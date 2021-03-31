Гороскоп 31 марта – 7 апреля: Не время рисковать

Карта недели - «Скажи мне, ты счастлив?»

У вас нет возможности реализовать свой творческий потенциал. Вы будто загнаны в угол. Низкий уровень материального комфорта, отношения, которые не удовлетворяют… Вам необходимо всерьез задуматься о том, чего вы на самом деле хотите. Разве к этому вы шли все эти годы?

Овен – «По-новому»

Вероятнее всего, вам придется испытать проблемы с обратной связью. Вас будто бы не слышат или не хотят слышать. Дело в том, что вам необходим свежий взгляд на ситуацию, а вашему сознанию - перезагрузка. Вам нужно не просто иначе посмотреть на свою проблему. Чтобы ее решить, вам необходимо начать думать по-другому.

Телец – «Фальшивка»

Любые отношения, завязанные на этой неделе, будут основаны на расчете и предвзятости. Поэтому, прежде чем открывать душу новому знакомому, поинтересуйтесь, почему он решил стать вашим другом и как долго он будет водить вас за нос.

Близнецы – «Тайм-аут»

Вам стоит на какое-то время сложить полномочия лидера-энтузиаста. Не торопите события, положитесь на судьбу или на высшие силы, а инициативу вам сейчас лучше отдать другим людям.

Рак – «Переждать»

Постарайтесь отказаться от ведения диалогов (особенно деловых). Если есть какая-то животрепещущая тема, отложите ее решение до лучших времен. Начатый разговор и заключенный союз приведет в тупик и выставит вас в невыгодном свете.

Лев – «Гармония»

Неделя обещает привнести гармонию в вашу жизнь. Случайные мысли и капризы сойдут на нет. Неделя отлично подходит для того, чтобы заниматься собой: уделить внимание здоровью, отправиться на шопинг или встретиться с друзьями.

Дева – «Привал»

Вам необходимо взять паузу в активных начинаниях. Не бегите впереди паровоза, лучше остановитесь и прикиньте: каким путем его будет проще обогнать, особо не напрягаясь.

Весы – «Берегись»

Если вы собрались в путешествие, карты рекомендуют на какое-то время распрощаться с этой идеей. И дело даже не в том, что у вас не получится достичь заданной цели... Совсем нет. Удача на вашей стороне, но существует большая вероятность того, что ваша рассеянность станет почвой для непоправимых ошибок.

Скорпион – «Равновесие»

Карты рекомендуют сделать вам паузу и насладиться спокойствием и тишиной. Уже ближе к середине недели вас посетят свежие идеи, найдутся подходящие слова, возобновятся контакты. Принятие же важного решения лучше отложить до следующей недели.

Стрелец – «План А»

Постарайтесь осуществить все, что запланировали на эту неделю, по возможности не отступая и не корректируя ничего в процессе.

Козерог – «Верный путь»

План, который вы вынашивали долгое время, вот-вот сработает. Даже если вам на минуту покажется, что это провал, никак не реагируйте. Вы идете по намеченному пути и совсем скоро ощутите, что все это было не напрасно.

Водолей – «В поисках клада»

Вам требуется перезагрузка, и речь здесь совсем не о физической усталости… Вы настолько измотаны бурей идей, что никак не можете расставить приоритеты и решить, что все-таки в данный момент важнее. Поэтому постарайтесь отложить начинания на какое-то время и попытайтесь докопаться до своей истинной цели.

Рыбы – «За стеной»

Вы стараетесь забыть о конфликтах и возникших разногласиях, устанавливая дисциплину. Однако выстраивая границы, важно не увлечься и не выстроить глухую стену между собой и нужными людьми. Например, отказываясь от лишних споров, не стоит закрывать возможность диалога как такового.