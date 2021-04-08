Гороскоп 7-14 апреля: Весна внутри

Карта недели - «Время меняться»

Неделя обещает внести ясность. Вы сможете преодолеть возникшие трудности без особых усилий. Гармонию приобретете, проведя вечер в окружении самых близких.

Финансовое положение стабилизируется. Возможно, вы затеете ремонт или совершите покупку для дома.

Овен – «Поворот не туда»

Главная сложность, с которой вы столкнетесь на этой неделе, – ощущение, будто бы вы зашли в тупик. Ситуация складывается таким образом, что вам просто не хватает ясности для полного понимания. Неопределенность выводит вас из равновесия. Однако у вас имеются все ресурсы для решения возникших проблем. Не бойтесь экспериментировать и попробуйте осмотреть ситуацию с разных сторон.

Телец – «Переоценка»

Неделя принесет грустные размышления. Вам будет казаться, что все не то и все не так. Вы хотите большего, чем имеете, – более высокий уровень комфорта, творческую реализацию, отношения. Но по всем пунктам – провал. Это отличный повод задуматься, где вы сейчас находитесь и к чему в итоге хотите прийти.

Близнецы – «Любовь в каждой мысли»

В вашей голове – любовь. Вы готовы сутками напролет думать о том, кто завоевал ваше сердце. Не молчите о том, что вас тревожит. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы внести ясность - улучшить или начать отношения.

Рак – «Отражатель»

Неделя принесет вам огромную силу и непоколебимую веру в себя. Ваши лучшие качества – терпимость и мягкость – помогут в решении любой проблемы. Враги и недоброжелатели вам не страшны, так как сейчас вы сбалансированы как никогда и способны отразить любой негатив, направленный против вас.

Лев – «Зажигай»

Настало время прислушаться к себе и начать реализовывать свою самую заветную мечту. Высшие силы благосклонны. Этот период как нельзя лучше подходит для творчества и построения новых, светлых планов.

Дева – «Темные времена»

Не предпринимайте никаких действий, пока ситуация полностью не разъяснится. Все тайное вскоре станет явным. Вскоре вы узнаете о существовании недоброжелателя.

Весы – «Решайся»

Вы стоите на пороге нового этапа жизни. Перед вами непростое решение, которое вы должны принять, чтобы перейти к новой, более совершенной стадии личностного развития. Если вы сделаете верный выбор, результат будет очень благоприятным для вас.

Скорпион – «Результат»

Вы достигли финала очередной стадии жизни и можете наслаждаться результатом своего труда. Вы собраны и сдержанны, еще немного - и перед вами откроются новые перспективы. Сейчас самое время для построения новых планов, основанных на результатах. Если вы запланировали поездку, все пойдет по вашему плану.

Стрелец – «Белая полоса»

Ваши начинания медленно, но верно развиваются. Совсем скоро вы получите какое-то известие, которое повлияет на дальнейшее развитие событий. Вероятнее всего, вы найдете дополнительный источник дохода или он найдет вас сам.

Козерог – «Смотрим в будущее»

На этой неделе вы дадите начало новому успешному проекту. Данный этап вашей жизни вполне удачный в плане карьеры и ведения бизнеса. Новые проекты и планы, созданные сейчас, принесут хороший доход в недалеком будущем.

Водолей – «Без стресса»

Период переживаний и стрессовых ситуаций уже позади, вас ждет успокоение и довольно умиротворенный период. Смена обстановки поможет вам легче перенести волнения и улучшит ситуацию.

Рыбы – «Стоит ли?»

Ноша, которая возложена вам на плечи, слишком тяжела, у вас едва хватает сил, чтобы справляться с ней. Безумная ответственность вызывает нервозность и патологическую усталость. Задумайтесь, стоит ли оно того.