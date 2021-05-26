Гороскоп 26 мая – 2 июня: Время действовать

Карта недели – «Боец»

Битва, завязавшаяся еще в середине прошлой недели, закончится в вашу пользу. Вы выдержите проверку на прочность, докажете, что не лыком шиты. Конечно, придется приложить немало сил. Победа будет более чем заслуженная. Во имя чего? Для бесценного опыта, чтобы вы стали более зрелым, сильным и смелым для продвижения по своему пути.

Овен – «Через призму любви»

Сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы довериться собственным чувствам и начать следовать велению сердца. Распространяйте добро вокруг себя, получайте благословение и благословляйте других добрыми словами, щедростью сердца.

Телец – «Связующее звено»

Пришло время пересмотреть свои предположения относительно сложившихся противоречий. Первый урок, который вам необходимо усвоить, для того чтобы понять суть проблемы, - взвесить все «за» и «против» и возвыситься над проблемой, а дальше уже заботиться о согласии мыслей и действий, освободившись от лишних сомнений, достигнув гармонии.

Близнецы – «Подъем»

Вас ждет период успеха, плодотворной реализации конкретных проектов и победы во всем. Однако будьте осторожны: удержаться на таком уровне будет нелегко.

Рак – «Учусь любить»

Самое время для того, чтобы познать красоту собственной индивидуальности и акцентироваться на ней. Понимать, принимать, заботиться о себе – вот то, что у вас получится на все 100%. Отправляйтесь на поиск гармонии с собой и новых ориентиров.

Лев – «Все можно»

Время воплощать в жизнь свои планы! Главное правило недели: внедряя в жизнь новизну, улучшайте свою жизнь, создавайте максимальный комфорт. Именно в таких условиях осуществится все, что задумано.

Дева – «С вашего позволения»

Вы считаете недопустимым позволять вмешательство в ваш драгоценный проект кого-то извне. А зря, вы не даете возможности внести вашим близким свежие идеи и сделать ваше детище более прибыльным. И прекратите закрывать глаза на проблемы и трудности, пришло время их решать.

Весы – «Рост»

Пришло время расти. Смело развивайте свои творческие идеи, стремитесь туда, где происходит все самое интересное. Ближе к середине недели вы получите сообщение или встретите того, кто вас вдохновит и поддержит в начинаниях.

Скорпион – «Бесстрашие»

Трудный период остается позади. Сейчас, чтобы вернуться к своим целям, вам необходимо составить список дел, которые заслуживают похвалы. Радоваться своим достижениям. Сейчас можно и нужно быть щедрым, снисходительным к врагам и конкурентам. Ничего не бойтесь и не скрывайте свои таланты!

Стрелец – «Защитник»

Встаньте на защиту собственных прав, не сходите с занимаемой позиции. Убедитесь, что ваши действия законны, чтобы не опуститься до уровня противников/конкурентов.

Козерог – «Я так вижу»

Вам необходимо открыться миру, доверять и расширять горизонты, выработать собственный философский взгляд на мир и быть независимым. Мыслите глобально и действуйте локально! Увеличьте собственную силу, разберитесь в содержании и в происходящем и на все реагируйте соответствующе. Ваше восприятие – ключ ко всем актуальным вопросам.

Водолей – «Копилка»

Для вас настал период финансовой безопасности. Знания и способности, копившиеся годами, принесли удовлетворение и поспособствовали созданию солидной основы. Вы можете гордиться своими способностями.

Рыбы – «В плену труда»

Вы стараетесь завоевать успех изо всех сил, но ваше прошлое препятствует продвижению. Помните: выполняя тяжелую работу, человек достигнет намеченной цели, несмотря ни на что. Если вы отдадитесь работе сполна, вас ждут процветание и признание.