Гороскоп 24-30 июня: Время смелых решений

Карта недели – «К цели»

Вам придется столкнуться с тем, что еще вчера казалось далеким и недостижимым. Возможно, придется прыгнуть выше головы, ну а если станете совмещать несколько обязанностей, то не надейтесь на вознаграждение. Сейчас лучшее время для того, чтобы сконцентрироваться на одной цели и идти напролом в ее достижении, ваше упорство будет вознаграждено, но немного позже.

Овен – «Малыми шагами»

Неделя принесет вам приятные впечатления. Стечение обстоятельств обеспечит простое решение нескольких задач сразу. Карты советуют быть увереннее в себе, чаще доверять судьбе и чутью: даже небольшие подвижки могут впоследствии получить развитие, принести моральную или финансовую отдачу. Если на прошлой неделе вы не решились воспользоваться удачным шансом, это вполне можно сделать сегодня.

Телец – «Решай»

Неделя позволит вам погрузиться в решение практических вопросов. Самое время повысить навыки работы с инструментами и строительными материалами. Если ручной труд и ведение хозяйства - не ваша стихия, будет несложно найти мастера для выполнения работ. Если, конечно, вам все-таки удалось поправить свое материальное положение после предыдущей недели незапланированных расходов.

Близнецы – «Не трать»

Не позволяйте себе лишней роскоши и легкомысленных приключений. Безопаснее всего будет повременить с любыми крупными тратами и вложениями: поспешив, можно прогадать. По большинству материальных вопросов вам будет легко достигнуть согласия, особенно с теми, с кем вы в данный момент оказались «друзьями по несчастью».

Рак – «Везучий»

Вас ждет продуктивная неделя, которую удастся провести и с удовольствием, и с пользой. На протяжении всей недели вам будет «фартить». Удачное стечение обстоятельств откроет новые, не изведанные ранее пути. Чтобы выбрать нужную дорогу, необходимо руководствоваться собственными привычками и предпочтениями.

Лев – «Упорство»

Вам не стоит допускать перегрузок, но в начатых делах не помешает проявить упорство и последовательность. Желательно доводить дела до конца, чем больше вложите сил, тем роскошнее награда.

Дева – «Воплощай»

Успехи этой недели станут логическим продолжением прошлых начинаний. Можно смело рассчитывать на положительный результат любой инициативы, особенно если вы подключите свое обаяние. Это удачное время для реализации материальных планов, но может оказаться важным и моральное удовлетворение от достигнутого результата.

Весы – «Семейный»

Сейчас самое время посвятить себя семье, решению бытовых проблем. Занятия этой недели имеют свойство затягивать, любая работа будет требовать тщательной отделки.

Скорпион – «Терпение»

Сделайте глубокий вдох и наберитесь терпения перед последним решающим шагом. Ваша идея наконец-то воплотится. Самым убедительным свидетельством успеха станет дорогостоящая покупка. Возможно, придется достать заначку.

Стрелец – «На пользу»

Неделя принесет вам позитивный настрой и удачу в большинстве дел, но не даст по-настоящему развернуться. Если вы мечтаете о более широком поле деятельности и внушительных достижениях, придется немного подождать, что будет не так уж сложно. Постарайтесь извлечь максимум пользы из настоящего момента, и уже в ближайшее время вы сможете наглядно увидеть плоды своих усилий.

Козерог – «Сделка»

Неделя отлично подойдет для взаимовыгодных сделок, обмена услугами, для гармонизации супружеских и любовных отношений. Инициативу может проявить вторая сторона, ожидая от вас адекватного отклика. Обстоятельства благоприятны, но не позволяют витать в облаках, поэтому постарайтесь держать ситуацию в своих руках и не пускать важные дела на самотек.

Водолей – «Дела домашние»

На этой неделе вам предстоит заняться уборкой, готовкой, подготовкой к важной встрече. Сейчас самое время для семейных мероприятий, а также помощи родителям. Начатые работы могут стать первыми ласточками важных перемен.

Рыбы – «Важные встречи»

Вас ждут удачные бизнес-встречи, которые перерастут в успешное, основанное на деловом интересе или личной симпатии партнерство. Если будут предлагать помощь, не отказывайтесь, из этого тоже может выйти что-то интересное.