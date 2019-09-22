Попытка наслаждения цивилизацией в Хабаровске



С хабаровского фестиваля «Золотая маска» запущена государственная программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Программа рассчитана на два года. Спектакли - номинанты и лауреаты Российской национальной театральной премии в Комсомольске и Хабаровске были аншлаговыми, даже супераншлаговыми. Одни для себя открыли театральный жанр, другие сверили свои эстетические часы. Восторг, наверное, испытало большинство.

В рамках фестиваля были представлены и детский спектакль, и «убивающие» по своей красочности, музыкальности и сценографическому богатству мюзиклы.



Дети Розмари и волшебство

Так случилось, что рядом сидели дети. Трое. Класс третий. Две девочки и очкастый мальчик. И это был ужас. Они постоянно громко говорили, менялись местами, прыгали на креслах, пытались что-то есть, роняли это на пол, с воем падали на пол, лезли друг другу в трусы.

Через пятнадцать минут соседства я понял ведьму из сказки и всеми фибрами души был на ее стороне. Я понял, почему Баба Яга во всех сказках издевалась над детьми и пыталась их засунуть в русскую печь. А потом пошли яжмати со своими детьми. Шли они задом к актерам, демонстрируя свои физиономии зрителям. А потом возвращались так же. Одна девочка пыталась повернуться лицом к актерам. На нее что-то злобно буркнула мамаша, дернула за руку. Удивительно, как конечность не оторвалась, а девочка не упала. Так и шли, повернув уста, не говорящие по-русски, к работающим на сцене артистам. Вот так с детства яжмати внушают как-то по-советски своим деткам неуважение к чужому труду и благоговение ко всякой неработающей шобле.

Я громко назвал сидящих рядом школьников детьми Розмари и как можно быстрее ушел из зала во время антракта, чтобы не доводить себя до греха. За каждым ацким ребенком стоит ацкая яжмать. А где вы видели неацких яжматей?

Собравшись и отругавшись в углу на этих деток, их яжматей и свою незавидную судьбу, после третьего звонка вернулся в зал. Трое соседей уже сидели в креслах, шебуршились и орали.

Состроив скучное и строгое лицо, подавив чувство тошноты, громко сказал, подсознательно копируя интонацию самой тупой и противной училки из советского детства:



- Д-з-з-ети! Ваша учительница вам не рассказывала, что это театр, что здесь нужно соответственно себя вести? Стыдно!

Сказал, словно гвоздь вбил в гроб со всеми постсоветскими яжматями и их детьми-клонами из ада.В этот момент сзади меня что-то странно прошелестело, словно что-то большое и потное вздохнуло и растворилось в пространстве, или словно кто-то первый раз в жизни резко задумался. А потом, минуты через три, женщина вдруг сделала детям замечание. Оказалось, это была учительница детей Розмари. Она, видимо, услышала мою ядовитую тираду. Как хорошо с интеллигентными людьми, с полунамека понимают.Девочки присмирели. Мальчика продолжали бить корчи. Теперь он сам себе залезал в трусы, прыгал на кресле, вставал в самый неподходящий момент и странно смотрел в глубину зала, словно выслушивал указания невидимого для всех злого духа.



В Музыкальном театре в рамках фестиваля «Золотая маска» представляли спектакль «Театра-Театра» (так теперь называется Пермский областной драматический театр) - мюзикл Лоры Квинт «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма. По инерции хочется написать «детский мюзикл». Скорее всего, это семейный музыкальный спектакль.

В постановке помимо взрослых заняты дети и гусь Григорий. Этому пернатому мужчине выпала нелегкая работа - сыграть гусыню Грету. Судя по всему, роль удалась. Сложно, конечно, судить. Специалистов, способных издалека отличить гуся от гусыни, думается, в зале не было.



Конечно, появление гуся на сцене было вкусным. Почему-то вспомнился Паниковский: «Вы не знаете, что такое гусь! Ах, как я люблю эту птицу! Это дивная жирная птица, честное благородное слово. Гусь! Бендер! Крылышко! Шейка! Ножка! Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!»

И почему-то подумалось, что коллеги по ремеслу могут этот талант в буквальном смысле съесть! Сами понимаете, что мир искусства жесток, тем более к бессловесным существам. Понятно, что иронизировать можно бесконечно, но шутка-шуткой, а в гусе на сцене чувствовалась чуть ли не осмысленность. А может, это одно из многочисленных сценических чудес этой сказки?



Кстати, у Григория есть собственный аккаунт в «Инстаграме» - @gusynya_greta.

Чудесно было все – и сценография, и свет, и то, как пели, и даже то, как играли. Ну и режиссура, конечно. Сегодняшним детям впору позавидовать. У их мам и бабушек в детстве такой красоты, такого звука на спектаклях не было!

Экранизацию готической сказки Вильгельма Гауфа советские дети видели черно-белой, но так же с живым гусем. История о том, что плата за нетолерантность бывает невероятно высока, что в детстве мы - красавчики, а вырастая, порой становимся носатыми уродами, и о том, что любовь - главное волшебство, и она спасет мир. Это история на веки вечные, вряд ли она потеряет актуальность.



Словно по мановению волшебной палочки мультфильм перенесен на сценическую площадку со всеми чудесами-фокусами: здесь ведьма летает по воздуху, здесь из трости вырывается пламя, здесь танцуют мыши, светятся волшебные травы.

И все ярко, все невероятно музыкально, все по-бродвейски захватывающе.

Когда на сцене появился симпатичный юный мальчик, игравший Якоба до превращения в Карлика Носа, рядом сидящие его сверстницы, девочки Розмари, глянули на сцену… Я-то думал, что влюбятся, затихнут: ну принц-принцем мальчик-то. Но девочки остались равнодушны. Им уже принцы не нужны. Они, как и их яжмати, больше по типовым пацанам, по подонкам. Что им эти театры?





«Карлик Нос» - восьмикратный номинант на премию «Золотая маска - 2019»: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая роль второго плана» (Альберт Макаров, Александр Гончарук).

Премьера мюзикла состоялась в ноябре 2017 года. 1 марта 2018-го прошла мировая премьера. Благодаря онлайн-трансляции в этот день мюзикл посмотрели 5 млн зрителей в 56 городах России.

Злобные эльфы



«Миленько, - думалось после спектакля «Осторожно, эльфы!» Московского театра наций. – Очень миленько. Посмотрел бы такое в детстве, думаю, что мои родственники долго бы убирали из шкафов мои гнезда. Спектакль хорош, да и дети вроде хлопали».



И …вот такая сцена. Маленький пацанчик ударил раза три девочку. Как-то по-взрослому это было и с такой ненавистью, с такой злобой, что я остановился… Разве дети могут быть таким средоточием зла? И я почему-то подумал тогда, что если после спектакля дети злые, значит, что-то не так. Ну хотя бы 10 минут, хотя бы минут 20, чтобы они не были похожи на нас, таких взрослых, таких подлых, таких лживых… Это в нашей российской взрослой жизни побеждает зло, а детям бы этого не стоит знать, и уж если и готовить к такому, то по чуть-чуть. Если взрослый секс, убери похоть, смешон, то взрослая жизнь порой омерзительнейшая.

Спектакль «Осторожно, эльфы» заявлен как детектив. Эльфы - это не поэтические существа с радужными крылышками, по мнению создателей спектакля, а шкодливые вредины, гоблины, домовые. На сцене – огромный шкаф, и это не просто мебель, а своего рода приспособление для попадания в тайный эльфовый мир. Тут тебе и экран для театра теней, и куча всяких ящиков и ящичков, куда можно спрятаться, откуда может пойти снег и даже вывалиться кровать.

Зрителям, в первую очередь юным, предлагалось, выслушав небольшой курс эльфоведения, принять активное участие в расследовании дела о похищении снежными эльфами девочки Лизы, ее папы и мамы. Дети вместе с актерами ловили невидимых эльфов, укладывали взрослого мужчину в постельку и занимались прочими шалостями, которые вначале взрослых раздражают, а потом втягивают. В каждом взрослом есть ребенок – у одних живой, у вторых убитый, например, у яжматей – там другие категории добра и зла. Такое «впадение в детство» сродни ржавому механизму, который вытащили на свет и без машинного масла стали разрабатывать. Сопротивление высочайшее, но жить можно.



Дети были возбуждены, тянули ручки, чтобы ответить на вопросы эльфологов-детективов. А потом все долго стучали в ладошки. Все-таки театр, да и спектакль был хороший.

Может быть, если бы не мальчик, который с какой-то уж взрослой злобой бил девочку, спектакль воспринимался бы как чудо для детей. Так и ушел с дилеммой: должен ли театр делать нас добрее? Или все просто – мы деньги оставили, нас развлекли, и все ок. А может, мальчик был типовым отморозком? Таких – и взрослых, и юных – у нас полно, гораздо больше, чем подсказывает здравый смыл. А может, это был и не мальчик, а злобный эльф? Так что, хабаровчане, осторожнее с воспитанием! Не ровен час, не досмотрим и из детей вырастим злобных эльфов и яжматей.

Мюзикловый подгон от младшего брата

Если бы не «Золотая маска», младший брат Хабаровского музыкального театра - Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии - не побывал бы на берегах Амура. Стоит напомнить, что именно Хабаровская музкомедия – это первый профессиональный опереточный театр на территории бывшего СССР, а ее ленинградская сестра на два года младше.

Петербуржцы представили хабаровчанам мюзикл Фрэнка Уайлдхорна по мотивам романа Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Мюзикл поставил венгр Миклош Габор Кереньи (известный у себя на родине опереточный режиссер).



Размах постановки – 170 артистов, танцовщиков, музыкантов, технических работников и тонны декораций и аппаратуры. Без этого никак. По словам директора Санкт-Петербургского театра Юрия Шварцкопфа, для этого мюзикла сложно найти подходящую сценическую площадку в Москве, в Хабаровске же сцена Музыкального театра петербургских гостей удовлетворила. Что касается оборудования, то собирали со всего Дальнего Востока, даже привезли из столицы нашей Родины.

Как отметил Юрий Шварцкопф, хоть сегодня оперетта и теряет позиции, отказываться в угоду мюзиклу от такого вида легкого жанра они не собираются. Мюзикл приносит деньги, оперетта оправдывает название театра. Надолго ли?

Оперетта пришла из Парижа, мюзикл - из Америки. Опереточных театров несколько в Европе и России, мюзиклы популярны во всем мире. В чем же разница между мюзиклом и опереттой? Последняя более архаична, консервативна, там можно сильно и не актерствовать, перенося актерские «маски» из спектакля в спектакль практически без изменений. В мюзикле же актер, помимо того что должен профессионально петь и танцевать, должен уметь и играть. Один, например, из самых известных мюзиклов - «Кабаре». Разве можно в нем представить типовые опереточные маски?



Ну и самые популярные оперетты, как правило, со счастливым концом, представления с более сложной драматургией обычно у публики не идут. И говорят, что либретто популярных советских оперетт из жизни австро-венгерской аристократии были сочинены в Одессе. Ну уж там могли делать на века, уж там могли удовлетворить запросы разночинной совковой публики!

Что касается мюзикла «Джекил и Хайд», то опереточность чувствовалась. Как говорится, с волками жить, по-волчьи выть. Вдруг появляется, например, на сцене слуга доктора Джекила, престарелый, видимо, актер этого театра, и давай фальшиво-фальшиво, по-опереточному бросать реплики мимо партнера, куда-то поверх голов сидящих в зале хабаровчан. Ну и сцена гибели доктора получилась из серии «выдавить слезы коленом». Рядом сидящие молодые девицы в голос рассмеялись от того, как после выстрела красиво Джекил упал. Но это, конечно, мелочи. Все-таки, несмотря на всю трагичность сюжета, мюзикл - жанр легкий, эстрадный, яркий.



Богатая сценография, даже очень дорогая, очень прилично звучащий оркестр и разборчивый текст у вокалистов (тут бы местному Музыкальному театру активно перенять опыт: допустим, сыграл оркестр – и ни одного кикса, ни одной фальшивой ноты).

Особо стоит отметить работу Кирилла Гордеева - исполнителя главной роли, а точнее двух – и Джекила, и Хайда. Довольно приличные вокальные данные, а точнее большой диапазон – от лирического, драматического тенора до баритонального, позволили этому актеру найти вокальную яркую характерность. Помимо этого, стоит отметить и очень приличный пластический рисунок роли. К этому всему еще и явно мужской талант, сексапильность, как говорят. Все это оживляло женскую часть публики, заставляя сладко замирать сердца, особенно во время пения.

Такого и технического, и музыкального, и сценографического уровня стены Музыкального театра, как и, видимо, большинство сидящих в зале, не видели. Редкий, особенно в последнее время, житель города, что «вдоль Амура белым парусом», может позволить себе съездить за границу на мировые хиты, например, мюзиклы «Мaмма Mia!» или «Ma Barker» и насладиться цивилизацией.



В 2016 году спектакль вошел в Long List - сто лучших российских спектаклей премии «Золотая маска»







Категорически запрещается покидать свое место до тех пор, пока актеры все еще на сцене. Но если появилась острая необходимость, пробирайтесь к выходу лицом к актерам.

http://www.mir-teatra.org В театре - особые правила поведения. В зал нужно войти до третьего звонка. Чтобы пройти к своему месту, повернитесь лицом к сидящим, а спиной к сцене. Если опоздаете, то придется смотреть первое действие с балкона или стоя.Категорически запрещается покидать свое место до тех пор, пока актеры все еще на сцене. Но если появилась острая необходимость, пробирайтесь к выходу лицом к актерам.





Юрий Вязанкин