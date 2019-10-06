В Хабаровске завершился Первый фестиваль театров Дальнего Востока

Будучи в Москве, понимаешь, что каждый российский город, как у Роберта Желязны в «Хрониках Амбера», отражение столицы: и архитектурное, и политическое, и культурное. Своего рода копипасты, реже рерайты столичности в провинции встречаются на каждом шагу и порой даже активно приветствуются: «Ну надо же, как в столице!».

Правда, в последнее время к столичному подмешивается что-нибудь китайское, реже японское. Взглянет какой-нибудь чиновник из своего высокого кабинета на город - и душа у него радуется. С одной стороны, вроде Москва, а с другой - и на Китай похоже. И легко, и комфортно у него на душе.

То же происходит и с театрами. За редким исключением, конечно. Из-за удаленности от Краснокаменной отзеркаливать театральные процессы корректно не получается. Сама Москва, так уж повелось, наверное, с 50-х годов прошлого века, культурная европейская провинция.

Но понты живы еще с советских времен: «Мы, репертуарные, читай живущие за счет налогов, краевые, муниципальные учреждения культуры, столпы и хранители культуры». Только какой? Чьей? Вопрос, конечно, открытый. И порой найти отличие бунтарей от консерваторов довольно сложно, потому что по градусу откровенности они удивительно похожи.

Жаль, что в фестивале дальневосточных театров не участвовал уникальный комсомольский театр «КНаМ», о котором знают больше в Европе, нежели в Москве. Этот театр, наверное, обогнал коллег, в том числе и столичных, лет на двадцать.

Хорошо, что хабаровский Театр юного зрителя вне программы показал свой уникальный золотомасочный спектакль по повести Льва Толстого «Детство».

Ну и магаданцы привезли в Хабаровск спектакль, предельный по своей искренности и правде. Единственный спектакль, пожалуй, стоящий особняком среди, по сути, имперских спектаклей.

Дорова (по эвенски - здравствуйте) с края Света

Спектакль Магаданского государственного музыкального и драматического театра «На краю света» - это история путешествия епископа по глухой и суровой Сибири. Он стремится проповедовать православие коренному населению и крестить как можно больше людей. История эта в действительности произошла в XIX веке. Спектакль ставит вопрос об истинной вере: кто есть христианин — тот, кто крещен, или тот, кто живет по совести?

Если бы это была просто инсценировка повести Николая Лескова, того самого, что написал «Леди Макбет Мценского уезда» и «Левшу»! Действо перенесено на территорию Магаданской области, в спектакле герои говорят не только на русском, но и на эвенском языке. Впервые на Дальнем Востоке (не считая нанайского театра, уничтоженного в советское время) на профессиональной сцене зазвучала речь одного из коренных дальневосточных народов.

Фаворитом до магаданцев была сахалинская «Гроза». «Ну вы сами понимаете, Сахалин – самый богатый дальневосточный регион, на свой театр бабла не жалеют», - шептались знатоки. После показа магаданцев шепотки поутихли. Оказывается, не это главное.

Если в конце спектакля у зрителей появляются слезы, они испытывают катарсис или нечто похожее на него, может, это главное? Сценография, как и красоты Севера, сдержанна, если не скупа. Огромный тканый латаный шатер, который волей режиссера становится то православным скитом, то эвенским жилищем – чорама-дю, то сугробом, то огромной шкурой.

Сложнейшая задача совместить парадоксально органичных непрофессиональных актеров-эвенов и обычных актеров режиссером Радионом Букаевым была вполне решена. Русские актеры не смотрелись на фоне эвенов неестественно.

Само действо, нелинейное, порой замедляющееся, словно вот-вот и спектакль закончится, а потом вдруг резко увеличивающее темпоритм, было сродни завываниям ветра во время пурги. Зима тогда кажется вечной.

Московские критики, неготовые к такому театру, осторожничали в оценках. Мысль, что этот спектакль нужно возить по нашей огромной стране и показывать россиянам, пожалуй, была самой удачной.

Здание Магаданского театра делят две труппы - музыкальная и драматическая. В последней - всего 12 человек. В спектакле «На краю света» задействована вся мужская часть труппы театра, даже часть труппы музыкальной.

По словам Радиона Букаева, если с развлекательным жанром, в первую очередь за счет непритязательных опереток, в Магадане все хорошо, то с социальным театром, который заставляет зрителя подумать, все гораздо хуже.

- Магаданская земля - одно из лучших мест, которые я посещал в своей жизни. Энергия этой земли сносит наповал. Либо ты влюбляешься, либо начинаешь ненавидеть. Я влюбился, - признался Радион Букаев. - Однажды я подумал, что нужно сделать что-то очень серьезное для этого театра. Когда-то я занимался Лесковым и вспомнил небольшую повесть. Пришел к директору театра и предложил ставить Лескова.

Автор сценической версии приехал в Магадан заранее, встречался с эвенами - носителями национальной культуры и языка, в том числе с Юрием Ханьканом, охотником и рыболовом, известным косторезом, который впоследствии исполнил одну из ролей в спектакле.

- Эвены - это та нация, которая перешагнула порог собственного самосохранения. Может быть, скоро мы их не увидим и не услышим, они растворятся, - уверен Букаев. – Моя принципиальная позиция заключалась в том, чтобы актеры знали эвенский язык. Сегодня найти непьющего мужчину-эвена в Магаданской области непросто. К счастью, все получилось.

Семен Губичан, исполнивший одну из главных ролей, пропагандирует эвенский язык в социальных сетях. Тех, с кем он знакомится, он сразу заставляет учить слова. Есть видеоролик, где мы снимались вместе. Он педагог, у него нет никакого актерского образования. А в одном из национальных культурных центров мне порекомендовали Анну Нутелхут. Она была ведущей на национальных праздниках.

Эвенская культура умирает. В 17-м веке первые миссионеры сказали им, что теперь высшее божество - Иисус Христос и жить надо по христианским законам. Эвены как-то приспособились к этому. Через двести лет пришли другие миссионеры и сказали, что теперь религии не будет, а будет коммунизм, давайте все в колхозы. А еще через семьдесят лет что сказали? «Давайте Иисуса Христа вернем, а колхозов не будет». Этот народ брошен. Если к концу двадцатого века их было несколько десятков тысяч, то сейчас их около трех тысяч, а детей - около ста.

Вокруг этого мы и стали строить спектакль. Самое главное - получилось разобраться с этой землей и с тем зрителем, который ходит в театр. Мы сыграли три спектакля в Магадане. И все три были аншлаговыми.

Самый ацкий спектакль

Магаданцы завоевали зрительный зал какой-то предельной искренностью. Но остальные тоже старались. И хотя официальных номинаций не было, их стоило бы ввести. Допустим, номинацию «Самый ацкий спектакль».

Попасть в эту номинацию версии пьесы Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина», представленной Приморским драматическим театром молодежи, резона не было. Во-первых, эту пьесу знают, но в постановке хабаровского ТЮЗа. Во-вторых, Ефим Звеняцкий вроде бы к этому спектаклю руку не прикладывал. В-третьих, приезд предвосхищал пост в социальной сети. Знакомая жительница Владивостока писала о том, что это просто гениальная по драйвовости постановка. Все оказалось традиционно: обещали The Beatles, а подсунули «Мумий Тролль» местного разлива. Вместо драйва – какой-то влад-поп. И не верилось, что Пушкина актеры не любят. Казалось, что они вообще Пушкина не знают. Все это было приличненько, энергичненько и пустенько.

Как-то на Дальневосточный фестиваль рок- и альтернативной музыки (было и такое, когда Хабаровск был столицей дальневосточного рок-н-ролла), заявилась группа «Мексиканские пчелки-убийцы» из Владивостока, певшая, как уверяли участники, на старофранцузском языке. Это было свежо и энергично, и даже казалось, что еще чуть-чуть, появится и искренность, и драйв. К сожалению, не срослось. «Пчелки» сочинили танцевальный блокбастер на русском языке, который назвали «Катюша», и поехали покорять Москву. Москва не поддалась. Так же и с приморским «Пушкиным». Копнешь, а там – сплошная «Катюша».

И еще. Есть знаковые песни для каждого поколения, для каждого времени. Сестры Пинац и их японские «Каникулы любви» были суперхитами в первой половине 60-х годов прошлого столетия, а Bananarama – Venus вышла во второй половине 80-х годов. Ну никак не могли танцевать под нее в конце 70-х!

Спектакль Комсомольского театра драмы чудом не попал в «ацкую» категорию. Несмотря на все усилия режиссера Александра Саранчина. Действие пьесы Мартина Макдонаха «Королева красоты» происходит в Ирландии в те времена, когда экономика был депрессивной, а жизнь беспросветной. Ирландцы рвались тогда за лучшей долей в Америку или Британию, как сегодня жители Хабаровского края в Краснодарский край. Благо, что пока еще наших «бегунов» не называют дальневосточной мордой, а выходцев из этой изумрудной страны ирландской мордой называли. И как они их отличали - неизвестно. Может, из-за того, что рыжие.

Тут бы провести параллель между той Ирландией и современным Комсомольском-на-Амуре. Тут и криминогенность, и жизнь без продуха, и даже упрямство (а уж дальневосточники не мене упрямые, чем ирландцы). И даже один из главных символов спектакля – кочерга (ею главная героиня убивает свою маманю) – намекает на завод «Амурсталь», лелеющий весь Хабаровский край. Не случилось. Подобие клетки было, конечно, но как-то не очень заметно. Если бы не по-ирландски рыжая исполнительница главной роли Лариса Гранатова и ее коллеги, то о спектакле и вспоминать было бы нечего. Уж очень неплох оказался актерский ансамбль и сама Лариса Гранатова. Нет, все-таки этот спектакль не для номинации «Самый ацкий».

Ругали спектакль по пьесе Арбузова «Жестокие игры» уссурийского Театра драмы им. В.Ф. Комиссаржевской. Московские критики намекнули, что эта пьеса была морально устаревшей уже тогда, когда была только опубликована.

Ну и главный претендент на победу в номинации «Самый ацкий» - спектакль по пьесе Мольера «Тартюф, или Обманщик» Амурского областного театра драмы. Режиссер Павел Рукавицын уверен, что это комедийное представление. Наверное, зря.

Похвально, что актеры заучили наизусть столько поэтического текста. Думается, что это полезно, особенно в свете борьбы с возможным Альцгеймером. Однако этот поэтический текст еще и прочитать нужно, найти подходящее актерское существование, чтоб хоть как-то ответить на вопрос тем, кто не знаком с Мольером: «А отчего это простые граждане заговорили стихами? Что за глюк?».

Минут пятнадцать–двадцать это «художественное чтение» или было маловразумительно, или резало слух. Уж дюже было фальшиво. Хотя, пожалуй, именно такое прочтение подчеркивает проблемы перевода.

Так как это комедийное представление, актеры стихи Мольера сопровождали ужимками. Видимо, режиссеру казалось, что это должно быть смешно. Хабаровский зритель чаще не смеялся, находился в странном напряжении, будто не веря происходящему на сцене. Может, это заводская самодеятельность из маленького городка времен позднего застоя? Для того времени это, наверное, была бы крепкая работа.

Отдельно о сценографии. Вся сцена была уставлена стульями, они же были подвешены к потолку. Интересно, а на что намекает режиссер таким количеством седалищ, особенно вверху?

Кто-то из московских критиков предположил, что режиссер перепутал Мольера с пьесой Ионеско «Стулья».

Хотелось кричать: «Есть же Интернет. Ну поройтесь там, посмотрите! Нельзя же так отставать от жизни! В конце концов такое, если даже вам оно нравится, за границы области не вывозите!». А потом вдруг подумалось, что это так похоже на антрепризные спектакли. Ну валят на Дальний Восток, ну рубят капусту, ну на самый дешевый бисер заставляют менять кровью и потом заработанные рубли… Тут особых усилий не нужно, собственно, и таланта.

Неужели все было так плохо? Неужели не было ничего хорошего? Было. Это и вполне органичная работа заслуженного артиста России Юрия Роголева в роли Орегона, да и сам Тартюф - заслуженный артист Амурской области Олег Бойко был неплох. Забавна была сцена, где при упоминании короля вдруг появлялся портрет с дыркой, вырезанной по контуру профиля. Можно было, конечно, придумать что-нибудь еще позитивное, только зачем? Все-таки это не самодеятельность, все-таки в театре служат Мельпомене за жалованье.

Заключение критиков

В голове после просмотренных спектаклей дальневосточных театров вертелось: комиксовость, телевизионность, антрепризность, даже сериальность. Дети телевизоров начинают и спектакли делать по знакомому принципу: картинки, кое-как поясненные текстом. В жизни телевидение осталось главным развлечением у маргинальной и престарелой части общества, а зачем же театру это? Театр – это же эмоции, это ж магия должна быть какая-то.

Главное, что в обществе есть запрос на правду, на искренность, на мысль, на интеллект. И, пожалуй, главным поставщиком таких эмоций и качеств должен быть театр. Справляются ли с этим дальневосточники? Вопрос спорный.

На фестивале работала команда ведущих театральных критиков. Вечером показы, а днем разборы спектаклей. И порой звучали довольно обидные мнения.

Что же думают о фестивале, о дальневосточных театрах эксперты?

Владимир Спешков, театральный критик, член комиссии по критике и театроведению Союза театральных деятелей РФ:

- Впечатление очень разное. Главное, что фестиваль состоялся, что мы увидели некую панораму. А в будущем хочется, чтобы эта панорама была более представительной. Например, якутские театры, они необыкновенно сильные сейчас, чтобы были представлены и национальные театры. Допустим, бурятская драма. Мне кажется, что эта панорама очень разных по уровню, по драматургии, по режиссуре спектаклей выявила некие проблемы. Одна из них может решаться. На фестивале нужны мощные просветительские, образовательные программы. Например, сценография – не самая сильная сторона у дальневосточных театров, за редким исключением. Нужны и мастер-классы для актеров.

Жанна Зарецкая, театральный критик, шеф-редактор интернет-версии журнала «Театр»:

- Провинциальность – это исключенность из контекста. Эта исключенность решаема, если появляется финансирование и, соответственно, возможность понять, как существует театральный мир, что творится в России, в европейском театре. Нужны еще и показы значительных российских спектаклей. Допустим, можно устраивать видеопросмотры. Это не так дорого. И может решить проблему исключенности из контекста.

Оксана Кушляева, театральный критик, редактор «Петербургского театрального журнала»:

- В глаза бросаются, особенно у молодых артистов, серьезные проблемы с речью. Артист может быть и одаренный, но не может донести до зрителя текст с той скоростью, которую задает режиссер. А приезжающие режиссеры порой не слишком считаются с тем, что неподвластно артисту. Речь у артистов – сегодня самая слабая сторона. Есть проблемы и с драматургией, и с выбором пьес. Особенно с новой драматургией, которая заставляет театр менять свой язык. Конечно, хочется, чтобы брали новые тексты, чтобы хоть как-то менялся язык, выстраивался новый контекст.

Театральный критик и журналист Ксения Аитова:

- Театральная картина Дальнего Востока мало отличается, например, от Поволжья. Те же проблемы с репертуаром, с речью актеров, с расширением кругозора. Конечно, нужна и насмотренность, и образовательные программы, и поиск новых способов существования актеров. Чем люди больше видят и знают, тем все активнее развивается.

Дал ли творческий толчок Первый фестиваль театров Дальнего Востока - покажет время. Лед тронулся, господа!





Ю. Вязанкин