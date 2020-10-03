Хабаровский минздрав: Никто не собирается увольнять врачей!

Региональную сферу здравоохранения ждет реформа оптимизации. Возможно, некоторые медицинские учреждения объединят. Информация о данном преобразовании была воспринята некоторыми гражданами настороженно.

Однако, во-первых, рубить с плеча никто не собирается, пояснил в эфире телеканала «Губерния» и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. На всех этапах к реформе будут подходить вдумчиво. Во-вторых, (и это самое главное) – никто не собирается увольнять врачей и медсестер. Речь идет лишь о сокращении административно-управленческого персонала, штат которого сильно раздут.

«У нас в Хабаровском крае, это касается не только города Хабаровска, но и Комсомольска-на-Амуре, есть медучреждения, которые могут быть объединены или слиты. Речь идёт о чём? Нам не хватает медицинских работников: врачей, сестёр, младшего медицинского персонала. При этом в некоторых учреждениях сильно раздутые административно-управленческие штаты. Я об этом говорил и ранее. Мы сейчас, внутри минздрава, обсуждаем вопрос о слиянии некоторых учреждений. Этот документ, который появился в сети, это внутренний документ, который был направлен главный врачам для изучения вопросов финансового характера, для изучения всех плюсов и минусов от возможных слияний и объединений», — сказал Евгений Никонов.

Время реформы краевого здравоохранения давно назрело. Ведь больше всего жители края подвергают справедливой критике именно сферу медицины. Цель оптимизации - исправить недопущения и приблизить здравоохранение к высоким профессиональным стандартам. Планируется сохранить или даже увеличить количество врачей и медсестер.

Тем не менее, кому-то выгодно, чтобы хаос в области медицины сохранился. По социальным сетям распространяются слухи и непроверенная информация. Как сказал персонаж одного популярного телесериала: «Хаос – это лестница». Не исключено, что цель противников реформы взобраться по такой лестнице на самые вершины, оставив внизу себя руины того, что зовется здравоохранением и заботой о людях.