Гороскоп
Гороскоп 18-25 августа: Цель близка
Карта недели – «Надейся на себя»
Первая половина недели - не лучшее время для работы в команде. Помните, что не во всяком деле можно положиться даже на лучшего друга, возможны конфликты. Карты рекомендуют не требовать от окружающих того, чего они не могут вам дать. Надейтесь на себя, и тогда вам не придется разочаровываться.
Овен – «Рискни»
Будет казаться, что выхода из бесконечного хождения по кругу не существует, однако этот тупик возник на вашем пути неспроста. Нежелание двигаться с места и сопротивляться трудностям – вот ваш враг. Карты рекомендуют набраться храбрости, оттолкнуться от берега и плыть навстречу неизвестному.
Телец – «Разгильдяй»
Вы не прикладываете должного усилия к исполнению своих обязанностей, к тому же не хотите учиться на ошибках, вкупе эти факторы подрывают ваш имидж. Пока вы об этом не особо заботитесь, а зря. Если прослывете в народе халтурщиком, уже не сможете избавиться от этого статуса.
Близнецы – «Отпусти»
Привычка брать на себя больше, чем вы можете осилить, не всегда идет на пользу. Сейчас настало время, когда никак не удается совместить все дела сразу, в результате возникают патовые ситуации. Вы перестали чувствовать себя гармонично, а виной всему неправильные взгляды на жизнь и неправильный подход к людям.
Рак – «На зарядке»
В вашей жизни наступил период затишья. Временами вас захватывает грусть, вы чувствуете упадок сил и кажется, что выбраться из всего этого будет сложно, однако вы заблуждаетесь. Настало время аккумулировать энергию, она вам очень пригодится в ближайшем будущем, а вы даже не представляете, какой сюрприз приготовила вам жизнь.
Лев – «Реалист»
Настал период избавления от иллюзий. Сейчас вы полны сил и более чем готовы к переменам, и на этот раз отсидеться не получится. Поэтому хватайте ноги в руки и – вперед, навстречу новой жизни.
Дева – «Воплощай»
Неделя как нельзя кстати подходит для реализации замыслов. Перед вами реальные перспективы, да и вы сами морально уже давно готовы к воплощению своих планов в жизнь, поэтому вооружайтесь терпением и постарайтесь довести дело до конца, фортуна на вашей стороне.
Весы – «Боевая готовность»
На этой неделе вам во что бы то ни стало нужно быть начеку. С какой стороны прилетит угроза благополучию - предугадать невозможно, однако в ваших силах проанализировать ход последних событий и сделать соответствующие выводы.
Скорпион – «Вижу цель»
Период отчаянных заблуждений и дорог в никуда уже позади. Сейчас вы осознаете, что цель достигнута, выбор сделан, теперь вам осталось строить далеко идущие планы и расставлять приоритеты.
Стрелец – «Познавай»
Опыт, который вы приобретете на этой неделе, не будет простым и легким, однако он может быть очень ценным. Как сказал кто-то из великих, жизненный опыт - это не то, что с нами происходит, а то, что мы делаем с тем, что с нами происходит, поэтому делайте выводы, держите себя в руках и усваивайте судьбоносные уроки.
Козерог – «Не готов»
Девиз этой недели: нет! Даже если вы готовы к переменам, в настоящее время возможности не могут быть реализованы, надежды не сбудутся в силу непринятия вами чего-либо нового.
Водолей – «Сердцу вопреки»
Вы сделали выбор вопреки чувству. А вот что это, малодушие или, наоборот, шаг вперед, нужно разобраться. Одно дело, когда чувства жестоко подавляются разумом, и другое дело, когда силой разума удалось вырваться из плена какой-либо зависимости. И в том и в другом случае этот шаг был болезненный, но необходимый.
Рыбы – «Хорошие новости»
Неделя готовит для вас приятные события, совсем скоро вас ждет сильное удивление, в связи с этим возможны и скорые хлопоты.