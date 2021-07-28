Гороскоп 28 июля - 4 августа: В ожидании успеха

Карта недели – «Попутный ветер»

На горизонте – время новых начинаний или тотальной переделки старого. В любом случае, хотите вы или нет, изменения ворвутся, вы уже готовы к этому, но отчаянно отвергаете любые мысли о новой жизни. Вы напрасно боитесь столкнуться с чем-то неизведанным, судьба приготовила для вас щедрый подарок.

Овен – «Рядом»

Вы немного притомились от повседневной суеты и в поисках покоя и гармонии с самим собой готовы перевернуть весь мир. Однако не спешите прятаться, потому что на самом деле у вас есть покровитель, который в скором времени поможет добрым словом и воодушевит в трудную минуту.

Телец – «Голову в песок»

На этой неделе вам необходимо залечь на дно и оттуда оценить сложившуюся ситуацию, оценить свое окружение. Только переоценка жизни поможет вам расстаться с опасениями и начать двигаться дальше.

Близнецы – «Прочь тоска»

Вас одолевает тоска и невозможность роста в творческом плане, однако отчаиваться не стоит. Вспомните о своих близких – в них ваше счастье и ваше вдохновение. Отправляйтесь в поход или в путешествие со своими родными и даже не заметите, как хандра отступит.



Рак – «Прислушаться»

Вы прямолинейны и уверены в себе, эти качества прекрасны, и они пойдут на пользу в работе, однако в отношениях с близкими постарайтесь быть мягче. Они, как никогда раньше, нуждаются в вашей заботе.

Лев – «Сам себе компас»

Необходимость менять свои ориентиры возникла давно, но вы не представляли, как это сделать, потому что не были готовы к переменам. Сейчас время настало, поглубже окунитесь в свою суть, поймите себя и найдите новое направление деятельности в себе.

Дева – «Другими глазами»

Ваши мысли занимает материальная составляющая жизни, вы переживаете, что денег недостаточно. Но в погоне за богатством вы можете упустить из вида то, что имеет гораздо большую ценность.

Весы – «Сообщение»

На этой неделе вы получите какую-то секретную информацию, и ее мудрое использование откроет перед вами новые перспективы. Однако не забывайте о самореализации, для достижения полной гармонии с собой делайте то, во что верите.

Скорпион – «Денег много не бывает»

Ваш новый проект принесет хоть небольшие, но деньги. Не тратьте их бездумно, постарайтесь продуктивно использовать финансы и другие ресурсы.

Стрелец – «Подытожим»

Эта неделя станет для вас периодом подведения итогов. Вы наконец-то подведете черту и свернете на новый путь, тем самым вы сможете освободить в себе пространство для приобретения нового опыта. Постарайтесь сохранить верность самому себе.

Козерог – «Перекресток»

Сейчас в вашей жизни происходит слишком много непредвиденных событий, увы, не все из них приятные. Вам не стоит копаться в причинах, просто остановитесь, поразмышляйте, переоцените ситуацию, а затем с легкостью двигайтесь дальше.

Водолей – «Противоборство»

Вы, как ни крути, все еще не готовы к принятию внутренних перемен. Вы чересчур эмоционально относитесь к переменам, а в отношении с окружающими чрезмерно вспыльчивы. Если вы не пересмотрите свое поведение и взгляд на мир, проблем не миновать.

Рыбы – «Знания»

Вы наконец-то осознаете истинные мотивы своего поведения, и это несколько расстроит. Но не раскисайте, перестаньте грустить, негодовать и раскаиваться, прибавьте шагу и перейдите мост. Не закапывайте себя заживо, не вспоминайте о прошлом. Действуйте мудро и берегите собственные ценности.