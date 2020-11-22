Хабаровский обзор: морг, тайм-аут и Дункан Маклауд

Обзор интернет-новостей, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Морг городской больницы №2 Комсомольска-на-Амуре, куда отвозят не только скончавшихся от коронавируса, но и по другим причинам и из близлежащих посёлков, оказался переполнен, а родственники умерших неделями не могут получить тела, чтобы предать их земле.

В настоящее время в патолого-анатомическом отделении обязательной процедуры вскрытия ожидают более 70 тел, при этом ежедневно проводится 6 вскрытий с учётом времени на санитарную обработку помещения и подготовки оборудования, а за это время в учреждение постоянно привозят всё новые тела. В итоге родственникам отдают усопших для погребения не ранее 10 дней с момента смерти.

lidiaya.official «Везде бардак!!! Сказать больше нечего!!! Что до ковида было, а с ним ещё бардаковей стало. Теперь есть официальная причина на что валить. Хорошо пристроились, чтобы не работать».

valeriya_27__rus «У нас что, единственный морг в городе? Перераспределяйте на «Амурсталь», в 4 -ю больницу, патологоанатомы пусть работают в две смены и в выходные. Допускаю, что им не хотят оплачивать сверхурочную работу и работу в выходные... Тогда да, дело плохо...».

mary_jane_666 «В городах живых лечить некому, работников не хватает, а тут трупы предлагают днём и ночью вскрывать. Я понимаю - в больнице лечить людей сутками, но трупы могут и подождать, вы уж извините».

Не дар, а болезнь

Денис Вашурин из Приморского края в свои 32 года похож на 14-летнего подростка. У мужчины редкое генетическое заболевание, но оно не мешает Денису вести нормальный образ жизни и встречаться с девушками.

«Мне 32 года, и за это время я слышал миллион раз удивленное «сколько?» после того, как говорил, сколько мне лет. Началось все еще в 4 года, тогда появились первые признаки, а расти я перестал в 14 лет. Мой рост сейчас 149 сантиметров. К невежеству и невоспитанности людей, которые пытаются как-то задеть меня, потому что я молодо выгляжу, я отношусь не агрессивно. Уже научился справляться со всеми трудностями и теперь помогаю другим людям.

То, что я не старею, – не дар, а эндокринное заболевание. Лечение я начал проходить еще с раннего детства, но тогда не было ни должной аппаратуры, ни профильных специалистов, которые могли бы справиться с этой болезнью. Возможно, лечили, но не то, что надо. Сам же диагноз мне поставили в Москве», - говорит Денис.

ponika_z «Это «заболевание» - мечта любой девушки».

horoshiy_znakomiy «В Приморье нашли человека, который всегда ходит с паспортом».

clychalex35 «Пивка фиг купишь без доков.... Дядю просить придется».

shastunsevil «Современный Дункан Маклауд. Красавчик».

Зашли покушать

Три популярных хабаровских заведения общепита могут приостановить свою работу из-за нарушений антиковидного режима. Сотрудники городского управления торговли вместе с полицейскими провели проверочный рейд по кафе, ресторанам и ночным клубам в центре краевой столицы. После 23:30 специалисты посетили популярные заведения «Вдрова», «Бир Хаус», «Хлебомяс», «Гэтсби», «Харлей Дэвидсон» и «Нью-Йорк». В трех из них были посетители.

«В «Хлебомясе», «Нью-Йорке» и «Харлее Дэвидсоне» были гости. Если в первых двух кафе администраторы сказали, что люди якобы ждут еду, заказанную «на вынос» (хотя многие из них были без верхней одежды и сидели у барной стойки), то в «Харлее» посетители открыто угощались за столиками и танцевали. Ситуация явно походила на настоящую вечеринку. Мы провели фото и видеофиксацию происходящего. Сейчас готовим информацию в Роспотребнадзор, который за подобные нарушения работы предприятий общепита в условиях пандемии COVID-19 может ввести санкции вплоть до приостановления работы организации», - рассказала начальник отдела общественного питания Дарья Кузнецова.

Ирина Стасенко «Странные вы, господа предприниматели. Работайте в условиях "повышенной готовности" до 23:00, и будет вам счастье. Нет, надо раскрутиться на штрафные санкции. Примеров мало, как в соседнем Китае все добросовестно выполняли антиковидные требования и практически справились с эпидемией? Сейчас некоторые регионы уже входят в повторный локдаун. Страны Европы и не только объявляют комендантский час и прочее... а вам неймется. Надо закрыться, чтобы потом гундеть».

Галина Влади «А людям так хочется развлечься и вкусно покушать».

Лиза Носкова «В «Харлее» люди проспиртовываются, заболеть риски низкие, отстаньте от них».

Michael Monaghan «Город засыпает, просыпается мафия. После 23:00 вирус как-то активизируется? В чем смысл вот этого ограничения?»

Игорь Свинников