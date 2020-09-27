В Хабаровском крае вспомнили об отдаленных районах

Врио губернатора региона завершил серию поездок по проблемным районам Хабаровского края, на это ушло два месяца. В числе последних мест, где побывал Дегтярев, - Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы, самые, что называется, «севера».

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Чего не хватает людям в сильно отдаленных от Хабаровска населенных пунктах, кроме доступной по цене провизии и топлива? В селах нет качественного Интернета - пожаловались врио жители Аяна. Запоздалая цифровизация отдаляет и без того труднодоступные села и поселки. Трудности возникают и у медиков, и у предпринимателей, и в сфере культуры и образования, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Решаем с Ростелекомом. Мне известна эта проблема, ее озвучивают во многих местах», - сказал на встрече с районной общественностью врио губернатора.

Предприниматели не имеют возможности обеспечивать корректную работу с ЕГАИС, маркировать товары народного потребления. В этой связи у Михаила Дегтярева попросили содействия: включить Аяно-Майский район в перечень отдаленных территорий, где бизнесу делается послабление в этих вопросах.

И, конечно, электричество, это благо цивилизации очень дорого обходится северянам, что приводит к серьезному удару по благополучию. Например, местные пекарни едва справляются с ценой киловатта, дорожает хлеб.

Северяне хотели бы видеть Хабаровский край в списке территорий, на которые распространяется постановление российского правительства о выравнивании энерготарифов для бизнеса. Сегодня один киловатт/час стоит в муниципалитете для юрлиц и организаций от 46 до 60 рублей. Это объясняется дороговизной доставки топлива и энергопотерями, которые в силу изношенности сетей составляют около 50%. Страдает при этом не только малое и среднее предпринимательство. К примеру, главный врач ЦРБ рассказала, что ежегодно расходы больницы на оплату электричества составляют около 17 миллионов рублей, а на закупку лекарств идет лишь 3 миллиона.

«Сразу решить этот вопрос не обещаю. Постараемся помочь Центральной районной больнице, такая нагрузка на них ложится. Сейчас субсидирование предусмотрено только учреждениям культуры и образования», - отметил врио главы региона.

Обратились к нему и представители рыбоперерабатывающего колхоза «Восход». По их словам, при принятии закона о прибрежном рыболовстве Хабаровский край также оказался в менее выгодном положении по сравнению с соседними субъектами РФ.Что касается капитального ремонта - районной больницы, ФАПов в селах Джигда и Аим, Дома культуры в Нелькане, школы в Аяне, Михаил Дегтярев не стал раздавать обещаний. Он подчеркнул важность этих объектов, отметив необходимость исходить из доходов региональной казны. Например, на капитальный ремонт Аянской средней школы, построенной в 1976 году, понадобится 154 миллиона рублей.

«Все решения будут взвешенные, экономически обоснованные, опирающиеся на мнение людей», - сказал Михаил Дегтярев.

Местные жители, в свою очередь, подтвердили желание жить на родной земле, способствовать ее развитию. В этом смысле они надеются на более пристальное внимание краевых властей к отдаленным территориям.

Медицина «на северах» тоже едва жива, это нужно исправлять как можно скорее. У правительства региона есть вариант с трудовыми медицинскими десантами.

«На первом месте из трудностей - медицина. Здесь катастрофическая нехватка персонала, не говоря о состоянии помещений. Вижу это и намерен поручить краевому минздраву рассмотреть варианты оперативного решения вопроса. Возможно, имеет смысл повторить опыт выездной бригады врачей. Много жалоб на неудовлетворительное лекарственное обеспечение. Такое отношение к населению отдаленных территорий недопустимо. Будем разбираться», - пообещал врио.

Эта поездка Дегтярева - своего рода эксклюзив, по словам местных жителей, в эти края губернаторы лет пятнадцать не прилетали. В общем, было о чем поговорить, на что пожаловаться: наболело и накипело.

Сегодня в районном центре живет около 900 человек, а весь муниципалитет насчитывает около 2 тысяч. Несмотря на малонаселенность, краевые власти обязаны прислушиваться к проблемам, с которыми сталкиваются люди в суровых климатических условиях, - в таком ключе построил общение Михаил Дегтярев.

Врио губернатора побывал в центре, оказывающем социальные услуги населению, в том числе одиноким пожилым гражданам. Он осмотрел детский сад, рассчитанный на 104 ребенка. Здание построено в 1964 году и изначально не приспособлено для размещения учреждения дошкольного образования. Ему, как и районному Дому культуры, требуется капитальный ремонт. В школе педагоги сетуют на отсутствие материальной поддержки - в отличие от специалистов, которые приезжают временно работать из других регионов.

На двух предприятиях рыбной отрасли - «Чуттан» и «Сонико Чумикан» - Михаил Дегтярев едва ли не впервые услышал, что особых трудностей они не испытывают. Поддержка краевого центра может понадобиться в проектах развития. Компания «Чуттан», например, намерена взяться за строительство рыборазводного завода на 10 миллионов мальков кеты. А «Сонико Чумикан» рассчитывает принять участие в региональной программе берегоукрепления.

В том, что касается любительской рыбалки, прозвучали жалобы, характерные для всего региона. Представители общин коренных малочисленных народов Севера постоянно сталкиваются с отказами при выделении квот на вылов рыбы. По их словам, чиновники формально относятся к рассмотрению заявок, отклоняют их при наличии ошибок, даже не предлагая внести исправления. Кроме того, на уровне краевых властей до сих пор не был разработан порядок определения лиц из числа коренного населения, не относящихся к народностям Севера, но тоже имеющих право на получение квот. Михаил Дегтярев намерен в этих вопросах детально разобраться и по возможности помочь людям.

«Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2030 года практически ничего не предусматривает в отношении северных районов. Так нельзя. Этим территориям нужно уделять особое внимание. К северу нужно повернуться лицом», - отметил Михаил Дегтярев.

Он уточнил, что дал поручение дополнительно зарезервировать средства краевого бюджета на продолжение программы субсидирования авиаперевозок для северян.

Дела городские

Теперь о заслуженном. Врио Дегтярев решил изменить статус города президентского внимания, Комсомольска-на-Амуре.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев направил в адрес депутатов краевой думы пакет документов с предложением рассмотреть инициативу о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующая процедура прописана законодательно. В соответствии с федеральным законом о присвоении статуса «Город трудовой доблести» инициатива от субъекта должна быть оформлена в виде совместного ходатайства правительства края и депутатов Законодательной думы региона.

«Меня удивило, что до сих пор у города нет такого статуса. Комсомольск-на-Амуре абсолютно по всем параметрам подходит для этого и давно достоин почетного звания "Город трудовой доблести". Поэтому поручаю как можно быстрее подготовить пакет документов, а я передам их за своей подписью главе государства», - отметил Михаил Дегтярев.

В тексте обращения, которое адресовано на имя председателя Законодательной думы края, Михаил Дегтярев предлагает депутатам обсудить инициативу на ближайшем заседании в конце сентября. После этого совместное ходатайство будет направлено в адрес главы государства.

«Необходимая работа на уровне правительства края уже проведена. Проект ходатайства на имя главы государства разработан. В том числе собраны документы для приложения. Это документальное подтверждение награждения промышленных предприятий и их работников государственными наградами за трудовые заслуги, фактов трудового героизма жителей города. Кроме того, получено экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения такого статуса городу», - отметили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Напомним, что с момента назначения Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора края жители Комсомольска-на-Амуре уже несколько раз обращались в его адрес с просьбой о содействии в присвоении городу почетного звания. Этот вопрос поднимался заводчанами Амурского судостроительного завода, а также в ходе прямой линии.

Врио губернатора сразу взял вопрос на личный контроль, отметив, что намерен обратиться напрямую к Президенту РФ. Это увеличит скорость и вероятность вынесения положительного решения.

Авиационный завод №126 (КнААЗ им. Гагарина) выпустил около 2700 самолетов «Ил-4», ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это промышленное предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина. Судостроительный завод №199 (АСЗ) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили 9 военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году за выполнение заданий Государственного Комитета обороны завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе «Амурсталь», обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.

И еще о наградах. Врио Дегтярев лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем. 17-го сентября житель Хабаровска участник Великой Отечественной войны Иван Степанович Заложук отметил 95-летие. Дегтярев передал поздравления от имени Президента РФ Владимира Путина, вручил наручные часы и другие подарки.

«Вашей энергии, бодрости духа можно только позавидовать! Желаю вам крепкого здоровья. Обязательно увидимся через год, на очередных торжественных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны», - сказал Михаил Дегтярев.

Иван Степанович - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны с милитаристской Японией. Он родился в Омской области в крестьянской семье. С началом войны был вынужден бросить школу и пойти работать в колхоз. Вскоре попал в школу младших командиров в Красноярске, затем в Канское военно-пехотное училище.

В 1944 году Иван Степанович был отправлен в эшелонах на запад. Под Кёнигсбергом поезд попал под бомбёжку, погибло много сослуживцев. Оставшись в живых, был введен в состав 277 стрелковой Краснознамённой, орденов Кутузова и Суворова стрелковой дивизии 5-й армии. 20 апреля 1945 года 5-я армия была выведена в резерв Ставки Верховного Главного Командования и переброшена на Дальний Восток.

В ходе ожесточенных боев с японскими милитаристами Ивану Степановичу был дан приказ уничтожить амбразуру вражеского дота. Снаряд попал точно в цель, боевая задача была успешно выполнена. За этот выстрел младший сержант Заложук был награждён медалью «За боевые заслуги».

Известие об окончании Второй мировой войны застало воина в маньчжурском городе Гирине. После срочной службы продолжил служить. Нес вахту в сухопутных войсках, затем в Краснознамённой Амурской военной флотилии. Воинской службе Иван Степанович посвятил 37 лет.

За военные и трудовые заслуги награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За победу над Японией», «Фронтовик 1941-1945 г.г.», «Ветеран Вооружённых сил СССР», «300 лет Российскому флоту» и юбилейными медалями.

Отметим, в Хабаровском крае с 2012 года ветеранам войны, отмечающим 90, 95, и 100-летний юбилеи, вручаются поздравительные письма Президента РФ и губернатора края, а также памятные подарки. В текущем году отмечают свой юбилейный день рождения 623 ветерана войны. С начала года персональные поздравления вручены 388 ветеранам. Всего, по данным министерства социальной защиты населения края, в регионе проживает 2772 ветерана Великой Отечественной войны, из них 327 принимали участие в сражениях.

Евгений Постышев