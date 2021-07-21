Гороскоп 21-28 июля: Карусель событий

Карта недели – «Загадывай»

Мысли о том, что нужно двигаться дальше, не дадут вам покоя. С одной стороны, вы испытываете удовлетворение, с другой - тоску и опустошение, потому что четкого плана, куда двигаться дальше, пока нет... На этой неделе, несомненно, удастся исполнить свои желания, но не заоблачные из разряда «полететь в космос», а те, что более осуществимые, земные.

Овен – «Терпение»

Вы стараетесь изо всех сил удержать прошлое и буквально закрываете глаза на маячащие на горизонте перспективы будущего. Кризис отношений близко, наберитесь терпения, неважно, решите вы сохранять то, что есть, или начинать с чистого листа, – оно вам понадобится.

Телец – «Рост - не рост»

Карьерного роста ждать не приходится, наоборот, вас попытаются надуть на ваши же кровно заработанные. Не исключено, что это будет какой-то неумелый расчет бухгалтера или вашего начальника.

Близнецы – «Не угрожает»

Невзгоды уже позади. Однако вы еще некоторое время будете искать подвох во всем. Сейчас самое важное для вас – принять тот факт, что вашему счастью больше ничего не угрожает. Займитесь воплощением своих желаний, мечтаний, планов в жизнь.

Рак – «Неожиданности»

Казалось, все идет по плану и заслуженный успех будет головокружительным, но до вас дойдет лишь малая часть. В уже предопределенное вмешались некие препятствия, которые ничего в итоге не испортят, но отсрочат или заставят приложить гораздо больше усилий, чем предполагалось изначально.

Лев – «На пути к мечте»

Ваше желание кардинальных перемен поможет вырваться из круга старого образа жизни. По ту сторону вы, несомненно, сможете достичь успеха. Вы вдруг ощутите, что мир начал вертеться вокруг вас. Задуманное получается, загаданное сбывается.

Дева – «Готов? Иди»

Вами движет желание начать с чистого листа, выйти за рамки. Вы максимально готовы к переменам. Не бойтесь своих желаний, если чувствуете, что готовы, идите. Будет непросто, но именно в сложных ситуациях человек переступает через себя и проявляет свои лучшие качества.

Весы – «Защитник»

Вы, подобно рыцарю в доспехах, стоите на защите своих интересов, при общении с людьми вы будете расставлять четкие границы дозволенного. Вас невозможно сломить. Все будет идти по плану, уверенность в том, что ситуация под полным контролем, оправданная.

Скорпион – «Сбудется»

Жизнь налаживается. Вы наконец-то определились с направлением движения. Однако не стоит думать, что если что-то не получилось в прошлом – не судьба, на самом деле все происходящее находится в согласованности с высшим замыслом, и сейчас вы подошли слишком близко. Осталось совсем немного потерпеть, чтобы задуманное свершилось.

Стрелец – «Проблемам бой»

Вас одолевает тревога, и она не беспочвенна. Однако следует понимать, что не все ваши неудачи так значительны, каковыми кажутся. Проблема, которая принесла вам все эти чувства, есть, но она уже одной ногой в прошлом, к тому же она не способна испортить вам жизнь.

Козерог – «Не по плану»

Вы, безусловно, любите свою работу, готовы помогать коллегам и в то же время хотите чувствовать себя полезным обществу, а не только получать материальную выгоду. Но незаметно для вас пришло время совершенствовать навыки, учиться и расширять область своих знаний.

Водолей – «Предупрежден»

Путь к вожделенной цели обещает быть тернистым и долгим, а возникшее в процессе ощущение собственной беспомощности даже может выбить из колеи на некоторое время. Вероятнее всего, на вашем пути возникнут форс-мажорные обстоятельства, избежать которых не удастся. Готовьте заранее план Б.

Рыбы – «Отпускаю»

Угрызения совести и сожаление будут одолевать вас на этой неделе. Это создаст поводы для конфликтов с близкими. Вы слишком глубоко погрузились в свою боль. Пора отпускать. Наберитесь смелости признаться себе в том, что то, что ушло, не вернешь, примите и отпустите, и мир заиграет разными красками.