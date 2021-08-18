Гороскоп 18-25 августа: Цель близка

Карта недели – «Надейся на себя»

Первая половина недели - не лучшее время для работы в команде. Помните, что не во всяком деле можно положиться даже на лучшего друга, возможны конфликты. Карты рекомендуют не требовать от окружающих того, чего они не могут вам дать. Надейтесь на себя, и тогда вам не придется разочаровываться.

Овен – «Рискни»

Будет казаться, что выхода из бесконечного хождения по кругу не существует, однако этот тупик возник на вашем пути неспроста. Нежелание двигаться с места и сопротивляться трудностям – вот ваш враг. Карты рекомендуют набраться храбрости, оттолкнуться от берега и плыть навстречу неизвестному.

Телец – «Разгильдяй»

Вы не прикладываете должного усилия к исполнению своих обязанностей, к тому же не хотите учиться на ошибках, вкупе эти факторы подрывают ваш имидж. Пока вы об этом не особо заботитесь, а зря. Если прослывете в народе халтурщиком, уже не сможете избавиться от этого статуса.

Близнецы – «Отпусти»

Привычка брать на себя больше, чем вы можете осилить, не всегда идет на пользу. Сейчас настало время, когда никак не удается совместить все дела сразу, в результате возникают патовые ситуации. Вы перестали чувствовать себя гармонично, а виной всему неправильные взгляды на жизнь и неправильный подход к людям.

Рак – «На зарядке»

В вашей жизни наступил период затишья. Временами вас захватывает грусть, вы чувствуете упадок сил и кажется, что выбраться из всего этого будет сложно, однако вы заблуждаетесь. Настало время аккумулировать энергию, она вам очень пригодится в ближайшем будущем, а вы даже не представляете, какой сюрприз приготовила вам жизнь.

Лев – «Реалист»

Настал период избавления от иллюзий. Сейчас вы полны сил и более чем готовы к переменам, и на этот раз отсидеться не получится. Поэтому хватайте ноги в руки и – вперед, навстречу новой жизни.

Дева – «Воплощай»

Неделя как нельзя кстати подходит для реализации замыслов. Перед вами реальные перспективы, да и вы сами морально уже давно готовы к воплощению своих планов в жизнь, поэтому вооружайтесь терпением и постарайтесь довести дело до конца, фортуна на вашей стороне.

Весы – «Боевая готовность»

На этой неделе вам во что бы то ни стало нужно быть начеку. С какой стороны прилетит угроза благополучию - предугадать невозможно, однако в ваших силах проанализировать ход последних событий и сделать соответствующие выводы.

Скорпион – «Вижу цель»

Период отчаянных заблуждений и дорог в никуда уже позади. Сейчас вы осознаете, что цель достигнута, выбор сделан, теперь вам осталось строить далеко идущие планы и расставлять приоритеты.

Стрелец – «Познавай»

Опыт, который вы приобретете на этой неделе, не будет простым и легким, однако он может быть очень ценным. Как сказал кто-то из великих, жизненный опыт - это не то, что с нами происходит, а то, что мы делаем с тем, что с нами происходит, поэтому делайте выводы, держите себя в руках и усваивайте судьбоносные уроки.

Козерог – «Не готов»

Девиз этой недели: нет! Даже если вы готовы к переменам, в настоящее время возможности не могут быть реализованы, надежды не сбудутся в силу непринятия вами чего-либо нового.

Водолей – «Сердцу вопреки»

Вы сделали выбор вопреки чувству. А вот что это, малодушие или, наоборот, шаг вперед, нужно разобраться. Одно дело, когда чувства жестоко подавляются разумом, и другое дело, когда силой разума удалось вырваться из плена какой-либо зависимости. И в том и в другом случае этот шаг был болезненный, но необходимый.

Рыбы – «Хорошие новости»

Неделя готовит для вас приятные события, совсем скоро вас ждет сильное удивление, в связи с этим возможны и скорые хлопоты.