Пять чувственных жизней Мата Хари в Хабаровске



В Хабаровском музыкальном театре экспериментальная малая сцена открылась шпионским спектаклем про легендарную танцовщицу.

Словно тихонько отодвинули тонкую кисейную завесу и хабаровских зрителей аккуратно погрузили в «пучину страстей»… А что еще ждать по инерции от бывшей Музкомедии?

Хотя за год этот театр совершал ряд довольно мучительных и вполне успешных измен фальшивым «брулликам» и затасканным актерским ужимкам, фрустрируя, как порой казалось, вечных фанаток советского дурновкусия и любительниц сериальных телезапеканок. Вместо «пучины страстей» из выдуманной жизни австрийской аристократии – что-то невообразимое - шпионская мелодрама в одном действии «Мата Хари. Глаза дня» о жизни, любви и разоблачении знаменитой шпионки в пяти фильмах, почти детектив…



За лежащими на поверхности детективностью и шпионством скрывалась попытка препарирования редкой диковинки - женского таланта, если не гения, без чего бы Мата Хари не стала легендой, мифом, даже культом. Настоящий талант, как чудо Господне, за каждым углом не встречается, иначе бы он не был чудом, не вызывал бы трепет, восхищение… Или ненависть, почти животную. Уж кто-кто, а мы по количеству замученных талантов впереди планеты всей.

Оттого-то и не было такой ожидаемой и предсказуемой «бури в стакане», оттого и рядом сидящая старушка периодически каменела, пытаясь хоть как-то осмыслить эту довольно сложную сценическую формулу. Но даже и она не смогла устоять перед чарами актрисы Юлии Лакомой, сыгравшей Мату Хари.



…Стоит отметить, что спектакль был камерный. Этим действом открылась малая камерная сцена, рассчитанная всего на 60 посадочных мест. Даже после не большой, а огромной основной сцены Музыкального театра актерам было непросто: там - гуашь, так, чтобы издалека было и видно, и слышно, а здесь нужна тончайшая акварель...

Спектакль получился нежнейшим, чувственным, как первый весенний дикорос. Вроде и прост, а поднесешь ближе, вдохнешь еле слышный аромат и боишься выдохнуть…

Наверное, как говорят, звездная роль у Юлии Лакомой.

После спектакля рот с губами, истончившимися от постоянного вранья, блеклыми губами престарелой «запеканки», уж было собрался изрыгнуть что-то гневно-маловразумительное, как я опередил:

- Лакомая хороша была!

- Ой, хороша, - и на лице «запеканки» появилось вполне человеческое выражение лица. И на мгновение она стала обыкновенной доброй бабушкой. – Чудо как хороша!



Вот она, сила таланта!

…Музыка в спектакле была современная, актуальная. В Хабаровске, пожалуй, диковинка -исполнение современной серьезной русской академической музыки.

- Это пьеса Елены Греминой, а музыка современных академических исполнителей. Часть песен из цикла «Государство на двоих», который написали я и Дмитрий Скобельцев буквально в декабре 2018 года. Дмитрий – молодой, очень перспективный композитор. Музыка из симфонии «Здесь», которая прозвучала в начале спектакля, Антона Лубченко, уже вполне состоявшегося автора. Помимо вышеперечисленных композиторов, были использованы и музыка к балету «Случайные люди» Ольги Терешиной из Санкт-Петербурга, - рассказала Дарья Пантелеева, главный режиссер Музыкального театра, постановщик спектакля. – Цикл «Государство на двоих» прозвучал в первый раз. Премьера симфонии «Здесь» состоялась в феврале прошлого года. Мы со всеми этими композиторами дружим.

- О чем же спектакль?

- О женщине, которая даже после смерти остается живой... О женских перерождениях, о женских возрождениях. Это история о том, что человек не умирает, а ты проходишь через эти истории и смотришь на все каждый раз по-новому. Эта пьеса - драма в пяти фильмах. Автор - Елена Гремина, один из основателей и директор Театр.doc, писала пьесу как киносценарий. Наш спектакль посвящен годовщине ее ухода из жизни. Что касается камерности спектакля, я давно мечтала об этом. На мой взгляд, научившись играть на малой, артисты будут намного лучше играть на большой сцене. Для меня этот спектакль – мой личный эксперимент.

- Что вы собираетесь делать на малой сцене?

- Мы планируем делать кинопоказы мюзиклов – бродвейских и российских, с лекцией, последующим обсуждением. В планах – джазовый спектакль с хабаровской певицей Натальей Носовой в главной роли, пластические спектакли, рок-оперы. Мы будем использовать эту сцену для того, чтобы разнообразить жанровую палитру в Музыкальном театре.

- Себя хоть иногда вы чувствуете Мата Хари?

- Да.



Юрий Рязинкин





Мата Хари в первое десятилетие XX века была широко известна в Европе как танцовщица восточного стиля. Во время Первой мировой войны занималась шпионской деятельностью в пользу Германии.

Суд над ней проходил при закрытых дверях. Ей инкриминировалась передача противнику сведений, приведших к гибели нескольких дивизий солдат (сами материалы суда до сих пор засекречены). Расстреляна по приговору французского суда за шпионаж.

После казни некий офицер подошёл к телу расстрелянной и для верности выстрелил из револьвера в затылок.

Тело Маты Хари не было востребовано никем из её родственников, поэтому было передано в анатомический театр. Её голова забальзамирована и сохранена в Музее анатомии в Париже.

Роль великосветской шпионки, сыгранная ею с совершенным бесстрашием и приведшая к трагической гибели, вписалась в творимую ею же «кинематографическую» биографию экзотической танцовщицы и роковой женщины. Это обеспечило Мате Хари куда большую известность, чем другим, более эффективным разведчикам XX века.

«Мата» по-малайски означает глаз, «хари» — день, дословно — «глаз дня», т.е. солнце…

5 июля на площади перед Хабаровским музыкальном театром впервые состоится концерт в формате Open air! Именно этим событием и завершится 93-й театральный сезон Хабаровского музыкального театра. Сразу по окончании премьерного показа кабаре-комедии «Искусство жениться» для всех желающих - розыгрыши призов и разнообразная музыка от кавер-версий и джаза до heavy metal, epic metal.

В концерте примут участие музыкальные группы Хабаровска: Monna, «Квартет 7/09», Rape tape, «Братство бобра» и, конечно же, артисты Хабаровского музыкального театра!