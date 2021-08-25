Гороскоп 25 августа – 1 сентября: Время любви

Карта недели – «Сегодня можно»

Придется столкнуться с тем, что еще вчера казалось далеким и недостижимым. Возможно, придется прыгнуть выше головы, ну а если станете совмещать несколько обязанностей, то не надейтесь на вознаграждение. Лучше сконцентрироваться на одной цели и идти напролом в ее достижении.

Овен – «Случайности»

Прошлое буквально вцепилось в вас и не отпускает ни на шаг, а боязнь потерять то, что уже давно не принадлежит вам, мешает наслаждаться настоящим. Будет сложно, но необходимо отпустить. Помните, что всему виной стечение обстоятельств.

Телец – «Апгрейд»

Вы несколько растеряны. Дела не идут, как хотелось бы, и этому виной недостаток знаний. Дело в том, что для реализации задуманного вам не хватает практики. Не лишним будет отправиться на курсы повышения квалификации.

Близнецы – «По-серьезному»

Приятные моменты в кругу любимых принесут много головокружительных эмоций. Однако будьте осторожны в этом водовороте страстей. Отношения, завязанные в этот период, ведут к беременности и браку, и если вы еще не готовы к серьезным привязанностям, включайте голову.

Рак – «Любовь и прочие…»

Эта неделя напомнит вам о теплых дружеских и горячих любовных отношениях. Насколько серьезными они будут, зависит только от вашего настроя. Поэтому забудьте о суете, наслаждайтесь приятным общением и помните, что немного эгоизма в этом случае не навредит.

Лев – «Судьбоносная встреча»

Ваш воздыхатель сильный и умный мужчина, он не только поможет советом, но и до беспамятства вскружит голову. Во всей этой романтической обстановке возможно возникновение сильной эмоциональной привязанности, которая может закончиться браком.

Дева – «Давление»

Едкие замечания и колкости по отношению к вам со стороны вашего окружения - для того, чтобы заставить вас думать, что вы ничего из себя не представляете, чтобы тем самым получить в руки узды правления вашими действиями. Задумайтесь, нужно ли это вам.

Весы – «Свежий воздух»

Начало новой недели ознаменует начало нового этапа вашей жизни. Перед вами откроется новый мир, способный перевернуть жизнь с ног на голову, но только в хорошем смысле этого слова. Вам сделают предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Скорпион – «На финишной»

Вам не хватает терпения завершить то, что начали ранее, кажется, смысла продолжать больше нет. Однако вы и не подозреваете, насколько близко успешный финал. Если на эту неделю запланирована дальняя поездка, ее лучше отложить.

Стрелец – «Дары»

Может показаться, что удача забыла дорогу в ваш дом, а неприятности бредут по пятам… Но вы слишком драматизируете по этому поводу. На самом деле судьба приготовила для вас настоящий подарок, поэтому наберитесь терпения и ждите, этот презент нужно еще заслужить.

Козерог – «Буря страстей»

Вас ждут новые события в эмоциональном плане, возможны новые любовные отношения, сильная увлеченность делом или появление захватывающего хобби.

Водолей – «Расставляя точки»

Вероятнее всего человек, с которым вы расстались, друг или возлюбленный, внесет некую надежду на развитие отношений, однако в этом случае стоит прояснить все недоразумения и решить конфликт. Совсем скоро в вашей жизни появится новый стимул, способный воодушевить и излечить.

Рыбы – «Семья - золото»

Любые финансовые операции и сделки с недвижимостью будут удачными на этой неделе, но не забывайте и о членах своей семьи, они сейчас очень в вас нуждаются.