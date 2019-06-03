С лазерным прицелом



Чем может гордиться директор Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Коленко

- Наш разговор, Олег Владимирович, в преддверии очередной научно-практической конференции «Новые технологии диагностики и лечения в офтальмологии».

- Это будет уже 14-я конференция, ставшая традиционной, которую проводит наш филиал. Конференция имеет статус всероссийской. Это высокий статус. Мы проводим ее при участии Общества офтальмологов России и министерства здравоохранения Хабаровского края. Соберутся не только хабаровские офтальмологи, но и коллеги из многих других регионов, из филиалов МНТК «Микрохирургия глаза», из ведущих клиник страны.

- Какой теме посвящена нынешняя конференция?

- Конференции мы делаем тематическими. В этом году тема –увеиты. Это серьезное воспалительное заболевание глаз. Казалось бы, несовместимо – микрохирургия и воспалительное заболевание. Но мы собираем офтальмологов всего региона, из них далеко не все занимаются хирургией, большинство занимаются лечением самых разных патологий, в том числе и воспалений. А у нас есть возможность показать коллегам современные методы диагностики и лечения увеитов. В следующем году будет другая тема. И так каждый год рассматривается та тема, которая актуальна и интересна.

Мы пригласили несколько уважаемых лекторов из Москвы и других регионов страны. Это доктора наук, профессора, известные специалисты в своей области, которые сделают большие доклады. Будет рассказано об этиологии, патогенезе, методах лечения, дана современная статистика, представлены результаты исследований.

- Можно назвать имена?

- Валерий Петрович Еричев – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела глаукомы НИИ глазных болезней (г.Москва). Владимир Эдуардович Танковский – доктор медицинских наук, сотрудник отдела патологии сетчатки и зрительного нерва Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России. Елена Александровна Дроздова – доктор медицинских наук, профессор кафедры глазных болезней Южно-Уральского медуниверситета. Светлана Ивановна Жукова – кандидат медицинских наук, заведующая диагностическим отделением Иркутского филиала МНТК. Будут и другие специалисты с уникальным опытом.

- То есть задача таких конференций…

- …максимальное тиражирование профессиональных знаний среди дальневосточных офтальмологов. Это не просто наше желание – это обязанность. Ведь с февраля прошлого года мы стали Национальным медицинским исследовательским центром. У нас изменился статус и возникли новые функции. Мы занимаемся не только операциями, которых выполняем более 28 тысяч в год, но и проводим большую организаторскую работу, чтобы более эффективно работала офтальмология всего Дальневосточного региона. То есть берем на себя функции помощи по внедрению новых технологий и обучению врачей. Им не надо ехать в Москву или Санкт-Петербург из того же Биробиджана или Владивостока.

- Мне импонирует ваше высказывание о том, что хирург, мыслящий научными критериями, становится более квалифицированным, глубже постигает свое дело.

- Это не фраза, это суть нашего коллектива, причем с самого начала работы филиала – с 1988 года. Мы очень активно занимаемся научной деятельностью, ведь аббревиатура МНТК означает «межотраслевой научно-технический комплекс». Научная составляющая очень важна. Филиал давно зарекомендовал себя как серьезный научный центр. За прошедшие годы офтальмологами филиала защищены 2 докторские и 15 кандидатских диссертаций, получено 163 патента на изобретения и зарегистрировано свыше 500 рационализаторских предложений. Мы пишем много научных статей, занимаемся клиническими исследованиями, участвуем в работе ведущих отечественных научных форумов и конференций, выступаем с докладами на международных конгрессах. Причем всегда представляем там свои инновационные наработки. С гордостью скажу, что по показателям научной деятельности наш филиал занимает передовые позиции среди десяти филиалов МНТК.

- Олег Владимирович, в конце прошлого года вас наградили медалью «За заслуги перед Отечеством».

- Я считаю, что это награда всему коллективу. Вы только представьте: за 30 лет в филиале было выполнено свыше 480 тысяч операций и более 1,5 миллиона человек получили диагностическое обследование. У нас трудятся врачи высочайшей квалификации. Мы достигли очень высокой производительности труда, если судить по тому, что врач выполняет в пределах тысячи операций в год, а весь филиал – 28 тысяч операций. По многим направлениям мы занимаем лидирующие позиции в России.

- Расскажите подробнее о некоторых технологиях и методах лечения.

- Я с самого начала работы в филиале занимался лазерной хирургией и сейчас сохраняю приверженность к ней, продолжаю выполнять операции. Приятно, что сейчас лазерные технологии активно развиваются. Они во всем. И в диагностике лазерные методики очень активно используются, и в хирургии. Например, каждая третья операция в нашем филиале – это хирургия катаракты. Не скальпель, а лазерный луч делает основные этапы операции. Если говорить о рефракционной хирургии, то она стопроцентно выполняется сейчас с помощью лазерных методик. Операции стали гораздо более щадящие, используется более точная и малотравматичная методика.

Большинство операций по поводу глаукомы выполняется также с помощью лазерных методик. Если говорить о ретинопатии недоношенных детей, то при недоразвитости или отслойке сетчатки выполняется лазерная операция. Кстати, наш филиал – единственное место на Дальнем Востоке, где оперируют новорожденных детей с катарактой и глаукомой. То есть лазер помогает сохранить зрение этим детям. Существует масса других применений. Самые разные отрасли попадают под лазерные технологии.

- Но для этого же требуется современное оборудование.

- Оборудование имеет свойство устаревать и надо приобретать новое. Обидно, что все оно импортное, несмотря на то, что вообще сами лазеры – изобретение наших соотечественников. Академики Прохоров и Басов внедряли в свое время лазерную технологию, получили за нее Нобелевскую премию, а производством оборудования занимаются теперь иностранные компании. И оно не дешевое. Но здесь других вариантов нет: или ничего не делать, или платить и развиваться. Понятно, что, выполняя огромное количество операций, мы имеем возможность развиваться. Чем интенсивнее работает предприятие, тем больше оно приобретает. Наша клиника оснащена самыми современными приборами и аппаратами, которые не имеют аналогов в регионе, а зачастую и в России. Мы значительно переоснастили операционный блок – хирургические микроскопы заменили на более современные модели, приобрели современные операционные системы для проведения микрохирургических операций и т.д.

- Мы часто слышим, что вы проводите уникальные операции.

- То, что еще вчера было уникальным, сегодня уже становится обыденным. Скажем, в хирургии катаракты сейчас технология такая: фемтосекундный лазер делает разрез, дробит хрусталик, разрезает внутри глаза оболочки и, соответственно, врач, практически не касаясь глаза, выполняет операцию. Но мы сейчас делаем не просто операцию по имплантации хрусталика, но можем одновременно исправлять аномалии рефракции, ставя специальную линзу. То есть мы избавляем человека от катаракты и от астигматизма – возвращаем стопроцентное зрение.

Мы сейчас имплантируем мультифокальные линзы. Более десяти процентов операций выполняется с ними. Эти линзы позволяют человеку смотреть и вдаль, и вблизи, что повышает качество жизни.

У нас есть фемтосекундный лазер, который выполняет операции по поводу аномалий рефракции – устраняет близорукость, дальнезоркость, астигматизм. Это очень частые аномалии, которые заставляют людей пользоваться очками или линзами, что, понятно, не всем нравится, не всем подходит. Таким пациентам на помощь приходит рефракционная лазерная хирургия. Здесь используется очень дорогое импортное оборудование, в частности, у нас есть экстрасовременный фемтолазер немецкого производства, а эксимерный лазер мы купили буквально несколько месяцев назад. Рефракционная хирургия стопроцентно платная, не дешевая, но тем не менее пациентов много.

Самая коварная патология – глаукома, практически единственное глазное заболевание, которое приводит к полной слепоте. И единственный способ остановить прогрессирование заболевания – это хирургическое вмешательство. Мы выполняем весь спектр существующих технологий, то есть у нас есть специализированное отделение, которое занимается только хирургией глаукомы. Лазерное лечение глаукомы сейчас активно развивается. В филиале выполняется весь спектр существующих в мире хирургических и лазерных методик. Мы не жалеем денег, вкладываем их в диагностику глаукомы. В начале этого года мы первыми на Дальнем Востоке приобрели очень современный препарат Фундус – микропериметр, который позволяет на ранней стадии выявлять глаукому. Ведь чем раньше ее обнаружишь, тем эффективнее лечение.

- Как выявлять на ранних стадиях, если нет практики массового обследования населения в этом плане?

- Конечно, наш филиал – хирургическая клиника, но будем выявлять и мы. Опыт уже такой имеется: мы выезжаем в Комсомольск, врачи глаукомного отделения проводят там консультативные осмотры, отбирают пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении в поликлиниках города, выявляя сложные ситуации и приглашая к нам на лечение. Будем это делать регулярно. Ведь главной нашей целью, смыслом является организация работы так, чтобы все жители ДФО могли получить самую современную офтальмологическую помощь. Я уверен, что мы работаем плодотворно и нам есть чем гордиться. Жители всего Дальнего Востока получают в Хабаровском филиале самую современную офтальмологическую помощь.



Раиса Целобанова