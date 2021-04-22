Гороскоп
Гороскоп 22–28 апреля: Менять и меняться
Карта недели – «Время добрых встреч»
Если вы задумали свернуть горы, отложите это до следующей недели. Сейчас не время для ярких достижений, на пути то и дело будут возникать препятствия и разного рода трудности.
Свободное время лучше всего потратить на встречи со старыми друзьями. Скорее всего, ближе к концу недели в вашу дверь постучит кто-то издалека, кто так давно собирался, но все как-то не получалось.
Овен – «Счастье есть»
Поздравляем, на вашу улицу заглянул настоящий праздник. Ощущение гармонии и счастья переполняют, а желания исполняются, стоит только загадать.
Телец – «Здесь и сейчас»
Вам стоит прекратить изо всех сил цепляться то за прошлое, то за будущее. Пока вы проводите время в собственных грезах, ничего не происходит, а жизнь проходит. Время жить настоящим.
Близнецы – «Начеку»
Возникшая ситуация потребует вашего немедленного вмешательства. Скорость реакции и острота ума приведут к успеху. Не исключено, что вы столкнетесь с форс-мажором.
Рак – «Придержи идеи»
Сейчас не время подводить итоги, прощаться с кем-то или чем-то, строить новые планы… Возникнут непредвиденные препятствия.
Лев – «Актер»
Вам придется проявить все свои актерские способности, чтобы не ударить в грязь лицом. Грядущая встреча будет несколько напряженной. Для того чтобы побороть неловкость, вам придется на время перестать быть собой, став кем-то другим.
Дева – «Силы в дело»
Для того чтобы сдвинуться с места и начать движение в направлении своей цели, вам нужно проявить всю свою решительность и напористость. Чем больше сил вложите, тем лучше будет результат.
Весы – «Прибыль»
Срочно освобождайте место в квартире, чтобы было куда поставить мешки с деньгами. Вас ждет значительное увеличение капитала. Вы получите не только свои, честно заработанные на основном месте работы средства, но и доходы от сторонних проектов и абсолютно неожиданные для вас выплаты.
Скорпион – «На свободу»
Вы наконец-то сможете освободиться от тяжелого груза, который постоянно тянул вниз. Настало время вздохнуть полной грудью и почувствовать себя свободным человеком.
Стрелец – «На опыте»
Вы набрались немалого опыта, и теперь он мешает вам в реализации ваших планов. Вы боитесь поверить в то, что происходит, и с настороженностью наблюдаете за тем, как удача уходит из-под вашего носа. Сейчас лучшее время, просто протяните руку и все получится.
Козерог – «По заслугам»
Вы – человек порядка. Благодаря верности своим ценностям и стабильности в выборе пути вы добились немалого успеха. Сейчас самое время для того, чтобы им насладиться.
Водолей – «Меняя курс»
Вы никак не можете вынести опыт из событий прошлого. Вы будто пляшете на граблях, раз за разом получая то в лоб, то по затылку. В ваших силах прекратить этот бег по кругу. Остановитесь, выдохните, проанализируйте ситуацию и начинайте движение по другому пути.
Рыбы – «Полезный»
Все, что вы сделаете на этой неделе для других, принесет пользу и вам. Если вы собрались в путешествие и оставляете дом без присмотра, не переживайте, вашему имуществу ничто не угрожает.