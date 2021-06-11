Хабаровчанка стала финалисткой конкурса «Мастера гостеприимства».

Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – прошел в Нижнем Новгороде. Марина Ус из Хабаровска вошла в число 62 победителей конкурса, который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В этом году со всей страны поступило более 30 тысяч заявок.





- Я поздравляю всех финалистов! Вы все большие молодцы и прошли нелегкий путь, начиная от дистанционного тестирования, решения региональных кейсов, и заканчивая представлением своих проектов. Каждый проект уникален, и каждый из вас занимается действительно полезным для индустрии делом, - отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.





Марина Ус победила с проектом «В космос по рельсам», который включает в себя три этапа.





- Первый – это экскурсия по Хабаровску, в которой рассказывается о посещении города Ю.А. Гагариным. Затем – отдых на объекте «Территория космоса», на котором будет располагаться планетарий, тренажеры космонавтов, кафе и фотозона. Завершает проект выезд на космодром «Восточный» с осмотром музея космоса, стартовой площадки и технического цеха, в котором производится сборка ракеты-носителя. Благодаря конкурсу может осуществиться моя мечта – сделать космос доступным каждому, - рассказала Марина Ус.





Победители «Мастеров гостеприимства» получат поддержку от учредителей номинаций. В этом году ими стали Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, туроператоры, авиакомпании, сети отелей и другие участники туриндустрии страны. Помощь конкурсантам в реализации их проектов окажут лучшие наставники: именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.



