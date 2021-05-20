Гороскоп 19-26 мая: Маленькими шагами

Карта недели - «В поисках себя»

Сейчас вы ведете скрытую войну со своим подсознанием. Оно изо всех сил пытается подсказать вам выход, но вы по какой-то причине отказываетесь его слушать. Постарайтесь на некоторое время перевести на первый план свои нужды, поступившись присущим вам альтруизмом.

Овен – «Перезагрузка»

Вы утомились. Вероятнее всего, вы чувствуете слабость даже несмотря на то, что вроде бы ничего сверхъестественного совершить еще не успели. Эта усталость, скорее, моральная. Для того чтобы избавиться от нее, вам просто необходим отдых в кругу семьи, долгие разговоры по душам или поездка в дальние дали.

Телец – «Отпусти»

Вы стоите на пороге перемен и все ваши мысли уже там, в счастливом будущем. Осталось сделать только один шаг – распрощаться с пугающими моментами вашего прошлого. Чем раньше вы сможете принять то, что произошло, и отпустить, тем раньше ощутите на себе долгожданные перемены.

Близнец – «Один на один»

Для того чтобы понять куда дальше двигаться, вам просто необходимо остаться наедине со своими мыслями. Отправляйтесь за город, медитируйте, постарайтесь понять, кто вы и чего на самом деле хотите.

Рак – «Наперекосяк»

Постарайтесь не строить планы на ближайшую неделю, потому что все пойдет наперекосяк. Происходящие события нельзя назвать плохими, но они окажутся настолько неожиданными, что в какой-то момент вы осознаете, что здесь от вас ничего не зависит. Постарайтесь не планировать дальних поездок и не принимать судьбоносных решений.

Лев – «Во благо»

Зависть и мечты о том, как могло было быть, поглотят вас целиком. Несмотря на меланхоличные настроения, лучше всего, собрав волю в кулак, направить свою энергию на добрые дела.

Дева – «Хитрость»

Вам придется припрятать свое собственное Я и свои эгоистичные стремления до лучших времен. Сейчас гораздо важнее слушать, слышать и подчиняться настроению окружающих. Неважно семья это или начальство, ваше покладистое положение поможет вам стать ближе к важной, недоступной до этого времени информации.

Весы – «Ощущая силы»

Вам, как никогда, требуется поддержка близких и родные стены. Для того чтобы почувствовать в себе силы для свершения великих дел вам необходимо находиться там, где вы чувствуете себя, как дома.

Скорпион – «Внимание к деталям»

Вам просто необходимо сосредоточиться на более «уязвимых» местах в проектах, планах и т.д., так как именно они могут дать сбой. Вы, как никто другой, знаете, о чем речь и только в ваших силах предотвратить неприятности.

Стрелец – «Творец»

Если вы мечтали заняться благотворительностью – сейчас самое время. Вселенная приготовила для вас приятный сюрприз, но получить его вы сможете, только когда начнете делать добрые дела - безвозмездно, не ожидая никакой благодарности взамен.

Козерог – «Транжира»

Вероятнее всего, на этой неделе в вас проснется склонность к транжирству, и вы решите прикрывать ее благими намерениями. Это грозит превратиться в череду лжи… Сначала вы станете врать окружающим, а потом себе. Стоит ли говорить, что ни к чему хорошему это не приведет?

Водолей – «Мудрец»

Неделя наилучшим образом подходит для того, чтобы делиться своими знаниями, наработками, житейской мудростью. Причем у вас получится, как делиться, так и принимать важную информацию.

Рыбы – «В путь»

Неделя подходит для дальних поездок, свиданий, приятных встреч за большим столом. Удача будет сопровождать вас в пути, и не важно, на большие или маленькие расстояния.