Хабаровский обзор: Редкое лекарство и подарок москвичей

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Жительница Хабаровска обратилась в прокуратуру с жалобой. Дело в том, что ее сын является ребенком-инвалидом. Ему поставлен диагноз – спинальная мышечная атрофия 2 типа. Ребенку требуется принимать препарат «Спинраза» («Нусинерсен»).

Это лекарство очень дорогое. Один флакон стоит почти восемь миллионов рублей. Инвалиду требуется на первый год лечения 6 флаконов препарата, в дальнейшем – по 3 флакона до выздоровления. То есть за первый год необходимо заплатить более сорока миллионов рублей.

Однако министерство здравоохранения не обеспечивало больного несовершеннолетнего «Спинразой». Прокурор города обратился в суд с иском о возложении на минздрав обеспечения инвалида лекарством в необходимом количестве. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства.

dedmazai69 «Это из чего же делают лекарство? Или его производство открыто на Марсе?»

flowers.khv «@dedmazai69 это ещё дешевый вариант. Второе лекарство - «Золгенсма» - что-то в районе 160 миллионов стоит, но нужен всего один укол».

flowers.khv «@p._khv весь ужас в том, что таких деток очень много((( Бесплатно лекарство, естественно, не предоставляют, и родители вынуждены собирать их сами. И время, самое главное время! Укол нужно поставить до наступления двух лет, потом поздно».

alena_chernykh_82 «Что удовлетворил - это хорошо. Вопрос в исполнении решения».

Столичный презент

Столичные транспортники готовы подарить краевой столице 20 машин. В ближайшее время специалисты городского профильного управления отправятся в столицу России, чтобы ознакомиться с состоянием техники.

«Мэрия Москвы выделила Хабаровску 20 машин. По сравнению с теми, которые выходят у нас на линию, можно сказать, что они практически новые. Делегации из краевой столицы предстоит оценить техническое состояние троллейбусов, выбрать лучшие экземпляры. Но, скорее всего, мы не откажемся ни от одного из них», - рассказал начальник городского управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.

tanechka.kruchan «Почти новые по сравнению с нашими... Объедки с барского стола. Так здорово получается - все, что в Москве уже старое, то в Хабаровске почти новое».

mataruevasvetlana «Ну спасибо, москвичи, ну уважили. И что ж мы делали бы без ваших подачек? Это уже перебор. Из-за принципа никогда не сяду в эту подачку».

alexandrigorevich «Я понял, почему Москва пытается остановить ввоз б/у авто из Японии. Чтобы втюхивать нам б/у троллейбусы!»

shkuropat_andrei «А восстановить все, что разрушили?»

usersergei «Резиновая Москва избавляется от хлама…».

Андрей Канев