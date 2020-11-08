Дегтярёв поможет военным с ремонтом жилья

Жители гарнизона самой отдаленной войсковой части Минобороны попросили краевые власти привести в порядок пятиэтажки.

Глава региона во время рабочей поездки по муниципальным районам побывал в пос. Парин. Здесь дислоцируется самая отдаленная войсковая часть главного управления министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Население – около 6 тысяч человек. Семьи военнослужащих и гражданский персонал живут в нескольких пятиэтажных домах, возведенных в конце 70-х – начале 80-х годов, когда создавался военный городок.

Сейчас в гарнизоне столкнулись с проблемой включения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Сбор взносов был отлажен лишь в текущем году, и по этой причине НКО «Региональный оператор – Фонд капремонта МКД в Хабаровском крае» поставил гражданские строения пос. Парин в график ремонта на 2033 год.

Командование части обратилось с просьбой к Михаилу Дегтяреву оказать содействие в этом вопросе: крышу одного из зданий необходимо обновить уже в следующем году, поскольку жильцы страдают от постоянных протечек.

Глава региона поручил краевому министерству жилищно-коммунального хозяйства проконтролировать решение этой проблемы. Несмотря на отдаленность и режимные условия военного городка, люди в нем – такие же жители Хабаровского края, как и в других населенных пунктах, и могут рассчитывать на заботу властей.