В Хабаровском крае жителей бараков будут активно переселять в нормальное жилье

В Хабаровске прошло совещание по развитию жилищного строительства. Перед краем в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стоит задача ежегодно вводить в строй не менее 352 тысяч квадратных метров. Сейчас, однако, из-за пандемии федеральный минстрой снизил показатели.

Тем не менее, врио губернатора Михаил Дегтярев намерен добиться, чтобы большинство жителей региона были обеспечены недорогими и комфортными квартирами. Так, в районе микрорайона «Ореховая сопка» распределены площадки среди крупных застройщиков. В ближайшие несколько лет здесь развернется строительство около 1 миллиона квадратных метров жилья.

Активно собираются застраивать районы улицы Аэродромной, переулка Брянский, 6-7 микрорайоны. Всего под перспективные стройки определены 42 площадки.

В ходе совещания Михаил Дегтярев поднял вопрос расселения аварийного жилья – тему, которую он «ведет» с первых же дней своего приезда в Хабаровский край. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 24 многоквартирных домов в 15 населенных пунктах края. Это позволит переселить из хибар в нормальные квартиры почти 2,5 тысяч человек.

В Хабаровске на первом этапе планируется расселить около 14 тысяч квадратных метров жилья. Чтобы ускоренно решить проблему бараков, дополнительно потребуется около 1,3 миллиардов рублей. Если первый этап завершится досрочно, регион может в приоритетном порядке претендовать на получение финансирования на реализацию второго этапа.

Учитывая опыт работы Михаила Дегтярева, его энергичность и умение находить диалог, существует большая вероятность, что в ближайшее время большинство жителей бараков получат нормальное жилье.