Гороскоп 25–31 марта: В поиске смысла

Карта недели – «Хранитель слов»

Не любителям потрещать по душам опасаться нечего. Вашей репутации ничего не угрожает. О вашем счастье никто не знает и, соответственно, посягать на него не станет. Неделя пройдет в спокойном ритме, не нарушив планов.

Чего не скажешь о болтунах. Ваша открытость может сыграть злую шутку. Необдуманные слова могут навредить не только вашей репутации, но и запланированному продвижению по карьерной лестнице.

Овен – «Добрая слава»

Любые вопросы: бытовые, финансовые, личного характера вам удастся решить на раз, тем самым вызвав глубокое уважение в глазах близких вам людей. О вас идет добрая слава, вами вдохновляются, вас ставят в пример, ваша отзывчивость тронула сердца самых дорогих, чего еще можно желать?

Телец – «Тили-тили-тесто»

Еще недавно этот сильный и уверенный в себе человек утверждал, что влюбиться по уши – удел слабых, а теперь сам, пряча красные от смущения щеки, пытается заговорить с объектом своей тайной любви. Помните: ничего не бывает просто так, всему свое время, это ваш шанс.

Близнецы – «Не ной»

Как бы вам ни хотелось отлынивать от работы, осуществить это будет невозможно. Если вы запланировали отпуск или хотели взять отгул, откажитесь от этой идеи. Все равно большую часть времени придется провести в плену труда. Но расстраиваться не стоит, ваши труды будут оценены и щедро вознаграждены.

Рак – «Дурацкий конфликт»

Вам предстоит борьба за собственные права, в которой вы одержите победу. Одолеть оппонента, который устроил перепалку, вы сможете с легкостью. У него нет ни аргументов, ни средств, ни сил… Лишь желание нескучно провести время.

Лев – «Любимчик»

Вы совершите что-то такое, что вызовет восторг и всеобщее восхищение окружающих. Быть может, вы уже успели забыть каково это, но в глубине души вы – настоящий герой, которому просто необходимо быть полезным людям. Запомните это ощущение и больше не теряйте веру в себя.

Дева – «Держись»

Некоторая апатия и душевная тоска захлестнули… По кому или чему горюете – поймете сами. Постарайтесь не наломать дров и не испортить и без того пошатнувшиеся отношения.

Весы – «Сюрприз»

Вам катастрофически не хватает всего: времени, понимания, сил, вдохновения, нужных слов… Однако повода для того, чтобы опускать руки, нет. Вы получите гораздо больше, судьба приготовила для вас большой, огромный, громадный сюрприз!

Скорпион – «В пляс»

Вы ощутите полную гармонию с собой. Работа, учеба, проблемы – это все за гранью вашего восприятия. У вас все хорошо, и этот настрой будет переполнять вас на протяжении всей недели настолько, что периодически вы будете пританцовывать.

Стрелец – «Болтун»

Говорить, обещать, а потом забывать и делать вид, что ничего не было, это ваш конек. Вот и сейчас ваша болтовня привела к довольно неловкой ситуации. Чтобы ни происходило, вы никак не хотите усваивать урок. А судьба продолжает тыкать вас носом в одно и то же место как самого отстающего.

Козерог – «Беги»

Вы успели запрыгнуть в последний вагон отъезжающего поезда, и, казалось бы, все позади, но это не совсем так. Вам еще придется побороться, хоть и совсем немного. Противники в несколько раз сильнее и опытнее. Однако помните: что бы ни случилось, у вас всегда есть запасной выход и в любой момент вы можете «сделать ноги».

Водолей – «Впереди хорошее»

Водоворот событий настолько вас впечатлит, что у вас периодически будет возникать желание удалиться восвояси и переждать эту бурю событий. Не переживайте. Сил для того, чтобы пережить происходящее, хватит, грядущие события принесут исключительно положительные эмоции.

Рыбы – «Переждать»

Логика – не ваш конек. Что бы ни происходило, все будет валиться из рук… Постарайтесь не зацикливаться на происходящем, вместо этого покажите другую сторону себя, сделайте акцент на чем-нибудь другом. Сделайте новую прическу, например, или просто улыбнитесь шефу в ответ на порицание. Ничего не сделаешь, этот период просто нужно переждать.