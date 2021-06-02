Гороскоп 2–9 июня: Время заняться собой

Карта недели – «Перезагрузка»

Ощущение, что все пошло не по плану, не покидает, а испытания, подкидываемые жизнью в последнее время, воспринимаются в штыки. Несомненно, происходящее тревожит, но не нужно думать, что кто-то пытается вывести вас из равновесия. Нет. Вы изрядно измотаны, вам просто необходим отдых.

Овен – «Чудо»

Ваши ожидания относительно какого-то проекта оправдаются. Кроме того, вы неожиданно получите немалую компенсацию за работу. А проблема, возникшая на прошлой неделе, чудесным образом исчезнет.

Телец – «Воплощай»

Желание менять сводит вас с ума. Причем это касается и ситуации и вашего внутреннего «я». Удача на вашей стороне, задумали – воплощайте!

Близнецы – «Здесь»

Жить здесь и сейчас – вот ваш девиз для этой недели. Постарайтесь никуда не бежать, не жить мечтами о будущем, а просто радоваться сегодняшнему дню. Намеченное откладывать не стоит, сделайте все, что запланировали, и ваша радость увеличится вдвое.

Рак – «Радость»

Настройтесь на сбор плодов своей деятельности. Это может быть победа в чем-то, выигрыш, выгода от сотрудничества или благополучный финал творческого дела… Большая радость настигнет вас на этой неделе, а чувство эйфории продлится вплоть до конца следующей.

Лев – «В поиске»

Долгое время вы находились в режиме ожидания, теперь настало время отыскать ответы на свои вопросы. Не бойтесь высказывать свое мнение, задавать вопросы, признаваться в своих ошибках, однако будьте готовы к тому, что вам придется принять и чужие ошибки.

Дева – «Включись»

Неделя требует от вас максимальной включенности и сочувствия. К вам будут идти за советом и прощением. Если разбитые отношения все же невозможно склеить, будьте справедливы и непредвзяты к своему оппоненту.

Весы – «Делай»

Успех не придет без усилий. Вам придется бросить все свои силы для достижения задуманного, однако не бойтесь обессилеть. Когда вы получите то, о чем мечтали, вас наполнит огромная энергия для новых свершений.

Скорпион – «Заслужил»

Пришло время пожинать плоды своей деятельности. Неважно, сколько вы сделали для достижения желаемого, утешительный приз достанется даже лентяям.

Стрелец – «Страховка»

Вас ждет непростая неделя. Есть большая вероятность того, что ваши планы окажутся в зоне риска. Но это совсем не значит, что вам нужно отказаться от своей цели. Это всего лишь повод поискать дополнительную точку опоры.

Козерог – «Откройся»

Желание уйти в себя будет сводить с ума. Однако вам не стоит поддаваться своим минутным слабостям. Разделите вечер или даже несколько вечеров с друзьями и увидите, насколько вы ошибались, желая захлопнуть перед ними дверь.

Водолей – «Форс-мажор»

Постарайтесь не планировать никаких судьбоносных событий. Есть большая вероятность возникновения препятствий буквально на пустом месте.

Рыбы – «В бой»

Не оконченный спор тревожит вас не на шутку. Вам так хочется вернуться в этот момент и сказать еще больше колких фраз. Однако пользы это не принесет. Возьмите передышку, подготовьтесь как следует.