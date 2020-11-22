Я благодарен медику из Солнечного района — Михаил Дегтярёв

Врио губернатора познакомился с «Земским доктором» в поселке Амгунь.

Районные больницы, ФАПы и амбулатории стали ключевыми точками во время поездки главы региона по БАМовской ветке. Особое внимание – уровню комфорта для персонала и пациентов, лекарственному обеспечению и кадровому вопросу. Не обещая решить все и сразу, руководитель края наметил план поручений – не только региональному минздраву, но и минЖКХ, минстрою, минсоцзащиты и другим ведомствам.

«Есть фельдшерско-акушерские пункты, но не везде есть персонал. В поселке Амгунь проблему решили совместно – главврач районной больницы обеспечил ремонт ФАПа, а местные жители, пользуясь родственными связями и знакомствами по всей стране, нашли фельдшера. Это правильно, когда люди не только жалуются, а помогают решать проблемы, касающиеся всех. Огромная им за это благодарность! — отметил Михаил Дегтярев. – И, конечно, мы благодарим медработника, которая приехала сюда и следит за здоровьем сельчан»

ФАП в поселке Амгунь, удаленном от райцентра – поселка Солнечного – почти на 250 километров, расположен в одноэтажном кирпичном здании. Такие строили вместе с БАМовскими поселками, заранее предусмотрев канализацию и отопление.

Фельдшер Наталья Самойлова приехала из Забайкальского края по программе «Земский доктор». Живет в здании ФАПа, в служебной квартире. Руководство Солнечной ЦРБ оплатило ей обучение по направлению «Фармация», поэтому ФАП теперь работает и как аптечный пункт.

«Кроме миллиона, который выплачивается по программе, мне еще отдельно дали материальную помощь от администрации Солнечного района, чтобы обустроиться», — рассказала Наталья Самойлова.

На ее попечении – 328 взрослых и 73 ребенка. Кроме того, на оказание медпомощи в ФАПе могут рассчитывать и приезжие.

Уточним, что фельдшеры получили право на выплату в размере миллиона рублей наравне с обладателями врачебных дипломов с 2018 года. До этого им выплачивали сумму в два раза меньше – 500 тысяч рублей. По условиям программы медик должен отработать в сельской местности не менее пяти лет.