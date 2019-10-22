Филармонический сезон в Хабаровске пройдет под знаком Бетховена



«Моя профессия всегда востребована» - эти слова в антракте бесподобного концерта сказал виолончелист-виртуоз Алексей Жилин. Исполнитель из Санкт-Петербурга приехал в Хабаровск на открытие 83-го симфонического сезона. Для нас же важен тот факт, что подобные слова имели полное право произнести и все музыканты Дальневосточного академического симфонического оркестра.

Все их выступления, включая конферанс, имели большой успех. С каким вниманием, к примеру, заполненный до отказа зал слушал такой классический шедевр Бетховена, как увертюра «Кориолан». Идея открытия нового сезона подобным произведением - на редкость подходящий репертуарный номер. Классический, патетический и романтический одновременно.

Стало понятно - Бетховена недаром считают последним великим классицистом и первым великим романтиком в мировой классической музыке. Какая тут присутствует безупречная гармония, бесспорно восходящая к классицизму восемнадцатого века, но не имитирующая его. И вместе с тем - какая романтическая патетика, какой порыв! Всех творцов, обращавшихся к образу древнеримского героя Кориолана, этот человек привлекал как сильная личность. Но именно Бетховен сумел, как никто, воплотить в музыке трагедию героя, то есть разрушение и гибель талантливого и храброго человека, отдающего жизнь за неправое дело.

Большой успех имела и симфония №7 ля мажор все того же Людвига ван Бетховена, которой было отдано все второе отделение концерта. Эта «непостижимо прекрасная», по словам М.И. Глинки, симфония пленила весь зал своим очарованием. Но когда Антон Шабуров и весь наш оркестр стали выступать совместно с виолончелистом Алексеем Жилиным…

Шедевр великого Шумана, виртуозный концерт для виолончели с оркестром ля минор был большим подарком нам, хабаровчанам! Ведь идеальное «пение» солирующего инструмента, его безупречно красивый звук, окрашенный в элегические оттенки, – все это квинтэссенция романтического образа виолончели. И это стало понятно благодаря именно Алексею Жилину!

Маэстро признался в своем очень искреннем разговоре, что он не был с концертами и мастер-классами только в США, Австрии и некоторых странах Африки. Насчет США в ближайшее время ситуация, впрочем, будет исправлена.

Любимые страны виолончелиста – Нидерланды на западе, Япония – на востоке. Последняя, правда, с оговоркой: «Только если ненадолго. Япония надолго – это несколько утомительно».

Лауреат более чем пятнадцати международных конкурсов, включая конкурс в Чили и Южной Корее (Жилин - первый российский лауреат престижного конкурса в Чили), охотно признается в своем самом глубоком и самом искреннем интересе к Хабаровску. Музыкант в нашем городе уже второй раз. И, думается, три года назад хабаровчане смогли оценить его игру в составе струнного оркестра имени Давида Ойстраха. Его же монолог о нашем городе можно вправе счесть (среди подобных высказываний подобных исполнителей) едва ли не самым пространным за последние несколько лет: «Здесь очень красиво. Архитектура хороша, все в отличном состоянии. Парк прекрасный, филармония очень хорошая».

А ведь маэстро прекрасно помнит все свои поездки по стране, где его любимыми провинциальными городами являются Пермь и Екатеринбург. В известной мере Владивосток. И вообще, вызывает удивление широчайший духовный кругозор нашего гостя, что с семи лет отдал себя исключительно музыке. И хочется надеяться еще не раз изумиться его выступлениям на нашей хабаровской сцене.



Михаил Корчмарев





Предстоящий 83-й филармонический сезон в Хабаровске пройдет под знаком Бетховена, будут исполнены все девять симфоний и все концерты гения.