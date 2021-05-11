По поручению Михаила Дегтярева отремонтировали дом, где живет труженица тыла

У жительницы села Краснореченского Елены Антоновны Рындиной сегодня столетний юбилей. Она труженик тыла, ветеран труда, инвалид III группы. Елена Антоновна в годы войны работала на торфяниках в городе Шатуре Ленинградской области. Добыча торфа в военное время имела стратегическое значение. Рындиной пришлось выполнять непосильную работу: корчевать деревья, рыть траншеи для отвода воды, таскать сырые торфяные брикеты. За военные и трудовые заслуги она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Сегодня Михаил Дегтярев лично поздравил труженицу тыла со столетним юбилеем. Неравнодушные граждане поведали главе Хабаровского края, что Елена Антоновна проживает в доме, где давно не было ремонта, а участок дороги перед подъездом требует асфальтирования.

Дегтярев не только дал распоряжение оперативно навести порядок в доме труженицы тыла, но и лично проконтролировал его исполнение. Результат налицо: в подъезде уже заканчивают косметический ремонт. В ближайшие две-три недели рабочие будут асфальтировать придомовую территорию.

«Нужно внимательнее относиться к тому, в каких условиях живут наши ветераны. Понятно, что порядок должен быть везде, но все-таки этим людям надо уделять больше внимания», - сказал, обращаясь к руководителю управляющей компании и главе Хабаровского района, Михаил Дегтярев.

Сейчас в Хабаровском районе проживают 4 участника Великой Отечественной войны и 89 тружеников тыла.