Гороскоп 14-21 апреля: В шаге от гармонии

Карта недели - «Отдохнуть бы»

Ощущение, что все пошло не по плану, не покидает, а испытания, подкидываемые жизнью в последнее время, воспринимаются в штыки. Несомненно, происходящее тревожит, но не нужно думать, что кто-то пытается вывести вас из равновесия, нет. Вы изрядно измотаны, вам просто необходим отдых.

Овен – «Открытые двери»

Вас ждут приятные и добрые перемены. Сейчас вы находитесь в самом начале нового пути, перед вами открываются большие возможности.

Телец – «На эмоциях»

Неделя принесет сложные эмоциональные переживания. То, что вы планировали в ближайшее время, откладывается на неопределенный срок.

Близнецы – «Оставив груз»

Вы готовы освободиться от всего того, что тормозит ваши начинания (пережитки прошлых отношений, идей, целей) и вступить на путь роста, развития и самосовершенствования. В этот период вы без труда сможете воплотить задуманное.

Рак – «На свет»

Вам придется пройти через трудный период. Вам нужно будет «переболеть» своей проблемой, если же просто сесть и страдать пассивно, без конца предаваясь горю, то проблема не уйдет еще очень-очень долго.

Однако, несмотря на сложный период, на горизонте уже маячит светлая полоса.

Лев – «Голая правда»

В ваших личных отношениях происходит ревизия. Вы будете перебирать достоинства и недостатки своего избранника. Вероятнее всего, до сих пор вы идеализировали его, но теперь пришла пора избавиться от иллюзий. Пришло время ответить самой себе на вопросы: а так ли дорог вам ваш партнер и готовы ли вы ради него в чем-то ущемить себя?

Дева – «Затягивается»

Вас расстроило то, что результат, который, возможно, уже был почти в руках, откладывается. Нетерпение и настойчивость не принесут желаемых плодов. Для того чтобы дела пошли в гору, вам придется чем-нибудь пожертвовать, в чем-то уступить.

Весы – «Берегись»

Может показаться, что волнующая вас ситуация устаканилась. Но эти ощущения ложные, совсем скоро проявятся скрытые. Вы можете столкнуться с предательством, вероломством, непорядочностью.

Скорпион – «В поиске равновесия»

Вам будет сложно контролировать себя. В какой-то момент вы ощутите внутренний разлад из-за отсутствия гармонии. Вам будет сложно собраться еще и потому, что в вашу историю будут пытаться вмешаться другие люди. Не допускайте этого. Не делитесь своими переживаниями ни с кем, вы даже не представляете, сколько у вас на самом деле недоброжелателей.

Стрелец – «Слова-убийцы»

Будьте предусмотрительнее в своих словах и поступках. Неловкое высказывание или действие могут всерьез обидеть кого-то близкого и поставить вас в неловкую ситуацию.

Козерог – «Полюби»

Вам нужно научиться по-настоящему любить себя, вне зависимости от того, есть партнер или нет, относиться к себе как к ценному и достойному человеку. Мы можем принять то, что заслуживаем быть любимыми только тогда, когда сами относимся к себе хорошо, неважно, задалась личная жизнь или нет.

Водолей – «Выбирая фразы»

Вам будет сложно найти общий язык с вашей второй половинкой. Остерегайтесь необдуманных слов, они ранят тех, кто нас любит, сильнее кинжала.

Рыбы – «Побеждая трудности»

Неделя потребует от вас включенности и внимания. В решении сложных вопросов используйте всесторонний подход, для того чтобы иметь правильное представление и видеть пределы задуманного, вам необходимо разобраться в деталях.