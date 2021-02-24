Гороскоп 24 февраля - 3 марта: Исправляя ошибки

Карта недели – «Свежий взгляд»

Для получения новых знаний необходимо отказаться от привычного восприятия мира. Посмотрите на проблему по-новому. Постарайтесь найти смысл в победе и в поражении, но не впадайте в крайности.

Овен – «Плохой советчик»

Постарайтесь не просить совета ни у кого. Существует большая вероятность, что вы получите неискренний или попросту плохой совет, который не только не поможет, но и выведет вас из равновесия на какое-то время.

Телец – «Время чинить»

На этой неделе у вас появится возможность восстановить связи и исправить давнюю ошибку или даже несправедливость в отношениях с кем-то. Наступило время, когда для вас обоих доброе и созидательное становится значительно важнее амбиций и обид.

Близнецы – «Шагай»

Вам кажется, что вы остановились, и дело не в пути, а в развитии. Вы настолько боитесь изменить что-то в своем привычном укладе, что не хотите даже думать о прогрессе, о развитии собственных талантов, проявлении лучших качеств. Сегодня или завтра вам все равно придется сделать шаг в неизвестность, хотите вы этого или нет.

Рак – «Открывай»

Вы сможете открыть в себе новые грани, таланты, прийти в себя после трудного периода, освободиться от чего-то надоевшего, досадного, сковывающего.

Лев – «Оттолкнуться»

Вас ждет непростой период. Вы вдруг ощутите озарение, осознание, желание бороться, двигаться куда-то или к кому-то. Однако будьте готовы к тому, что вам придется преодолеть кризис. Иногда полезно достать до дна, чтобы почувствовать под ногами опору, оттолкнуться и вынырнуть уже совсем другим человеком.

Дева – «Результат»

Вас ждет хорошая неделя. Вас любят, вами восхищаются, идут за советом. Вы смогли добиться авторитета в своей сфере деятельности и теперь можете немного расслабиться и пожинать плоды приложенных усилий.

Весы – «В бой»

Ваши сообразительность и аналитические способности выручат вас в, казалось бы, безвыходной ситуации. Не падайте духом, у вас есть вы, и вы справитесь.

Скорпион – «Расслабься»

Сейчас вы закладываете фундамент своего будущего. Прямо сейчас! На самом деле все происходящее находится в согласованности с замыслами судьбы, нужно просто немного потерпеть, чтобы задуманное свершилось.

Стрелец – «Спорим?»

Вас будут преследовать мелкие конфликты, ссоры на пустом месте. Всплывшая вдруг неприятная новость вынудит корректировать свои планы и отменять важные встречи.

Козерог – «Лови слова»

Будьте осторожнее в выборе слов, есть большая вероятность, что вам всерьез придется пожалеть о сказанном.

Водолей – «Счастье рядом»

Вы четко осознали, кто вы и куда идете, и уже готовы сделать шаг и вырваться из круга старых задач, интересов, образа жизни. Если чувствуете, что можете сделать шаг навстречу счастью, не тяните, пока удача на вашей стороне!

Рыбы – «Проблема – не проблема»

Ваши проблемы временны. Вы ведете себя нетерпеливо, желая поскорее выйти из черной полосы, но при этом не даете себе возможности взвесить, проанализировать свои намерения и действия. Возьмите паузу, подумайте о следствиях своих поступков и тогда вы увидите, что все это время решение проблемы лежало на поверхности.