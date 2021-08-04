Гороскоп 4-11 августа: Миллионы шансов

Карта недели – «Опыт»

Неделя будет сложной, но пережить ее в ваших силах. Дело в том, что вы выбрали путь наименьшего сопротивления, и проблемы от этого сами не отступают. Поэтому соберитесь с силами и начинайте предпринимать более решительные действия, несмотря на свои страхи и неуверенность. Учитесь на своих ошибках, чтобы в будущем обезопасить себя от такого щекотливого положения.

Овен – «Добрый друг»

Если вы чувствуете упадок сил, вам просто необходима поддержка друга. Давний приятель приготовил для вас мудрый совет, который поможет найти выход из ежедневной рутины. Он по-доброму относится к вашим делам и заботам и к тому же располагает нужными средствами и связями, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Телец – «Две стороны»

Может показаться, что мир остановился. Ничего значимого не происходит. Дело, в которое вы вложили немало сил, так и не принесло плодов. Вы видите только обратную сторону, реально же ситуация вызывает недовольство или сделанное предложение заставляет сомневаться, потому что вы боитесь столкнуться с неожиданными препятствиями или противодействием.

Близнецы – «Калейдоскоп»

Грядущие события несколько шокируют, в хорошем смысле этого слова. Они буквально ворвутся и перевернут ваш прежний мир с ног на голову. В кратчайшие сроки изменится центр вашего круга, а вместе с ним и местоположение всех остальных точек. Произойдет полная переоценка ценностей, смена направления, причем, вполне возможно, что еще пару недель назад вы ничего такого не предполагали.

Рак – «Белая полоса»

После бурной и суетливой деятельности предыдущего периода вы окунаетесь в атмосферу мира и доброжелательности, оставляете проблемы позади и просто уходите от неприятностей. Не исключено, что у вас уже дрожат коленки. Вас ожидают перемены, или вам предстоит нечто необычное, или же вы готовитесь вступить «на новую землю», и у вас мандраж. Главное - не опускать руки и ни от чего не отказываться.

Лев – «Краски жизни»

В вашей жизни вот-вот грянет яркое событие, и желательно не упустить этот шанс. Руководствоваться в этом деле стоит отвагой. Не предавать мечты со страху, ничего не бояться и следовать за ними! Это дар небес, вас ведут, видят и не потеряли.

Дева – «Время действовать»

Воображение может помочь вам визуализировать какую-то возможность и даже ваш собственный скрытый потенциал, но для достижения реальных результатов за мечтой должно следовать действие. Мечтать о том, что вы могли бы совершить или кем могли бы стать, это хорошо. Воображать бесконечные возможности, которые простираются перед вами, это замечательно. Но работа воображения должна иметь какие-то последствия в реальности.

Весы – «Прошлое в прошлом»

Вас ожидает время новых начинаний или тотальной переделки старого. В любом случае, хотите вы или нет, изменения ворвутся, вы уже готовы к этому, но отчаянно отвергаете любые мысли о новой жизни. Вы напрасно боитесь столкнуться с чем-то неизведанным, судьба приготовила для вас щедрый подарок.

Скорпион – «Время платить по счетам»

Ничто не дается даром, и вы, как никто другой, знаете смысл этих слов. Грядет время подарков судьбы, жизнь к вам снисходительна и щедра, в ответ негоже оставаться в долгу. Если кто-то оказал вам услугу, с ним надо расплатиться или как минимум отблагодарить.

Стрелец – «Без обид»

Вы не всегда умеете правильно распределить свои силы и время. И это создает ощущение дискомфорта. Но еще хуже, что из-за этого вы нередко оказываетесь в конфронтации с другими людьми. Вам кажется, будто вас пытаются воспитывать и поучать. Однако неплохо бы задуматься над тем, что претензии к вам во многих случаях бывают справедливы. В вашем положении неплохо сохранить ясную голову и реагировать трезво и хладнокровно.

Козерог – «Итого»

Настало самое удачное время для того, чтобы подвести черту. Чтобы выдохнуть с облегчением и начать принимать смелые решения, отважиться на то, о чем раньше и думать было страшно. Это может быть и юридическое оформление бизнеса, и получение диплома, и бракосочетание, и заключение важного договора.

Водолей – «Затянуло»

Вы погрузились в рутину настолько, что выбраться из нее становится все сложнее, а оставаться в реальности - еще сложнее. Дело в том, что вы вошли во вкус дела настолько, что оно стало смыслом вашей жизни. Осторожнее, такое погружение может перерасти в откровенный фанатизм и в итоге вытеснить все, что было вам так дорого.

Рыбы – «Надувательство»

Будьте настороже. Вполне возможно, что вас захотят крепко надуть. Покажите всем, что вы не дадите обвести себя вокруг пальца. Не исключено, что вас попытаются обокрасть. Ведя переговоры или подписывая договоры, будьте особенно внимательны и прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не попасть впросак.