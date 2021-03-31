Гороскоп
Гороскоп 31 марта – 7 апреля: Не время рисковать
Карта недели - «Скажи мне, ты счастлив?»
У вас нет возможности реализовать свой творческий потенциал. Вы будто загнаны в угол. Низкий уровень материального комфорта, отношения, которые не удовлетворяют… Вам необходимо всерьез задуматься о том, чего вы на самом деле хотите. Разве к этому вы шли все эти годы?
Овен – «По-новому»
Вероятнее всего, вам придется испытать проблемы с обратной связью. Вас будто бы не слышат или не хотят слышать. Дело в том, что вам необходим свежий взгляд на ситуацию, а вашему сознанию - перезагрузка. Вам нужно не просто иначе посмотреть на свою проблему. Чтобы ее решить, вам необходимо начать думать по-другому.
Телец – «Фальшивка»
Любые отношения, завязанные на этой неделе, будут основаны на расчете и предвзятости. Поэтому, прежде чем открывать душу новому знакомому, поинтересуйтесь, почему он решил стать вашим другом и как долго он будет водить вас за нос.
Близнецы – «Тайм-аут»
Вам стоит на какое-то время сложить полномочия лидера-энтузиаста. Не торопите события, положитесь на судьбу или на высшие силы, а инициативу вам сейчас лучше отдать другим людям.
Рак – «Переждать»
Постарайтесь отказаться от ведения диалогов (особенно деловых). Если есть какая-то животрепещущая тема, отложите ее решение до лучших времен. Начатый разговор и заключенный союз приведет в тупик и выставит вас в невыгодном свете.
Лев – «Гармония»
Неделя обещает привнести гармонию в вашу жизнь. Случайные мысли и капризы сойдут на нет. Неделя отлично подходит для того, чтобы заниматься собой: уделить внимание здоровью, отправиться на шопинг или встретиться с друзьями.
Дева – «Привал»
Вам необходимо взять паузу в активных начинаниях. Не бегите впереди паровоза, лучше остановитесь и прикиньте: каким путем его будет проще обогнать, особо не напрягаясь.
Весы – «Берегись»
Если вы собрались в путешествие, карты рекомендуют на какое-то время распрощаться с этой идеей. И дело даже не в том, что у вас не получится достичь заданной цели... Совсем нет. Удача на вашей стороне, но существует большая вероятность того, что ваша рассеянность станет почвой для непоправимых ошибок.
Скорпион – «Равновесие»
Карты рекомендуют сделать вам паузу и насладиться спокойствием и тишиной. Уже ближе к середине недели вас посетят свежие идеи, найдутся подходящие слова, возобновятся контакты. Принятие же важного решения лучше отложить до следующей недели.
Стрелец – «План А»
Постарайтесь осуществить все, что запланировали на эту неделю, по возможности не отступая и не корректируя ничего в процессе.
Козерог – «Верный путь»
План, который вы вынашивали долгое время, вот-вот сработает. Даже если вам на минуту покажется, что это провал, никак не реагируйте. Вы идете по намеченному пути и совсем скоро ощутите, что все это было не напрасно.
Водолей – «В поисках клада»
Вам требуется перезагрузка, и речь здесь совсем не о физической усталости… Вы настолько измотаны бурей идей, что никак не можете расставить приоритеты и решить, что все-таки в данный момент важнее. Поэтому постарайтесь отложить начинания на какое-то время и попытайтесь докопаться до своей истинной цели.
Рыбы – «За стеной»
Вы стараетесь забыть о конфликтах и возникших разногласиях, устанавливая дисциплину. Однако выстраивая границы, важно не увлечься и не выстроить глухую стену между собой и нужными людьми. Например, отказываясь от лишних споров, не стоит закрывать возможность диалога как такового.