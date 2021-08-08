Телеведущая «Первого» канала Марина Ким зарегистрирована на выборах губернатора Хабаровского края

Краевой избирком признал, что порядок выдвижения кандидата на должность губернатора, сбора подписей и оформления листов поддержки, а также документы, представленные для выдвижения и регистрации Марины Ким соответствуют требованиям Избирательного кодекса Хабаровского края.

Она стала вторым кандидатом на пост главы региона. У московской телеведущей - дальневосточные корни. Ранее она рассказала, что родственники по линии отца бежали из Кореи на российский Дальний Восток еще в царское время, вели кочевой образ жизни, занимались охотой и сельским хозяйством. Политическую карьеру Марина Ким начала в феврале 2021 года, вступив в партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а позже сама предложила ее главе Сергею Миронову свою кандидатуру для предвыборной кампании в Хабаровском крае.

По словам Марины Ким, ее коллеги по партии побывали во всех районах Хабаровского края и собрали 183 подписи муниципальных депутатов в ее поддержку. Телеведущая стала вторым зарегистрированным избиркомом кандидатом в губернаторы после действующего врио Михаила Дегтярева.

На данный момент из восьми человек, заявивших о своем намерении занять этот пост, в предвыборной гонке остались пятеро. Помимо Михаила Дегтярева и Марины Ким заявки на регистрацию подали Бабек Мамедов (партия "Родина"), Владимир Чернышов (партия "Новые люди") и Владимир Парфенов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").