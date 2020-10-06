Жителям Хабаровского края нравится в Дегтяреве энергичность и открытость

Врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удалось за короткое время завоевать симпатии жителей региона. Такой вывод можно сделать, исходя из данных Фонда общественного мнения. Исследование показало, что 26 июля Дегтярев производил положительное впечатление лишь на 12% опрошенных, а уже к 20 сентября этот показатель составил 27%. На 11% уменьшилось количество граждан, которые были негативно настроены к новому главе региона – с 45% до 34%.

В общей сложности рейтинг Михаила Дегтярева за два месяца вырос на 15 процентных пунктов. Людям нравится, что врио постоянно находится в разъездах по краю, многие проблемы берет под контроль, лично знакомится с местными чиновниками и общается с населением.

Какие-то проблемы уже находятся в стадии решения. Так, в школах Комсомольского района отремонтировали полы и классы, для школы в Охотске приобретена тестомесильная машина. Разумеется, более серьезные проблемы за два месяца не решить, однако стремление Дегтярева погрузиться в «тему» дает людям надежду, что в крае скоро наступят масштабные положительные сдвиги.

«Народу импонирует открытость Михаила Дегтярева, его уверенность, молодой возраст, - считает Юрий Матвеев, кандидат технических наук, член экспертно-аналитического совета по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Хабаровского края. – Дегтярев не скрывается, не прячется, много ездит по краю. Такой обстоятельный подход положительно влияет на рейтинг врио. Следующий год будет «годом Дегтярева» - в конце сентября Михаил Мишустин подписал программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Первый этап рассчитан до 2024 года. Все регионы Дальнего Востока постараются «застолбить» в этой программе место, что будет означать финансирование на те или иные социальные программы. Если Дегтяреву удастся «застолбить» в ней край, то это станет важнейшей вехой в его политической карьере и вехой в развитии региона».