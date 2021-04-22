Гороскоп 22–28 апреля: Менять и меняться

Карта недели – «Время добрых встреч»

Если вы задумали свернуть горы, отложите это до следующей недели. Сейчас не время для ярких достижений, на пути то и дело будут возникать препятствия и разного рода трудности.

Свободное время лучше всего потратить на встречи со старыми друзьями. Скорее всего, ближе к концу недели в вашу дверь постучит кто-то издалека, кто так давно собирался, но все как-то не получалось.

Овен – «Счастье есть»

Поздравляем, на вашу улицу заглянул настоящий праздник. Ощущение гармонии и счастья переполняют, а желания исполняются, стоит только загадать.

Телец – «Здесь и сейчас»

Вам стоит прекратить изо всех сил цепляться то за прошлое, то за будущее. Пока вы проводите время в собственных грезах, ничего не происходит, а жизнь проходит. Время жить настоящим.

Близнецы – «Начеку»

Возникшая ситуация потребует вашего немедленного вмешательства. Скорость реакции и острота ума приведут к успеху. Не исключено, что вы столкнетесь с форс-мажором.

Рак – «Придержи идеи»

Сейчас не время подводить итоги, прощаться с кем-то или чем-то, строить новые планы… Возникнут непредвиденные препятствия.

Лев – «Актер»

Вам придется проявить все свои актерские способности, чтобы не ударить в грязь лицом. Грядущая встреча будет несколько напряженной. Для того чтобы побороть неловкость, вам придется на время перестать быть собой, став кем-то другим.

Дева – «Силы в дело»

Для того чтобы сдвинуться с места и начать движение в направлении своей цели, вам нужно проявить всю свою решительность и напористость. Чем больше сил вложите, тем лучше будет результат.

Весы – «Прибыль»

Срочно освобождайте место в квартире, чтобы было куда поставить мешки с деньгами. Вас ждет значительное увеличение капитала. Вы получите не только свои, честно заработанные на основном месте работы средства, но и доходы от сторонних проектов и абсолютно неожиданные для вас выплаты.

Скорпион – «На свободу»

Вы наконец-то сможете освободиться от тяжелого груза, который постоянно тянул вниз. Настало время вздохнуть полной грудью и почувствовать себя свободным человеком.

Стрелец – «На опыте»

Вы набрались немалого опыта, и теперь он мешает вам в реализации ваших планов. Вы боитесь поверить в то, что происходит, и с настороженностью наблюдаете за тем, как удача уходит из-под вашего носа. Сейчас лучшее время, просто протяните руку и все получится.

Козерог – «По заслугам»

Вы – человек порядка. Благодаря верности своим ценностям и стабильности в выборе пути вы добились немалого успеха. Сейчас самое время для того, чтобы им насладиться.

Водолей – «Меняя курс»

Вы никак не можете вынести опыт из событий прошлого. Вы будто пляшете на граблях, раз за разом получая то в лоб, то по затылку. В ваших силах прекратить этот бег по кругу. Остановитесь, выдохните, проанализируйте ситуацию и начинайте движение по другому пути.

Рыбы – «Полезный»

Все, что вы сделаете на этой неделе для других, принесет пользу и вам. Если вы собрались в путешествие и оставляете дом без присмотра, не переживайте, вашему имуществу ничто не угрожает.