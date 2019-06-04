Читинцы «раскадрили» хабаровских зрителей

У читинцев есть одна черта. Кажется, что они генетически не способны «держать камня за пазухой». Тут и сила какая-то особая, сибирская, уж на земле они стоят обеими ногами, и нет силы сдвинуть их с места, разве что московской хитростью. И простота, но не та, которая хуже воровства, а которая исходит из силы: «А чего кому-то доказывать, под кого-то прогибаться? Какие есть!». И доброта какая-то природная, не вымышленная, не скрепная, не модная. Оттого и смотрятся как инопланетяне, и с ними теплее, что ли, становится, сердечнее.





Кадриль

В свой 80-летний юбилей главный театр Забайкальского края в пятый раз гастролировал в Хабаровске. Открыл театр свои юбилейные гастроли, как и в 2001 году, визитной карточкой - спектаклем по пьесе сибиряка Владимира Гуркина «Прибайкальская кадриль», соавтора сценария кинофильма «Любовь и голуби», того самого, где «сучка крашена!».

Если бы Россия была планетой, то волна постановок этой пьесы несколько раз обогнула бы ее. Казалось бы, история о том, что в маленьком поселке жизнь течет по своим законам, а миром правит любовь, и проста до колик, и затаскана, и банальна до чертиков. Ну семейные страсти-мордасти - дерзкие до несуразности, ну поменялись партнерами семьи. Люди детей подняли, чего ж не почудить? Порой наши люди такие «акробаты», такое вытворяют, что «Декамерон» после этого не распутная книжица, а смесь «Колобка» с назидательными стишатами певца советской банальности Эдуарда Асадова. Какая там «Эммануэль»? По сравнению с нашими ударницами любовного фронта - Шапка Красная обыкновенная, побоявшаяся пуститься по лесу, даже чтобы навестить бабушку.

Конечно, возраст спектакля чувствовался (ему более двадцати лет!), особенно в начале. Уж очень все консервативно, уж все в узких рамках традиционного русского психологического театра: шаг вправо - шаг влево, казалось, и расстрел. Тут тебе и громоздкая декорация - аж сразу два дома, два семейных гнезда в разрезе на всеобщее обозрение.

Один из героев (заслуженный артист России Алексей Заинчковский) казался как минимум двухметрового роста, словно из бывших солистов советских вокально-инструментальных ансамблей. Время немилосердно, но даже сегодня актерам такого плана и делать ничего не нужно: вышли на сцену, постояли, сказали что-нибудь, желательно низким голосом, посмотрели таинственно-пристально в глубину женской публики, и все - все дамы его. К чести Алексея Заинчковского, образ одного из главных героев спектакля, Николая Звягинцева, актер создал трепетно, качественно. Под стать своим коллегам.

И если в начале спектакля было досадное: «Ну, здравствуй, станиславская моль, теперь уже из Читы, мало нам за государственные денежки вторсырье бисерное возят из столицы нашей Родины!», то через пять минут как-то и забылось. Спектакль втянул в себя зрительское внимание, актерский ансамбль завоевал зрительские сердца, вызывая тот самый почти детский восторг перед волшебством театральной условности, из-за которого прощаешь все видимые и невидимые режиссерские и актерские промахи.

Герои этого спектакля архетипичны, как сама суть крестьянской Руси, которую не вытравишь ни индустриализацией, ни телевизионной пропагандой, ни Интернетом. Как выразился один популярный журналист, «сел по весне дупой в борозду, почувствовал тепло - значит, сеять пора». Мы уже названием иноземного супа зовем родные щи, не знаем ни одной народной песни, поговорки и сказки, вот уже кажется, что все ниточки оборвались, но эта самая «дупа» покоя не дает. Ей бы приключений, ей бы по весне в межу, потому что она не только лучший собиратель душевных шрамов, но лучший градусник, а чувствительность к грядущности почище, чем у Ванги. Может, оттуда и идет вся и русскость, и скрепность, может, оттуда все эти традиционные ценности?



Директор

В первый раз Забайкальский краевой драмтеатр приехал в 1940 году, через год после своего создания. В последний раз в 2001-м. За это время театр побывал благодаря поддержке правительства Забайкальского края на гастролях не только в России, но и в ближнем зарубежье: юг России, Украина, Белоруссия. В гастрольном маршруте даже появился такой город, как Пинск.

- Мы всегда с теплотой храним память о наших гастролях в Хабаровске, - поделился Юрий Пояркин, директор театра.

В этом году читинцы привезли разноплановые спектакли комедийного направления – помимо «Забайкальской кадрили» совсем свежую «Зойкину квартиру» по пьесе Михаила Булгакова, черную комедию «Цианистый калий... С молоком или без?», мольеровского «Тартюфа», музыкальную сказку для детей про старика Хоттабыча.

- Чита - театральный город, - уверен Юрий Пояркин. - Горожане любят театр. У нас, в Забайкалье, очень дружелюбный народ. Когда наши переезжают во всякие сочи и краснодары, они обалдевают с того, что, оказывается, у нас в Чите тепло, светло и люди добрые. Мы в «Забайкальской кадрили» хотели показать и нашу простоту души, и наш забайкальский говор, и как живут простые люди в деревнях и селах.

- Как живется театру?

- Сложно, но живем. Как говорится, мы бедные, но не нищие! Наш театр – ведущее звено в области театрального искусства в нашем крае. Поимо нас есть Театр кукол, остальные коллективы - фольклорного направления: певческие, танцевальные.

В Хабаровск мы привезли спектакли, которые достойны внимания, на которые у нас в городе люди ходят. В репертуаре около сорока спектаклей, есть и классический репертуар - Чехов, Грибоедов, Пушкин, Гоголь. Театр пытается выживать, классическая программа, естественно, направлена на школьников, молодежь. Это одна из основополагающих основ нашего провинциального театра. У нас есть спектакли по пьесам и современных драматургов.

- За что вас ругают?

- Не знаю…За невыполнение плана по продаже билетов давно не ругают… План выполняем, зритель в зале есть.

- О чем мечтается?

- Чтобы быть не нищими, а богатыми. В истории нашего театра были времена, когда наши спектакли не просто принимались «на ура», а выдвигались на соискание государственных премий. Хочется, чтобы появились такие спектакли, которые взорвали бы театральную общественность, прогремели на всю страну.





Юрий Рязинкин