Гороскоп 11-18 августа: Время отважных решений

Карта недели – «Время чинить»

Неделя привнесет неразбериху в ваш привычный жизненный уклад. Мысли могут путаться, эмоции выйдут на первый план. Дело в том, что вы слишком сильно полагаетесь на логику и холодный расчет, но настало время думать сердцем. В ваших силах исправить испорченные отношения.

Овен – «Доверяй, но…»

Прежде чем поделиться своими мыслями, оглядитесь по сторонам и лишний раз задумайтесь: доверяете ли вы своему окружению. По нескольку раз проверяйте финансовые документы, а давая человеку согласие, убедитесь, что все правомерно и честно.

Телец – «Мечты в жизнь»

Эта неделя для вас станет одной из самых удачных. Потому что вам предстоит начать воплощать свою заветную мечту. Если вы не знаете, чего хотите, прислушайтесь к себе. Помните, что Высшие силы благосклонны к вам и одобрят все задумки, ведущие к новой жизни.

Близнецы – «В поиске пути»

Ваше внутреннее взвешенное состояние сменяется на более решительное и настойчивое. Перед вами сейчас множество альтернатив, и выбор сделать нелегко, но вы настроены довести любое начатое дело до конца. Ходу событий могут помешать лишь ваши лишние эмоции. Будьте терпимее и сдержаннее для того, чтобы преодолеть и эту проблему.

Рак – «Исходя из опыта»

Вы разочарованы и изо всех сил пытаетесь выбросить из своей жизни вещи, напоминающие о неприятном происшествии. Вам нужно действовать не на основе эмоций, а использовать полученный опыт и свои прошлые достижения для реализации новых планов.

Лев – «Верь в себя»

Вы сделали правильный выбор, осталось только поверить в себя и тогда до достижения цели останется рукой подать. Но при этом вам необходимо осознать тот факт, что вы неповторимы и ваши желания понятны только вам, они не нуждаются в одобрении со стороны. Поэтому вооружайтесь уверенностью в себе и своих силах и двигайтесь вперед, к осуществлению заветных мечтаний.

Дева – «В прошлое»

Вы полны решимости и жизненной энергии. Впереди куча работы, которую вы с готовностью возьметесь выполнять. На этой неделе вам будет необходимо вернуться к некоторым людям из прошлого или же вам придется выполнять работу, которую вы делали когда-то давно.

Весы – «На разных языках»

Ваши отношения с человеком, который еще совсем недавно был вам близким, изменились. Непонимание разочаровало вас друг в друге. Это касается не только любовных, но и рабочих отношений. Есть большая вероятность того, что ваш деловой партнер решит идти к достижению цели другим путем. Поэтому будьте начеку и ни на минуту не расслабляйтесь, те, кому вы доверяете, могут нанести удар в любой момент.

Скорпион – «Применяя силу»

Вы запланировали проект и переживаете по поводу его воплощения в жизнь. Такие переживания часто испытывают перед экзаменом или ожидая ответа на волнующий вопрос. Однако не унывайте, к любым начинаниям следует подходить с энтузиазмом и бодростью духа. Вас ждет успех в деле, к которому вы приложите немалые усилия.

Стрелец – «Ни шага»

Эта неделя не сможет стать для вас удачной. Вам следует набраться терпения и переждать этот неблагоприятный период жизни, не предпринимая ничего серьезного, и уйти от принятия решений. Судьба совсем скоро вновь начнет вам улыбаться.

Козерог – «Перемены»

Ваш страх перед чем-то новым заставляет цепляться за прошлое. Такая позиция мешает росту и тормозит прогресс начинаний. Только перемены в жизни, хотите вы этого или нет, все равно придут. Они к лучшему. Поэтому возьмите себя в руки и добровольно распрощайтесь со всем тем, с чем долгое время не можете завязать.

Водолей – «По вере»

Вы не смогли в полной мере реализовать свои навыки и сейчас чувствуете себя ненужным. К такому положению вы пришли в погоне за выгодой. Помните, что применить свои таланты вы можете точно за такую же плату. Делайте то, во что верите, и ни за что не изменяйте себе.

Рыбы – «Противник»

Постарайтесь на этой неделе не вступать ни в какие отношения. Злобный и завистливый человек будет пытаться нанести вам материальный ущерб. Это может быть кража, клевета или поступки, направленные на ваше разорение.