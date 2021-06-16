Гороскоп 16-23 июня: Лучшее время

Карта недели – «Сбывайся»

На этой неделе на своем примере вы сможете увидеть, что мысли материальны. Все, о чем вы мечтаете сейчас, начинает сбываться. К тому же вы хорошо поработали и заслуживаете отдых, и он не за горами.

Овен – «Поисковик»

Вам необходимо расслабиться и восстановить силы. Если какое-то дело вызывает у вас чувство апатии, бросайте. Отпустило? Поздравляем, вы нашли тот самый канал, по которому от вас уходят бодрость и драгоценные силы.

Телец – «Не твое»

Пришло время делать выбор. Простой и очевидный для окружающих, он так непрост для вас. Примите то, что произошло с вами, как данность и не пытайтесь искать компромиссы.

Близнецы – «Счастье»

Грядут неожиданные хлопоты и немалые финансовые траты. Нет, ничего страшного за горизонтом не притаилось, впереди - радостное событие. Хоть оно и свалится как снег на голову, постарайтесь не наломать дров от неожиданности.

Рак – «По накатанной»

Не торопите события, процесс уже запущен, и изменить что-то невозможно. Прекратите копаться в себе и пытаться примирить непримиримое. Вы тратите силы не на то. Нежелательно бросаться из крайности в крайность и пытаться пробовать себя в чем-то новом: можете потерять больше, чем имеете.

Лев – «В погоне»

От происходящего сумбура вы немного запутались и уже не видите света в конце тоннеля, а зря. Прекратите слушать кого-то, пусть даже очень близкого, и поймете, что ответ гораздо ближе, чем кажется.

Дева – «Почувствуй»

Будьте бдительны. Если ваше чутье предупреждает о приближающейся угрозе, примите во внимание все знаки, говорящие о неблагополучии. Возможно появление форс-мажорных ситуаций.

Весы – «Послушай»

Борьба за место под солнцем успела изрядно утомить, вы держитесь на энтузиазме и предчувствии того, что скоро все это закончится. Не бросайте то, чем так увлечены, ваше предчувствие выведет вас к новым берегам.

Скорпион – «Не делись!»

Постарайтесь не делать судьбоносных шагов, не рвать полезные связи, не конфликтовать. Свои идеи берегите и не посвящайте в них заинтересованных лиц, пока вам не дадут аванс. Высока вероятность того, что вас подставят, выдав придуманное вами за свое.

Стрелец – «Целься»

Настал период воплощения задуманного. Однако не самое лучшее время для переговоров. Пока сконцентрируйтесь на собственных желаниях, определите цель. Но будьте осторожны в выборе советчиков, высока вероятность пойти на поводу у партнеров и стать марионеткой.

Козерог – «На старые грабли»

Успех будет ходить по пятам, и все, за что бы вы ни взялись, получится. Однако будьте осторожны: «грабли» никто не отменял. Постарайтесь вспомнить весь полученный когда-то неприятный опыт и предостеречь себя от очередного.

Водолей – «Отпустит»

Как бы вы ни старались отложить принятие важного решения, сделать судьбоносный шаг придется уже на этой неделе. А мандраж, который не покидает долгое время, пройдет, как только вы определитесь.

Рыбы – «Проверка связи»

Пришло время окончательно порвать с отягощающими моментами прошлого. Образ жизни, люди, которые тянут на дно, работа, отравляющая жизнь… Понять, что именно пришло в негодность, вы сможете, ответив себе на вопрос: где мне не рады? Ответили? Оттуда и бегите со всех ног.