Рождественское послание митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия

Главный православный священник региона поздравил жителей с наступающим рождеством.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, мужественное воинство, дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас с великим праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Сегодня Вифлеемская звезда призывает всех нас прославить рожденного в вертепе Богомладенца Христа. В эту таинственную и священную ночь мы, подражая пастухам и волхвам, спешим под своды храмов Божиих, устремляясь к родившемуся Младенцу Христу.

Совершая празднование Рождества Христова, нам необходимо осознавать, что это не просто какое-то народное торжество или фестивально-ярмарочное событие, как это теперь во многих когда-то христианских странах Европы, где в этот день не говориться ни слова о Христе Спасителе мира. Пусть для каждого из нас Рождество Христово будет великим и священным днем, раскрывающим тайну общения Бога с человеком и призывающим нас к единению с Творцом.

Живя среди людей, Христос был связан узами семейных отношений. Три года продолжалась Его проповедь, а до выхода на общественное служение Христос пребывал в послушании старшим членам семейства. Существенную часть Своей земной жизни Господь неслучайно отдал семье. По воле Божией именно семья является колыбелью, в которой воспитываются дети, в которой оттачиваются человеческие отношения. Существует только одна сила, которая может соединять людей, живущих друг с другом, — это сила любви. Живя в семье, каждый совершает маленький подвиг, и если он совершает его достойно, то семья крепкая, сильная, и она способна пройти через все испытания и внешние, и внутренние.

Праздник Рождества Христова озаряет благодатной радостью каждую верующую семью. Да благословит Богочеловек Иисус Христос ваши семьи любовью, миром и благоденствием.

Сегодня, мы с большой обеспокоенностью воспринимаем распространение в мире коронавирусной инфекции. Однако, ничего в этом мире не происходит без воли Божией. Давайте посмотрим историю нашего Отечества. Какие бы беды, эпидемии, пожары, наводнения и землетрясения не происходили, всегда наши благочестивые предки говорили, что за грехи наши Господь нам попускает все это, а потому, прежде всего углублялись в свою душу, пересматривая свою жизнь. Поэтому и в наше время мы прежде всего должны переосмыслить свою жизнь, свои поступки, свои желания и даже мысли. Конечно, все, что предписывают нам врачи мы должны выполнять, но изменение своей жизни по заповедям Божиим должно быть для нас основным.

Праздник Рождества Христова полагает начало новому лету благости Господней, и мы, совершая это торжество, благодарим Бога за Его милости, ниспосланные нам в минувшем году.

Мы продолжаем в нашей епархии реализацию программы «Сельский храм». В минувшем году мы совершили великое освящение двух храмов, продолжается строительство девяти храмов, три из них: в отдаленных поселках. Новые храмы станут духовным утешением для людей, архитектурным украшением для нашего края и очагом духовной жизни людей. Решается вопрос строительства вблизи Спасо-Преображенского собора епархиального Духовно-просветительского центра.

Хочется сердечно поблагодарить священнослужителей и мирян — всех тех, кто неустанно совершает свои труды во славу Святой Церкви, на благо ближнего и на пользу нашего края и Хабаровской епархии. Надеюсь, что в наступившем году к нашим инициативам своими трудами, жертвами и молитвами присоединятся новые и новые сердца.

Дорогие братия и сестры! Как волхвы для встречи со Спасителем оставили свое отечество, так и мы в рождественские дни откажемся от своей привязанности ко греху, чтобы достойно встретить Начальника жизни. Наполним зимние дни светом Христовой любви! Проявим заботу о тех, кто в этом нуждается! Пожертвуем нашим близким свое время, внимание и заботу! И тогда наши сердца наполнятся подлинной радостью и счастьем, ведь таким образом Сам Господь войдет в наши дома.



