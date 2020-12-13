В понедельник будут решения по стабилизации цен на продукты — минсельхоз России

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал в понедельник представить комплексные решения властей и бизнеса по стабилизации ситуации с ценами, сообщает РБК.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заверил, что власти совместно с бизнесом прорабатывают комплекс мер, которые позволят стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, предложения будут представлены в понедельник.

Цены на продукты будут сохраняться доступными для граждан России, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире телеканала «Россия 1».