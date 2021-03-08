X-files: Оборотни по соседству. Часть 2

А вот это уже более мрачная история. Ее я слышал от одного селянина, переехавшего в Новосибирск еще в середине нулевых. Он, в свою очередь, узнал ее от своего дальнего родственника. В общем, в то время деревня, где жил родственник, страдала от нашествий волков. Серые ничего не боялись, нагло таскали у местных кур, а убегали только тогда, когда разозленный хозяин хватал ружье и палил по незваным гостям.

Все поражались такому поведению хищников. Волки в общем-то существа осторожные и, что называется, не «прут на рожон». Но эти словно с цепи сорвались! Причем появились они недавно. Один из местных мужиков призывал всем ополчиться, подкараулить и перестрелять пришельцев. Звучало все грамотно, да вот как только коснулось дела, мужик этот стал отлынивать – то скажется больным, то сильно занятым.

«Тьфу, придурок, чего народ баламутил?» - возмущались местные. Но здравое зерно в предложении лентяя было. Поэтому селяне решили положить конец волчьему нашествию.

В общем, решили подстрелить самого крупного и матерого волчару (видимо, вожака) – его давно заприметили из-за его размеров. Ночью устроили засаду. Как только появился вожак, по нему открыли огонь. Но не убили, лишь подстрелили бок. Хищник убежал.

Утром решили идти по кровавому следу (дело было зимой). След был странный – то уходил в лес, то куда-то петлял, потом и вовсе уводил обратно в деревню. Возле одного из домов след потерялся. Мужики обомлели: это был дом того самого мужика, который предложил перестрелять волков, а потом постоянно увиливал. От жены лодыря селяне узнали – тот ушел накануне в лес, где его подрал зверь.

«Какие раны получил твой мужик?» - спросили местные. «Да бок ему разодрали…», - ответила баба.

Тот мужик прожил еще несколько дней, но потом умер от заражения крови. Тело его односельчанам так и не показали – ни мертвое, ни живое. Но после его смерти волки больше не тревожили деревню…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин