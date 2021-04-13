Михаил Дегтярев: «Для обратной связи я завел странички в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Глава региона расширяет возможности коммуникации с жителями Хабаровского края.

- Дорогие друзья! Я очень вам признателен за то, что вы следите за моей работой и работой правительства Хабаровского края. В инстаграме мы уже привыкли читать ваши сообщения и ваши комментарии, большое вам за это спасибо. Для меня это очень важно, потому что позволяет сразу же узнать о проблеме и дать поручения ответственным государственным служащим. Чтобы вам было еще более удобно, я завел странички в сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Оставляйте свои сообщения, свои пожелания. Всем отвечу, всех услышу! – обратился к подписчикам Михаил Дегтярев.

Ежедневно в личных сообщениях и в комментариях под публикациями врио губернатора в соцсетях люди сообщают о тех проблемах, которые требуют оперативного решения, указывают на недочеты в работе чиновников разного уровня, высказывают предложения по улучшению качества жизни в регионе. Все они берутся в работу, каждому обратившемуся человеку дается ответ. Часто Михаил Дегтярев перезванивает своим подписчикам, чтобы лично убедиться в выполнении своих поручений.

Страница в «Одноклассниках» доступна по адресу https://ok.ru/profile/579634785347, в «ВКонтакте» - по адресу https://vk.com/id648964580.



