваши попытки их решить. Задумайтесь, возможно, принятое решение было не подходящим именно для этой проблемы или же вы выбрали путь наименьшего сопротивления.