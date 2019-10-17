В Хабаровске прошел четвертый окружной фестиваль казачьей культуры



Это с виду мы, дальневосточники, суровы лицом, да что уж скрывать, и нравом. Жизнь у нас - не сахар. Но за суровостью порой такие души кроются, такая в них жаркая любовь, что кажется, не будь нас на этой земле, покроется она ледником. Выдумываешь все, скажет въедливый читатель, фантазируешь! А что тут врать? Вот, в краевом Дворце дружбы «Русь» проходил окружной фестиваль «Казачья гора», так рядом со входом во Дворец сирень осень с весной попутала и расцвела.

На этой «Казачьей горе» все дальневосточное песенное многоцветье собралось. Словно Господь Бог красотой плеснул, уж такие женщины нарядные были. Щечки румянились, глазки горели: иные в бабах уж, видимо, больше полувека, а тут расцвели – девки девками, да хулиганистые! Вот что казачья песня да нарядный народный костюм делают! Лучше всякой французской косметики, шибче яблок молодильных.

Волшебная холуйская вышивка

Пока на сцене перед строгим жюри одни выступали, другие за кулисами переживали – кто репетировал, кто прохаживался по холлу «Руси», экспонаты выставки декоративно-прикладного казачьего искусства разглядывали. Тут и косоворотки, и символ чести для казака - шапки разные, ну и, конечно, больше всякой забавы для казачек.

На входе в «Русь» - чудо сегодня для многих невиданное - станок, а там полотно домотканое, словно живое. Это вам не холодные фабричные тряпки!



- Далеко мы ушли от традиций, от женского ремесла. Это обычные станочные пяла. В пяльца запяливается-затягивается в разные стороны ткань. Это полотно раритетное, 50-х годов прошлого века. Досталось оно мне по счастливой случайности, когда один старьевщик продавал рулоны с этой тканью, добытые в украинских деревнях. Я делаю свадебный рушник в народной традиции с вышивкой родового дерева, с павами, которые олицетворяют семейное счастье и любовь. Это строчка по письму, роспись его еще называют, а это шитье по выдерганным нитям, строчевое шитье в старинных русских традициях: из ткани выдергиваются нитки. Самое простая вышивка – холуйская (от названия села Холуй. Помимо вышивки, это село - один из центров традиционной русской лаковой миниатюры. – Авт.) Второе название этой вышивки – горох, - рассказала Оксана Савчук.

С какого возраста занимается она рукодельем, сейчас и не помнит. С самого раннего детства – с иголкой, крючком или спицами в руках. Ее бабушка был мастерица - шила, вышивала, вязала. Больше тридцати лет Оксана прожила на Украине и вот уже десять - на Дальнем Востоке.- Умиротворение, покой и ощущение того, что мы, женщины, такие же творцы, как и мужчины.- Нет, никак не вопреки мужчинам, а в знак солидарности, потому что мужчина и женщина вместе и навсегда. И только единение мужского и женского дает продолжение жизни.

Нагайка для жены

Ансамбль «Казачья станица» приехал на фестиваль из Бикина. Два года назад этот город, а точнее, Бикинская станица, разменяла второй десяток. Уничтожали в советское время казаков, да всех не уничтожили. Поскреби бикинца, так казака найдешь. Как распался Советский Союз, как сейчас говорят, в лихие 90-е, на общественных началах казаки охраняли государственную границу. Это сверху вроде как все обычное, а жилка-то бьется особая, казачья.

- У моей тетушки муж - внук атамана Ростовской области.

- А у меня бабушка родилась в Мариуполе, она из графского рода Холодовых. Они были казаками. Их потом, после революции, раскулачили.

- Старики умирают, а молодежь не спешит поддерживать традиции, - поделился Александр Диденко, староста ансамбля «Казачья станица». - Я в бикинском казачестве с 2002 года. До этого служил в армии. Мой отец был военным. Мои деды в царской армии служили. Из всех, кроме меня, никто не дожил до пятидесяти лет. Я единственный дожил до 65. У меня вся семья военных, даже жена и дочка. Единственное, что младший сын непутевый.

- В семье-то порядки казачьи или русские?

- В каждой семье свои законы. Я считаю, что детей нужно наказывать… по уму.

- А жена?

- У меня нагайка висит на стене для того, чтобы жена помнила, что у нее есть муж. Она должна уважать своего мужчину, - сказал Александр, как саблей рубанул.

И тут как-то неожиданно, после такой мужицкой прямолинейности, о казачьих песнях заговорили. Самая любимая – украинская, кубанских казаков.

Сонце низенько, вечір близенько.

Спішу до тебе, моє серденько.

Спішу до тебе, та й не застану.

Вийду на гору, та й плакать стану.

Голуб-голубчик, голуб сизенький,

Скажи, голубчик, де мій миленький?

И такая трогательная нежность в этом была, такая душевность, словно и не мелодия, мякишка душевная. Это с виду казаки – не подступись, а так – добрейшие люди.



Белые росы да казачьи забавы

Амурчанки все как на подбор - красавицы в синих шикарных костюмах, а глаз – хулиганистый, искристый. Приехали на фестиваль из поселка Мухинский Октябрьского района Амурской области.

- У нас всякие есть костюмы – и синие, и белые, и красные. Спонсор у нас хороший. Песни поем казачьи.

- Казаков-то много?

- Нету. Знаете, как жалко! Хочется нам казаков. Думаем, может, какого-нибудь подходящего в Хабаровске захватить? Что касается своих, то они появляются, как маленечко выпьют. А трезвые –ни-ни. Был у нас баянист, так уехал в Благовещенск. Прощался - плакал.

Мухинский - поселок крупный для Дальнего Востока, чуть ли не город. В нем аж семьсот жителей.

- Живется нам хорошо. У нас колхоз - миллионер.

- Так помимо того, что у вас приданного – концертных платьев – не пересчитать, вы еще и миллионерши! И как тут не петь?

Любо мне, когда песня знакомая растеребит сердечно душу мне.

И в кругу за столом вся родня моя, ай, до чего же любо мне.

«Казачьи забавы» - так называли свой коллектив земляки ансамбля «Белые росы» - жители города Белогорска.

- Как живете? Не голодаете?

- С такими улыбками разве можно голодать? Нашему ансамблю восемь лет. В нашем репертуаре в основном только казачьи песни.

- А казаки-то есть в коллективе?

У войскового старшины Виктора Викчука вся грудь в крестах:

- Это - моего деда. Он был полный кавалер военного ордена Святого Георгия. Был он с Западной Украины, а воевал в русской армии. Царь лично вручал ему награды.

Один из участников - родовой казак, есаул. Его предки сосланы в начале прошлого века на Дальний Восток за неповиновение царю. Работает в управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России, в спецназе:

- А так – пою казачьи песни с самого детства. У нас все с песней. Спать ложимся с песней, на работу идем с песней.

Ансамблю «Казачьи песни» десятый год. Руководит коллективом Василий Понамаренко. Он был награжден особой медалью «Алексий человек Божий» за заслуги и сохранение традиций и народной культуры.

Яркие белогорцы, громкие, талантливые. Один из участников ансамбля, Николай Болдырев, для «Казачьих забав» сочинил песню:

Баян играет, чарующие звуки

С хорошей песнею в души к вам войдут,

Когда веселый баянист меха растянет,

И пальцы веером по кнопочкам пойдут.

Так разгуляемся, друзья, и позабавимся,

Ведь нас «Казачьими забавами» зовут.



Слезы да пара-ра

С низовьев Амура, из села Богородское Ульчского района в Хабаровск на фестиваль приехал поп-фьюжн-ансамбль «Пара-ра».

- Мы начинали вдвоем с мужем, - рассказала Людмила Лисихина. – Теперь у нас шесть человек.

Она – народница, закончила Хабаровский колледж искусств, а муж Константин – хореограф. Вот такая поюще-танцующая семья. Исполняют и казачьи, и народные, и просто эстрадные песни.

- Лично у меня больше душа лежит к фольклору, - признался Константин.

На вопрос как живется в Ульчском районе, естественно, ответили, что хорошо. Не привыкли у нас люди жаловаться.

- Не голодаем.

Выживают как могут, конечно, да еще и оставляют время для песни. Это ж для души! А как без души прожить-то?

Среди участников ансамбля – ульчанка Марина Ыча. Вот такой уникальный Ульчский район: русские изучают культуру ульчей, а представители этого амурского народа поют казачьи песни.

Сердце кровью, кровью обольётся,

Грудь завянет, как трава.

Охы, грудь завянет, как трава засохнет,

Расцвесть не сможет никогда.

Не обошелся фестиваль без слез. Нет, это не были слезы от печали или обиды. Это были слезы от песни.

По диким пустыням Китая, с тоской, наболевшей в груди,

По милым семьям изнывая, взводами идут казаки.

День жаркий, воды ни росинки, песок да булыжник кругом.

Казаки роняют слезинки, смущаясь друг друга, тайком.

А там, впереди, чуть мелькая, – полковник, седой командир.

Он, горе людей понимая, с досадою треплет усы…

Пели участники ансамбля казачьей песни «Круголет» из Дальнереченска Приморского края. В каждом жесте, в каждой ноте – правда, какая-то наша, особая правда, дальневосточная.

Песня редкая, с ломаным ритмически запевом, песня историческая, а певицы – красивые. Голосистые.



- Воспитываем, - сдержанно поддакнула Александра Шушвал, руководитель заслуженного коллектива народного самодеятельного творчества Приморского края - народного ансамбля казачьей песни «Круголет». – Песни с «ломанным» запевом - отличительная черта забайкальской казачьей традиции. Коллективу нашему 22 года. Я третий руководитель, руковожу им с 2011 года.

Если бы не муж – военный, не видать бы Приморскому краю такого руководителя коллектива.

- Мы с ансамблем проехали пол-России, каждый год ездим в Бурятию, нынче были на фестивале «Голос кочевника». Это тридцатитысячный фестиваль. Принимали хорошо. Нас там знают, любят.- Одна из участниц наверху такие узоры голосом выводила, казалось, что в исконно русском селе с тысячелетними традициями у бабушки-певуньи росла. Это петь во всю грудь, не жалея связок. Редко сегодня кто так поет, берегутся, больше мурлычат. Певиц таких на эстраде пруд пруди. Русь получается какая-то больная, убогая, слабосильная. А тут - раздолье.- Моя школа. Хотите мы вам споем еще раз?В коридоре «Руси» спел еще раз «Круголет» из Дальнереченска. Да получалось лучше, чем на сцене, слаженнее, мощнее. И снова комок к горлу:

Но вот закатилося солнце, и землю окутала тьма,

Повылезли гады из пекла, "свобода" в Россию пришла.

И люди, впотьмах заблужденья, дороги себе не нашли –

Присяге они изменили и вл?жили шашки в ножны.

И вышел тут опыт печальный: купила их кучка жидов,

И тут же с усмешкой злорадной рубить начала казаков.

Повыгнала всех из станицы – с дубинкою где ж воевать?

Пришлось нам к Китаю стремиться, пришлось нам в Китай отступать.

Есаул из Бердской линии

Председателем жюри Открытого краевого фестиваля «Казачья гора» был Сергей Горбунов, руководитель ансамбля традиционной казачьей культуры «Майдан» из Новосибирска, есаул Бердской линии Ново-Николаевского отдела. Помимо «разбора полетов» - куда ж без этого на фестивале - для всех желающих провел мастер-класс по особенностям казачьего пения и навыкам владения оружием.

Суров казак снаружи: как спросил про ряженых казаков, он ногой засучил, желваки забегали, была бы шашка под рукой, некому было бы статью писать.

- Что я хочу сказать про ряженность. Видите ли, военный человек - это тоже ряженый. Он был обычным человеком, потом его призвали в армию, одели в специальную одежду. Его готовят к тому, что если придет война, то этот человек сознательно сядет в окоп, первый пойдет в бой и погибнет. Любой военный знает, что он первым врага в лицо встретит. Тот человек, который сознательно надел форму, может быть, до конца не понимая всей полноты ответственности, выбрал путь первым погибнуть за свое Отечество. Можно ли его назвать ряженым? Я не могу. Он знает что к чему, а вот тот балабол, который его называет ряженым, он не пойдет первым защищать Отечество.

У меня была такая ситуация. Я в Интернете написал про казачество в одной из групп в социальной сети. У меня было написано, что я - руководитель казачьего ансамбля. И тут человек с аккаунтом без фотографии мне пишет: «Ты - ряженое чучело!». Смотрю, а он из Хабаровска. Ты фотографию свою вышли. Я приезжаю в Хабаровск, буду председателем жюри казачьего фестиваля. Приходи, скажи живьем мне, казакам - участникам фестиваля, что о них думаешь. Человек этот, естественно, не появился.

Конечно же, был огромный временной разрыв – время безвременья, когда стирали все понятия об истории, своих корнях, национальном наследии, это касалось не только казаков, пытались стереть национальную память. Разрушались не только православные храмы, но и мечети, синагоги, дацаны.

Дерево без корня расти не может. Когда человек осознает, что у него есть корни, он не поливает их кока-колой. Он старается его лелеять и хранить, старается, чтобы этот корень пророс. Человек без корней ничего созидать не сможет.

- Что вам понравилось на фестивале? Жалели, небось, участников.

- Я казак, я никого не жалею. У меня оценка была ниже на бал, чем у остальных членов жюри. Средняя оценка между шестью и семью из 10. Для нашего времени такой фестиваль - это очень хорошо. Например, бабушки и дедушки, всю жизнь поющие традицию, вдруг слышат, как эту же песню поет молодежь. Еще пока не умея толком, только вот-вот начав учиться народному пению. Старики им: «Хорошо поете. Самое главное, мы видим, что вы хотите петь, стараетесь».

Мне понравилась настоящность. И дело не в том, что они пели этнографично, с исторической достоверностью, а в том, что пели казаки, а их видно сразу. Казак казака сразу видит и с достоинствами, и с недостатками. Они поют с напором и накалом, видно, что у них глаза горят, что это сильно им нравится, что это доставляет им радость. Вот это самое главное. Их радость зажигает другие сердца.

Мы народной культуре не учим, она уже есть в людях. Мы просто ее вспоминаем. «Традиция» дословно с греческого означает «передача». Господь Бог передает ее нам. Мы передаем ее дальше.

- Бывает, люди выходят на сцену с народной песней и не понимают на каком языке они поют…

- Редко когда поют этнографию, а это в первую очередь общение с первоисточниками, с носителями традиций. Как мы работаем? Мы прослушаем много версий одной и той же песни, записанной в разные годы. И только после этого ты понимаешь, как эта песня пелась. Просто иногда нет работы в коллективах над песней, они не ловят образы, не видят внутреннего наполнения. Песня у нас не поется, песня играется.

Пение казачье сложное. Бывает, что современные люди, далекие от этой традиции, не понимают, на каком языке исполняется песня: «Так хорошо поете, а на каком языке?».

А-а-а вы-и, ту-уоау-манушки мои,

А-а-а тъомъны-й-э-э мо-ое- ту-уманы-е-я-е-ея-ее



- Мне кажется, что на эстраде русская песня умирает.

- Нельзя дерево изучать только по листику. Сейчас в моде эдакие «арабские мотивы» на эстраде: «Я так страдаю-ю-ю, так тебя люблю-юю» и все это тоненьким голоском. Вы можете себе представить, чтобы казак так пел? Послушаешь современную эстраду и начинаешь чернеть, а проедешь в автобусе, начинаешь портаками покрываться.

Порой мне пишут в соцсетях: «Ты весь такой одухотворенный, ну-ка ответь мне…». А я на это: «А с чего ты, смерд, взял, что я перед тобой отчитываться должен?»

Почти все города в Сибири и на Дальнем Востоке казаками основаны. Кто первые храмы строил, кто дороги мостил? Кто с местными народами мирился, договоры заключал? Кто их под государеву руку привел?

Тебя все могут предать, а казачество никогда не предаст. Не стремятся уехать в Испанию казаки, чтобы жить там. Не нужен казаку Манхэттен, не нужна Латвия. Вот сижу и целый день думаю, как бы мне Эстонию захватить! Вот картошку выкопаю… У нас отношение к другим народам хорошее. Кого брали в жены казаки? Гречанок, турчанок, буряток, якуток. И при этом заранее им нравились. Выписывали жен, как выписывали муку и сахар, записывали, сколько им баб нужно, бросали жребий и всех уже заранее любили. Жили душа в душу многие годы.

Ну вот смеются над нами: «Вы ряженые!». Мы хоть занимаемся своими корнями, мы русские люди, а вы-то чьих будете?





Юрий Вязанкин





Открытый краевой фестиваль казачьей культуры «Казачья гора» собрал 26 коллективов и 11 мастеров декоративно-прикладного творчества из Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной и Амурской областей. Учредители фестиваля – министерство культуры Хабаровского края. Организаторы – краевое государственное автономное учреждение культуры «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» и краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Краевой дворец дружбы «Русь».





Лауреатом первой степени в номинации «Фольклор» стал заслуженный коллектив любительского художественного творчества Приморского края народный ансамбль казачьей песни «Круголет» из Дальнереченска в категориях вокальный ансамбль, дуэт и сольное пение.

Лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» стал народный молодёжный ансамбль танца «Горенка» из Хабаровска, руководители — заслуженные работники культуры Российской Федерации Валентин и Ольга Пахомовы.







