Дегтярёв не прячется от проблем — зампред Общественной палаты Андрей Белоглазов

«Прямая линия», которую 23 декабря провел врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, по мнению Андрея Белоглазова показала — решение всех важных вопросов жизни региона Дегтярёв контролирует лично.

«Очень правильное и своевременное решение со стороны врио губернатора Хабаровского края о проведении в канун завершающего года прямой линии с жителями края. Для человека, который менее полугода в занимаемой должности, это смелое решение. В ходе прямого эфира поступали вопросы, за которыми стоят судьбы людей, благополучие жителей целых поселений и городских округов. Проблемы копились годами, а решение и ответ по ним необходимо принимать здесь и сейчас с указанием сроков исполнения и постановкой на губернаторский контроль.

Лично мне импонирует привычка Михаила Дегтярева не прятаться от проблем, а брать весь груз ответственности на себя. При этом мы не увидели панического настроения руководителя и поиска виновных. Время для жителей края очень непростое: налицо рост безработицы, снижение покупательской способности населения. Надо признать, что социально–экономическая ситуация сложная, но Михаил Дегтярев продемонстрировал, что все процессы в крае находятся под его личным контролем. Самое главное, что ему уже удалось сделать, это объединить усилия органов местного самоуправления, органов законодательной и исполнительной власти. Для меня лично как жителя края и как члена Общественной палаты важно что бы чиновники не отсеивали важные и неважные вопросы, и врио губернатора реагировал на все проблемы. Именно такой подход мы с вами увидели. Вопросы задавались житейские, острые, для кого-то они актуальные для кого то — нет, но Михаил Дегтярев на все без исключения вопросы давал аргументированный и предельно внятный ответ. Могу точно сказать, если такой подход в общении с населением будет налажен, то однозначно ситуация будет выравниваться и все будет решаться в спокойной рабочей обстановке», — заявил зампред Общественной палаты региона Андрей Белоглазов.