Хабаровск сегодня - средоточие лучших театральных сил



Фестиваль театров Дальнего Востока - 330 человек из 14 храмов Мельпомены: с Камчатки и Сахалина, из Приморья, Бурятии, Амурской области, Саха (Якутии) и Хабаровского края.

Идея проведения в Хабаровске именно такого грандиозного театрального праздника носилась в воздухе давно. Со слов заслуженного артиста России Владимира Домбровского, он чуть ли не десять лет атаковал региональные власти с предложением проводить дальневосточный театральный фестиваль, даже название придумал - «Дальневосточная ригма».

Однако все получилось у Евгения Миронова – народного артиста, двукратного лауреата Государственной премии РФ и руководителя Государственного театра наций. Естественно, независимо от хабаровского коллеги у Миронова родилась идея провести театральный фестиваль в рамках двухгодичной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Эту идею поддержал президент России.

Почему Хабаровск? Помимо явного логистического преимущества по сравнению с другими дальневосточными городами (проще и главное - дешевле добираться), есть преимущество и историческое, и творческое. Первый на территории Советского Союза театр оперетты появился именно в нашем городе, а хабаровские театры многократно становились не только номинантами национальной премии «Золотая маска». Их спектакли входили в список лучших российских, побеждали в этом престижном театральном конкурсе. Как говорят московские критики, если на российской театральной карте и ставить флажок, обозначающий театральную столицу огромного Дальнего Востока, то только в Хабаровске. Сегодня это в первую очередь благодаря хабаровскому Театру юного зрителя.

Для всех дальневосточных театров



- Фестиваль театров Дальнего Востока проходит впервые, и для нас огромная честь принимать коллег, а для нашего удивительного, проницательного зрителя это большой подарок – познакомиться с творчеством дальневосточных театров, - уверен Александр Федосов, министр культуры Хабаровского края.

- Хабаровский край в плане театрального искусства достаточно сильный. Именно поэтому было принято решение проводить фестиваль здесь, у вас. К сожалению, в других регионах эта сфера гораздо слабее.

- К идее фестиваля, к идее программы по развитию театров Дальнего Востока я отношусь как к нашей общей идее, - заявил на открытии фестиваля Евгений Миронов. – От вас, дорогие коллеги, зависит, нужна ли эта программа, будет ли она развиваться дальше. Я считаю, что фестиваль театров Дальнего Востока - рабочая площадка, и он необходим не только как смотр, надеюсь, лучших спектаклей, но и как платформа для обсуждений важнейших проблем. Всегда решать проблемы легче сообща, когда они проанализированы, систематизированы. Это касается и творческой, и технической части.

- Фестиваль театров Дальнего Востока может стать и ежегодным, - сказал Виктор Рыжаков, председатель художественного совета фестиваля театров Дальнего Востока, режиссер, педагог школы-студии МХАТ, художественный руководитель Театрального центра имени Вс. Мейерхольда. – Первый фестиваль пилотный, рабочий, на котором мы будем обсуждать стратегию развития этого форума на дальнейшие годы, и от нас зависит, насколько серьезно может этот форум существовать.

На встрече с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом Евгений Миронов отметил:Для чего проводится фестиваль? Для поддержки и развития профессионального театрального искусства, популяризации этого жанра и, главное, укрепления творческих связей между регионами. Фестивальные показы ответят, пожалуй, на самый главный вопрос: какое оно, профессиональное театральное искусство Дальнего Востока, сегодня? Какое место занимает в России? Для этого на фестивале работают самые известные российские театральные критики, производится разбор каждого спектакля. Порой звучат нелицеприятные оценки, cоглашаться или не соглашаться с ними - воля каждого. Главное, что о дальневосточных театрах заговорили.Программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке рассчитана на два года. В нее входят фестиваль театров Дальнего Востока, грантовая поддержка молодых режиссеров и драматургов, гастрольная деятельность лучших российских коллективов в рамках фестиваля «Золотая маска» и международный фестиваль, который пройдет через год во Владивостоке.

Театр – не просто развлечение, а важнейшее средство коммуникации. Мы понимаем, что в ХХI веке театр не просто удовольствие или обмен какими-то эстетическими формами, это прежде всего содержательная, большая база для наших коммуникаций, для обмена человеческой, важной информацией.

Когда мы говорим о Дальнем Востоке, о том, что он дальний, то смысл фестиваля в том, чтобы разрушить границы. Мы понимаем, что понятие «провинция» - географическое, но никак не духовное.

Если говорить о российском культурном пространстве, то Хабаровск знают. Есть лидер дальневосточных театральных процессов – Театр юного зрителя. Хабаровский край есть на театральной карте России.

Совершенно логично, что подготовкой первого в истории фестиваля театров Дальнего Востока занимался хабаровский ТЮЗ. Фестивальное дело – непростое. Всякий нормальный фестиваль - своего рода генератор творческого будущего, заряжающий и заражающий новыми идеями, дающими мощный творческий импульс.





- Долго об этом мечтали, и мечта стала явью. Мы больше года работали над этим проектом, - поделился Константин Кучикин, член художественного совета фестиваля, художественный руководитель хабаровского Театра юного зрителя. - Самое главное, что сегодня удалось собрать театральный Дальний Восток.

- В русский театр люди ходят не за развлечением, не за удовольствием, - считает Евгений Миронов, - в зрительный зал современного театра люди приходят работать духовно.

Эмблема фестиваля - земной шар с маленькой белой точкой. Для того чтобы она стала ярче, одной работы артистов и режиссеров мало, для этого нужны и усилия зрителей.

Фестивальная гонка

Фестиваль - фейерверк идей, образов, приемов, способов существования на сцене, уникальных актерских органик. Каждый спектакль ценен, даже если он не обласкан столичными театральными критиками или не понят хабаровской публикой.

Хабаровский зритель, казалось, объелся всякой театральщиной – и хорошей, и на уровне проституции (чем там кормят в «Золотой Осени» и Богу неведомо). А - бац! - такая живая реакция, такая овация, такая любовь, что даже самому прожженному скептику сносит башню, и он готов поверить в правильность, в надежность, в современность идеи. Если не магия, а уж точно гипноз какой-то в этом есть. Говорить, что такой-то спектакль хабаровчане не поняли, не решусь, да и это неправда. Да, не все, не единым строем нога в ногу… Иначе просто не бывает.

Алгоритмы суперзлодейства

Открывал спектакль шекспировский «Ричард III» Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева из Улан-Удэ. Режиссер Сергей Левицкий. Эта постановка вошла в Long-list Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска - 2019». Так что, господа опытные, бывалые.

Постмодерном, наверное, все-таки не удивили. Зритель порадовался калейдоскопу аллюзий, иногда довольно смелых, порой связанных между собой настолько призрачно, что казалось, все эти гиперболы, параболы просто натасканы из каких-нибудь «Уральских пельменей». Собственно, откавээнить нашего, так сказать, Шекспира по самое «не хочу» - дело нехитрое, было бы желание, а заодно и расстрелять толстомясую тетку, изображающую «Почту России», что объединило во всеобщем восторге весь зрительный зал, ибо достало.

Ай, хорош был порой этот бурятский Ричард III с огромными, почти детскими глазенками, подведенными так, словно по лицу черканули спьяну и с недетской силой древесным углем. Скорее всего, из груши. Глазками он и был хорош, если не обращать внимания на гигантские шаги, при помощи которых этот самый сатрап и передвигался.

То, что действо происходило на фоне больших мясных туш, не фрустрировало. (А если у каких-нибудь полуинтеллигентных фей из дошкольного образования или из поселковых библиотек случались рвотные позывы, так, скорее, от поэтической мечтательности или от личной беременности.) Во-первых, морг ненастоящий. Во-вторых, это касается туш: чтобы мясо приобрело и вкус, и запах, и цвет, его выдерживают в виде полутуш (таких, как в спектакле) определенное время и при определенной температуре. В морге должна, по идее, температура быть ниже. Так что, скорее всего, готовили к поеданию мясо, в том числе и человеческое, что для всякой власти в любое время - дело, собственно говоря, привычное. Все более прозаично, никакой морговой мистики.

Раздражало разностильное актерствование. От почти документального театра до полудебильного, до одури лживого, советского. Уж можно было вывести в конце концов что-то среднее. Если уж выть, закатывая глаза, и биться в припадке трагического беснования, так коллективно. Так же ж и тупить: по-нашему, по-молодежному, по-постмодернистски.

Все это походило на телевизионную передачу, перенесенную на сцену: все те же картинки, кое-как прокомментированные шекспировским текстом. Собственно, почему бы и нет? Картиночки с собой любят фиговать в социальные сети дамочки, и молодые, и зрелые. Уж там смысла вообще никакого (заодно и красоты), а ничего, земля таким полнится. Телевидение же до сих пор любят, верят ему, особенно плохо образованные пенсионеры. Может быть, что-нибудь тогда из колхозца лучше, чем шекспировские страсти?

Бурятский «Ричард III» - своего рода набор историй под одной «крышей». Разъять изначальное разъяли, а когда собирали, лишние детали оказались, ну и их впихнули, «чтобы было» до кучи.

Родная сцена у бурят больше, чем в хабаровской Драме. К хабаровским реалиям адаптироваться не удалось. Это сильно чувствовалось, особенно в начале спектакля.

В конце разрозненные куски начали сшиваться. То ли зрители привыкли к «тайному языку бурятских лам, пересказывающих шекспировский сюжет», то ли актеры в ум вошли.



- Для нас хабаровская сцена оказалась мала, пришлось кое-что выбрасывать, - признался 33-летний Сергей Левицкий. - Шекспировский текст гениальный. Что написано, это все настолько актуально. Пьеса была написана в 1591 году, а до сих пор ничего не меняется. По сути, мы в той же парадигме живем. Мы не учимся на своих ошибках. Мы стали их искуснее прикрывать социальными институтами, мы стали циничнее.

Ричард у Левицкого стал не просто средоточием, а отображением зла, такого привычного и такого естественного для его окружения. И пройдя все испытания, он так и не стал по-настоящему суперзлодеем (горбат, уродив – все для этого). Ричард III так и остался маленьким мальчиком с деревянной лошадкой… Короля, как говорят, делает свита. Вроде банальность, с одной стороны, а с другой – алгоритм для человеческого поведения. Все остальные ужасы - следствие этого алгоритма.Увидел Анну Каренину на афише, и сразу – корову бы ей, а лучше две, так и под паровоз бы не бросилась. А тут еще вотчина Льва Звеняцкого - Приморский краевой академический театр имени М. Горького. Недавно Год театра в Хабаровске знаково открывали звеняцкой «Поминальной молитвой». Еще в памяти этот «шедевр». Столичные критики, посмотревшие еще один «шедевр» любимца приморских чиновников – масштабный спектакль «Крейсера», так вообще ехидно назвали этот театр апологетом, даже бастионом недаровитой театральной советско-фальшивой традиционности. Ожидания от «Анны» были настолько чудовищными, что любопытно было даже посмотреть на все это и похихикать.



К счастью, похихикать не получилось. Во-первых, это детище немецкого режиссера Армин Петрас, а не Льва Звеняцкого. Во-вторых, по мотивам произведения Льва Толстого, а это уже интересно: что же за немецкие мотивы на русскую тему.

Начало (выход актеров) было пластически интересно, необычно и грязно исполнено. При минимуме декораций – колонна и огромная стена, придававшие изначальную классичность постановке, не предполагалось, что актерам можно за что-то спрятаться. «Волнуются, вот и ошибаются», - подумал я, почему-то забыв, что это не заводская самодеятельность, а профессионалы из столицы Дальнего Востока.

Движения классные, словно бы режиссер говорит о кукольности, несерьезности всего того, что будет происходить, а уж и правда титанически сложно инсценировать Льва Толстого.

И дальше началось чудо-звучание. Почти забытый сегодня прием, многим почти неизвестный – а ля радиоспектакль конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века. Да так это было хорошо на фоне минимализма, это интонационное роскошество, что даже прощал все пришепетывания, все диалектизмы и прочие гадости произношения людей, живущих на Дальнем Востоке. Словно бы ожил Александр Закушняк, основоположник жанра «Художественное слово», которого тщательно старались похоронить то последователи школы Станиславского, то делатели всяческих «Живых книг», то радиодиджеи.

Даже не мешало, что автор инсценировки приписал Анне Карениной увлечение морфием. Что такое водочка, видимо, актриса, изображавшая Каренину, знала, а вот с морфием случились непонятки. Поэтому рисунок роли в момент обострения болезни был такой, словно Каренина и не морфинистка, а обыкновенная алкоголица. Хотя, думается, абсолютное большинство сидящих в зале (и слав Богу!) толком, как и актриса, не представляли - как это, находиться под морфием.

Наслаждался две трети спектакля, а потом…

И это уже были не помарки, это был своего рода «троянский конь», если вспомнить «Поминальную молитву» этого театра, «фирменный стиль». Актер пустенькиий изначально – вот здесь прошелся, вот здесь встал, вот здесь что-то крякнул. А хабаровский зритель – вредный, его на мякине не проведешь, если, конечно, в мякине не спрятана телевизионная звезда или полумесяц какой-нибудь, а зал не оккупировали некие полуобразованные престарелые «тропиканствующие запеканки».



Для Льва Толстого быть пустеньким, не заморачиваться бэкграундом, значит, убивать постановку, что и пытались делать актеры Звеняцкого. К счастью, этот немецкий режиссер оказался еще тем орешком и заложил в спектакле какие-то свои мины, скрытые механизмы, которые не позволяли тонуть. Удачны были женские работы. Странно нелибидозен, даже престарел был Алексей Вронский, ротмистр, граф (Валентин Запорожец), а Каренин, муж Анны (Евгений Вейгель), напоминал колхозного счетовода, который застукал на сеновале свою жену с местным механизатором во время соития. Какие-то уж, извините, были проблемы с дворянством. К чести сказать, спинку почти держали или старались держать.

Слава Богу, что не стали везти в Хабаровск приморцы свои «Крейсера». Все-таки у нас Амур. Хоть и батюшка, но не море. Он основательности требует.

Продолжение следует



Юрий Вязанкин