Михаил Дегтярев завел аккаунт в ТикТок

Сегодня, 27 апреля, Михаил Дегтярев завел страницу в популярной социальной сети ТикТок www.tiktok.com/@mikhaildegtyarev27. Глава региона пообещал регулярно делиться с подписчиками важными новостями из жизни края, а также рассказывать о своих рабочих буднях. Дегтярев стал одним из первых губернаторов, использующих ТикТок для общения с людьми.

- Твердо убежден в необходимости прямого диалога между жителями края и властью. Мы должны быть максимально открыты и понятны для каждого. Рассказывать о своей работе, получать просьбы, предложения и критику, пусть даже самую жесткую. Для этого мы используем и личные встречи, и СМИ, и все возможные социальные сети, - заявил Михаил Дегтярев.

Напомним, что глава края ведет личные страницы в Инстаграме, Одноклассниках и ВКонтакте. Теперь к этим социальным сетям добавился еще и стремительно набирающий популярность ТикТок.

- В работе с соцсетями мне помогают пресс-служба и работающие на общественных началах помощники. Но они занимаются техническими моментами. Все записи я делаю сам. Ваши комментарии и личные обращения тоже регулярно читаю, - сообщил глава края.

Ранее Михаил Дегтярев потребовал от хабаровских министерств и муниципалитетов всегда быть на связи с жителями региона и отвечать на обращения людей в социальных сетях.



