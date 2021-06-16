Гороскоп
Гороскоп 16-23 июня: Лучшее время
Карта недели – «Сбывайся»
На этой неделе на своем примере вы сможете увидеть, что мысли материальны. Все, о чем вы мечтаете сейчас, начинает сбываться. К тому же вы хорошо поработали и заслуживаете отдых, и он не за горами.
Овен – «Поисковик»
Вам необходимо расслабиться и восстановить силы. Если какое-то дело вызывает у вас чувство апатии, бросайте. Отпустило? Поздравляем, вы нашли тот самый канал, по которому от вас уходят бодрость и драгоценные силы.
Телец – «Не твое»
Пришло время делать выбор. Простой и очевидный для окружающих, он так непрост для вас. Примите то, что произошло с вами, как данность и не пытайтесь искать компромиссы.
Близнецы – «Счастье»
Грядут неожиданные хлопоты и немалые финансовые траты. Нет, ничего страшного за горизонтом не притаилось, впереди - радостное событие. Хоть оно и свалится как снег на голову, постарайтесь не наломать дров от неожиданности.
Рак – «По накатанной»
Не торопите события, процесс уже запущен, и изменить что-то невозможно. Прекратите копаться в себе и пытаться примирить непримиримое. Вы тратите силы не на то. Нежелательно бросаться из крайности в крайность и пытаться пробовать себя в чем-то новом: можете потерять больше, чем имеете.
Лев – «В погоне»
От происходящего сумбура вы немного запутались и уже не видите света в конце тоннеля, а зря. Прекратите слушать кого-то, пусть даже очень близкого, и поймете, что ответ гораздо ближе, чем кажется.
Дева – «Почувствуй»
Будьте бдительны. Если ваше чутье предупреждает о приближающейся угрозе, примите во внимание все знаки, говорящие о неблагополучии. Возможно появление форс-мажорных ситуаций.
Весы – «Послушай»
Борьба за место под солнцем успела изрядно утомить, вы держитесь на энтузиазме и предчувствии того, что скоро все это закончится. Не бросайте то, чем так увлечены, ваше предчувствие выведет вас к новым берегам.
Скорпион – «Не делись!»
Постарайтесь не делать судьбоносных шагов, не рвать полезные связи, не конфликтовать. Свои идеи берегите и не посвящайте в них заинтересованных лиц, пока вам не дадут аванс. Высока вероятность того, что вас подставят, выдав придуманное вами за свое.
Стрелец – «Целься»
Настал период воплощения задуманного. Однако не самое лучшее время для переговоров. Пока сконцентрируйтесь на собственных желаниях, определите цель. Но будьте осторожны в выборе советчиков, высока вероятность пойти на поводу у партнеров и стать марионеткой.
Козерог – «На старые грабли»
Успех будет ходить по пятам, и все, за что бы вы ни взялись, получится. Однако будьте осторожны: «грабли» никто не отменял. Постарайтесь вспомнить весь полученный когда-то неприятный опыт и предостеречь себя от очередного.
Водолей – «Отпустит»
Как бы вы ни старались отложить принятие важного решения, сделать судьбоносный шаг придется уже на этой неделе. А мандраж, который не покидает долгое время, пройдет, как только вы определитесь.
Рыбы – «Проверка связи»
Пришло время окончательно порвать с отягощающими моментами прошлого. Образ жизни, люди, которые тянут на дно, работа, отравляющая жизнь… Понять, что именно пришло в негодность, вы сможете, ответив себе на вопрос: где мне не рады? Ответили? Оттуда и бегите со всех ног.