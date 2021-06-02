Гороскоп
Гороскоп 2–9 июня: Время заняться собой
Карта недели – «Перезагрузка»
Ощущение, что все пошло не по плану, не покидает, а испытания, подкидываемые жизнью в последнее время, воспринимаются в штыки. Несомненно, происходящее тревожит, но не нужно думать, что кто-то пытается вывести вас из равновесия. Нет. Вы изрядно измотаны, вам просто необходим отдых.
Овен – «Чудо»
Ваши ожидания относительно какого-то проекта оправдаются. Кроме того, вы неожиданно получите немалую компенсацию за работу. А проблема, возникшая на прошлой неделе, чудесным образом исчезнет.
Телец – «Воплощай»
Желание менять сводит вас с ума. Причем это касается и ситуации и вашего внутреннего «я». Удача на вашей стороне, задумали – воплощайте!
Близнецы – «Здесь»
Жить здесь и сейчас – вот ваш девиз для этой недели. Постарайтесь никуда не бежать, не жить мечтами о будущем, а просто радоваться сегодняшнему дню. Намеченное откладывать не стоит, сделайте все, что запланировали, и ваша радость увеличится вдвое.
Рак – «Радость»
Настройтесь на сбор плодов своей деятельности. Это может быть победа в чем-то, выигрыш, выгода от сотрудничества или благополучный финал творческого дела… Большая радость настигнет вас на этой неделе, а чувство эйфории продлится вплоть до конца следующей.
Лев – «В поиске»
Долгое время вы находились в режиме ожидания, теперь настало время отыскать ответы на свои вопросы. Не бойтесь высказывать свое мнение, задавать вопросы, признаваться в своих ошибках, однако будьте готовы к тому, что вам придется принять и чужие ошибки.
Дева – «Включись»
Неделя требует от вас максимальной включенности и сочувствия. К вам будут идти за советом и прощением. Если разбитые отношения все же невозможно склеить, будьте справедливы и непредвзяты к своему оппоненту.
Весы – «Делай»
Успех не придет без усилий. Вам придется бросить все свои силы для достижения задуманного, однако не бойтесь обессилеть. Когда вы получите то, о чем мечтали, вас наполнит огромная энергия для новых свершений.
Скорпион – «Заслужил»
Пришло время пожинать плоды своей деятельности. Неважно, сколько вы сделали для достижения желаемого, утешительный приз достанется даже лентяям.
Стрелец – «Страховка»
Вас ждет непростая неделя. Есть большая вероятность того, что ваши планы окажутся в зоне риска. Но это совсем не значит, что вам нужно отказаться от своей цели. Это всего лишь повод поискать дополнительную точку опоры.
Козерог – «Откройся»
Желание уйти в себя будет сводить с ума. Однако вам не стоит поддаваться своим минутным слабостям. Разделите вечер или даже несколько вечеров с друзьями и увидите, насколько вы ошибались, желая захлопнуть перед ними дверь.
Водолей – «Форс-мажор»
Постарайтесь не планировать никаких судьбоносных событий. Есть большая вероятность возникновения препятствий буквально на пустом месте.
Рыбы – «В бой»
Не оконченный спор тревожит вас не на шутку. Вам так хочется вернуться в этот момент и сказать еще больше колких фраз. Однако пользы это не принесет. Возьмите передышку, подготовьтесь как следует.