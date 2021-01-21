Хабаровский фермер: Чтобы заработать в деревне, не надо пить!

Михаил Владимирович Белорусцев занимается изготовлением теплиц. Не тех примитивных парников, которые сколачивают дачники на своих участках, а профессиональных оранжерей для коммерческого использования. Клиентами Белорусцева являются крупные фермеры и агрохолдинги. Также предприниматель продает цветочную рассаду и другие культуры.

Аграрный бизнес выгоден, говорит Михаил. Фермерская теплица размером 5 соток и стоимостью полтора миллиона рублей может себя окупить примерно за год. Да и в целом в деревне можно зарабатывать хорошие деньги. Главное иметь желание, быть исполнительным и не увлекаться «горькой». Ну и, разумеется, разбираться в том, чем собираешься заняться. Но с этим часто беда.

«У нас фермеры не сильно отличаются от дачников, - считает Белорусцев. – Вроде профессионально фермер занимается своим бизнесом, а задаешь ему вопросы: какая у тебя кислотность почвы, какая pH? Не понимают».

По мнению предпринимателя, наши фермеры отстают от китайских, потому что не любят делиться информацией о передовых методах сельского хозяйства друг с другом. Каждый сам по себе, потому что считает соседа конкурентом.

«Хабаровск входит в седьмую световую зону. У нас много света, который нужен растениям! У нас нет проблем с водой, как в Краснодаре. Так почему у нас до границы с Китаем «зона рискового земледелия», а за Амуром уже нет?»

Попытки ответить на этот вопрос, а также каким бизнесом проще и выгоднее заниматься в аграрном секторе, читайте в ближайшем номере газеты «Молодой дальневосточник XXI век».