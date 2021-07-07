Гороскоп 7–14 июля: Белые полосы

Карта недели – «Птица счастья»

Неделя начнется с неожиданных, но очень приятных новостей. Одним она принесет окончание начатого проекта и наслаждение результатами, вторым - новое знакомство и бурное развитие романтических отношений. Однако и тем, и другим необходимо выдержать последнее испытание на пути к поставленной цели, проявить стойкость и побороться за свои интересы.

Овен – «Навстречу переменам»

Вы замерли в ожидании перемен, а они уже очень близко. Вы чувствуете это и изрядно, хоть и напрасно, волнуетесь. Трудности, конечно, будут, но у вас достаточно сил и терпения, чтобы их пережить. К любым начинаниям следует подходить с энтузиазмом.

Телец – «Звоночки из прошлого»

Проблема, которая так сильно вас беспокоит, решится в скором времени, и то, что так долго вас угнетало, начнет стремительно уходить из вашей жизни. Однако есть вероятность того, что ошибки, совершенные вами в прошлом, дадут о себе знать в настоящем. Остерегайтесь проблем с законом, возможны стычки с его исполнителями.

Близнецы – «Я буду лучше»

Вам кажется, что в своей работе вы достигли определенных высот, но этого для вашей самооценки недостаточно. Сейчас вам необходимо улучшить качество работы, приобрести новые знания и умения, пойти на курсы повышения квалификации. Самое главное в этом деле – внимательность и усердие.

Рак – «Налаживается»

Эта неделя будет удачной в плане карьеры и ведения собственного бизнеса. Новые проекты и планы, созданные сейчас, принесут хороший доход в недалеком будущем.

Лев – «Действуй»

Проект, над которым вы сейчас трудитесь, будет иметь успех и даже может стать лучшим среди других. Только при одном условии: если вы соберете всю свою волю в кулак, приложите все свои знания и таланты и начнете действовать.

Дева – «Умница»

Неделя будет непростой, но вы все же сможете добиться успеха, если приложите усилия. Важно как можно раньше определиться с целями, так вы сможете избежать суеты и неразберихи. Некоторые трудности могут возникнуть в общении с коллегами и с близкими людьми: они слишком часто критикуют вас и редко хвалят.

Весы – «Предложение»

Сложный период подходит к концу, в силу вступает новый, более плодотворный, который поможет вам двигаться вперед. Есть вероятность того, что кто-то предложит вам временную работу или сделает интересное деловое предложение.

Скорпион – «Шагай»

Многое из того, что беспокоило вас в последнее время, теряет актуальность. Не исключено, что вскоре вы поймете – настало время что-то менять, и, не откладывая, сделаете первые шаги в избранном направлении. Главное – не торопиться с кардинальными переменами: необдуманные поступки не приведут ни к чему хорошему.

Стрелец – «В порядке»

На этой неделе вы преодолеете трудности в общении, также стабилизируется ваше финансовое положение. Возможно, вы затеете ремонт или совершите покупку для дома.

Козерог – «На нерве»

В последнее время вы слишком эмоционально воспринимаете окружающую вас действительность. Нервозность, паника, страх мешают вашему делу. Однако все это неспроста, ваше подсознание посылает вам сигнал о том, что что-то пошло не так. Возможно, кто-то из вашего окружения вас обманывает.

Водолей – «Встречи»

Вас ждет неделя приятных встреч. Запоминающееся романтическое свидание буквально вскружит голову, а дружеские посиделки надолго поднимут настроение. Возможны также дальние поездки, неожиданные приглашения и заманчивые предложения.

Рыбы – «Налаживается»

Неделя приятных встреч ждет вас. Не бойтесь быть собой – вы понравитесь новым знакомым, сможете заинтересовать тех, кто вам симпатичен. Наладится ситуация и в семейной сфере.