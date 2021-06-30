Гороскоп 30 июня - 7 июля: Нервы на пределе

Карта недели – «Победим»

Неделя станет легкой и приятной, несмотря на большой объем работы. Вам удастся выйти из сложившейся ситуации победителем и с легкостью выполнить все задания, кажущиеся коллегам непосильными. Не исключены также приятные встречи с людьми из прошлого: коллегами, друзьями, руководителями.

Овен – «Обучение»

В любом конфликте постарайтесь увидеть творческую энергию, отнестись к полученной критике с пониманием. Ни у кого нет желания вас унизить и сделать вашу жизнь невыносимой, скорее, даже наоборот: таким образом из вас стараются сделать профессионала.

Телец – «Бесстрашие»

Вы чувствуете, что совсем скоро жизнь изменится. Так и есть, ваша интуиция знает, что вам нужно, и уже ведет вас к новой цели новым, не известным ранее путем. Бояться перемен не стоит, в вашем распоряжении огромные ресурсы энергии, они, безусловно, помогут, как только вы решите сдаться.

Близнецы – «Не пыли»

Вам необходимо перестать поддаваться максимализму в восприятии жизни и привычке реагировать на все слишком поспешно или чересчур эмоционально. Только так ваши эмоции и энергия соединятся с логикой и рассудком. В таком гармоничном состоянии вы, вероятнее всего, сумеете построить счастливые отношения.

Рак – «Бессилие»

Вы погружены в грустные размышления, какая-то сторона вашей жизни вас не устраивает, и кажется, что вы не можете на это повлиять. Возможно, разочаровало что-то в человеке или в жизненном укладе.

Лев – «Мирись»

Вас ждет новое открытие: любовь сильнее ненависти. Обдумав свое поведение, вы поймете, что компромисс – лучший способ решения проблемы в вашей ситуации. Примирение с любимыми пойдет вам на пользу.

Дева – «Планируй, воплощай»

Вам кажется, что в один момент вдруг все пошло не так. Всему виной ваши необдуманные действия. Прекратите быть жертвой минутных желаний, научитесь планировать свои действия и траты.

Весы – «В путь»

Хорошее начало делу положено. Теперь двигайтесь к цели шаг за шагом и не хватайтесь за все подряд. Не переоценивайте свои силы, вам их, безусловно, хватит для достижения задуманного, но, истратив слишком много, вы рискуете оказаться у разбитого корыта.

Скорпион – «В балансе»

Вы прекрасно понимаете, как сбалансировать свои финансы и получить выгоду с помощью других людей. Вы и заметить не успели, как одержимость жаждой наживы разрушила вашу жизнь. В сложившейся ситуации необходимо на время забросить свои денежные дела и уехать подальше в компании близких.

Стрелец – «Преодолевая страх»

Весьма эмоционально напряженная неделя. Все ваши достижения будут связаны с преодолением трудностей. Хороший момент для разрешения старых проблем. Перестаньте думать о далеком завтрашнем дне, живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям.

Козерог - «Настойчивее»

Вы благополучно решили свои проблемы и готовы приступать к решению новых задач. Ваши творческие идеи приятно удивят начальство и партнеров по бизнесу. Помните, действовать нужно настойчиво и решительно, сомнения ни к чему!

Водолей – «Дышать полной грудью»

Вы наконец-то сможете освободиться от своих переживаний. Ваши помыслы чисты, а значит, никакие беды к вам не пристанут. Вы сможете приобрести былую силу и бодрость духа.

Рыбы – «В моменте»

Наслаждайтесь моментом. Не требуйте и не ожидайте неестественного, прислушайтесь к интуиции. Научитесь наслаждаться одиночеством и при этом внимательно прислушивайтесь к внутреннему течению души.