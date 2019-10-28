Сахалинец с душой нанайца в Хабаровске



Виктор Бондаренко стал одной из знаковых и культовых культурных личностей материкового Хабаровского края. Островитяне - особые люди, видящие и чувствующие мир чуть иначе, чем материковые. Материк – сама устойчивость, надежность, а жить на острове – все равно что плыть на утлой лодочке в бушующем море.

Виктор Бондаренко – саксофонист оркестра Восточного военного округа, руководитель этнического ансамбля при муниципальном центре детского творчества «Народные ремесла».

- А третья работа?

- Да ну ее! Это для души. Ресторан.

Главное в его жизни - изучение и популяризация традиционной музыки коренных народов Амура.

Детство Виктора прошло в сахалинском городе Макаров, или по-японски Сиритору, на берегу залива Терпения.

- Как оказались родители на Сахалине?

- Темная история. Приехали из-под Ивано-Франковска. Были под немцами. Когда пришла советская власть, всю деревню собрали, посадили на поезд и отправили на Дальний Восток. Кого на Камчатку, а моих родителей на Сахалин.

Сетевое радио часто ломалось, поэтому слушали по приемнику японское, а точнее, японские заунывные песни. Слушали и «Голос Америки». Ну и чуть-чуть наше. После шторма весь берег был усыпан, в том числе, и японскими вещами.

- Собирали?

- Нас, конечно, гоняли, но мы собирали.

Барак, в котором жил маленький Витя, был японским, с чугунной печкой. А потом провели центральное отопление. В большой комнате было постоянно холодно. Оказалось, что при японцах там был бассейн.

После того как окончил музыкальное училище в Южно-Сахалинске, приехал продолжать музыкальное образование в Хабаровск.

- Какая в то время была любимая музыка?

- Джаз-рок. Как только на Западе выходила пластинка модной группы, тут же ее привозили моряки в Южно-Сахалинск. Blood, Sweat and Tears, Chicago, Santana – мы их слушали и тут же пытались играть. Приехал в Хабаровск, а здесь играют традиционный джаз. Когда мы с Петей Ратнером пошли учиться джазу у Вячеслава Захарова в ресторан «Аквариум», первым делом я купил у Захарова саксофон Majestic Aristocrat за четыреста рублей (для того времени сумма внушительная: студенческая стипендия была 40 рублей, а билет в Южно-Сахалинск стоил 35. – Авт.) Беда была с тростями для саксофона. Трости точили сами из бамбуковых заготовок. Дядька Захаров нас учил блюзовым квадратам. Один раз не выучили, он распсиховался, расшвырял ноты по всему кабаку: «Все, чтобы вас здесь больше не было». Мы перепугались. Потом-то успокоился, стал дальше продолжать учить джазу.

- Как оказался в Хабаровске?

- Собирался ехать во Владивосток, а тут смотрю – объявление в газете: «Эстрадное отделение. Саксофон». Я же по классу флейты окончил сахалинское музыкальное училище. Приехал в Хабаровск, а экзамены уже закончились, и преподаватели все на Бычихе отдыхают, расслабляются. Там в санатории была деревянная танцплощадка. Стоял там, на сцене, два часа играл на флейте классику, без аккомпанемента. А потом мне говорят: «Ну ладно, экзамен еще раз повторим. На хорошей сцене. Ты же неподготовленный пришел». - «Я же ответил на все вопросы!» - «Нет, не подготовленный. Как же так! Такой взрослый человек и нет никаких знаний!» и протягивают мне авоську: «Иди в магазин, а потом все обсудим». Пришлось им купить «Солнцедара» ноль семь. После этого – все, предмет знаешь.



- Как увлекся этникой?

- Хотя пошел учиться на саксофон, флейту не забрасывал, играл композитору Юрию Владимирову. Тогда были еще живы наши дальневосточные композиторы. А я им – джаз-рок, фьюжн, «Чикаго» и все такое. А у них музыка какая-то непонятная, немодная. В 1977 году в Институте культуры учились артисты Государственного академического корякского национального ансамбля «Мэнго». Тогда магнитофона не было, и Владимиров попросил подыграть на репетициях. Они мне напели мелодии, я записал их на ноты. Получилось, что вместо магнитофона включали меня. Пришлось за один семестр выучить всю камчатскую музыку. С того времени и повелось: в институте есть флейтист, который играет национальную музыку.

- Вот тебе и Blood, Sweat and Tears, вот тебе и Chicago.

- Как-то быстро я научился играть на саксофоне и попал сначала в ансамбль «Солнечные ритмы», а потом в «Дальний Восток». (Тогда ансамбль «Дальний Восток» состоял не только из певцов и танцоров, но и эстрадного оркестра. – Авт.) С «Солнечными ритмами» объездил весь БАМ, в этом ансамбле и внедрял джаз-рок. Но засилье традиционного джаза в Хабаровске заставило меня отбросить все «Чикаго» и заняться обычным джазом. Были гастроли, большие гастроли с ансамблем «Дальний Восток» по России. Что касается джазовых фестивалей «Джаз на Волге», джазовый фестиваль в Новосибирске, то обязательным условием тогда было играть обработки национальной музыки. Американщину играть было нельзя. Они же гораздо лучше нас играют.



- Тяжело было молодому, амбициозному парню с Сахалина. Все-таки джаз-рок - это одна из вершин популярной музыки, а тут тебе корякские наигрыши…

- Нет, три корякские мелодии - колоссальные вещи!

- «Чикаго» - это не только музыка, это еще и атрибутика - джинсы, жевательная резинка, очки, туфли на высоком каблуке, волосы.

- У меня волосы были ниже плеч.

- Не жалеешь о той прическе?

- С трудом помню как это.

- На юбилей Кола Бельды показывали фильм о его творчестве. И там ты молодой, кудрявый.

- Тогда я уже работал в «Дальнем Востоке». Фильм снимался трагично. Погода была плохая, а Кола уже был на излете. Я ему последние концерты делал, филармония не хотела связываться. Кола вел себя слишком по-московски. «А чего на меня не продают билеты?» - «Народ не идет» - «Так заставьте». Он же эстраду пел, а я его принуждал слушать народную музыку. Когда пели старые шаманы, развитие мелодии было схоже с негритянской музыкой, мелодия постоянно во времени развивалась.

- Общался с шаманами?

- Да. В конце апреля приезжал в Амурск с ансамблем «Дальний Восток». Там общался с шаманом. На фестивали приносил большой бобинный магнитофон и записывал носителей музыкальной культуры, кто пел старинные амурские песни. Я предлагал министерству культуры сделать диски. Записи на бобинах старые, обсыпаются. Нужна реставрация. Нужны деньги. Дело сегодня это никому не нужное. Есть сегодня, видимо, свои новые шаманы. Раньше было восемь шаманов и все умерли. Они недолго живут. Сильно много себя тратят. Шаманке Надежде Дуван было 45 лет, когда она умерла. За пять лет от рака сгорела. Она камлала в Америке, а этого нельзя было делать. Камлать можно только здесь и бесплатно. Когда выходишь на сцену с чистой душой, правильно импровизируешь, тоже часть жизни зрителю отдаешь.

- Если говорить об амурской музыке, насколько она самобытна? Насколько сильно китайское влияние?

- Играл ее в Америке, никто там не сказал, что это китайская музыка. В Японию ездил несколько раз на фестиваль, так приглашали именно с амурской программой. И там никто не сказал, что это китайская музыка. В КНДР играл, и там ее не признавали китайской. И только в Южной Корее назвали ее китайской. В Китае же на фестивале играл час. Из двадцати тем только три признали своими. В старинных ульчских или нанайских песнях нет ярко выраженной пентатоники, у них есть свои самобытные мелодические изобретения. Музыкальная культура амурских народов уникальна. Сегодня амурская молодежь – руководители танцевальных ансамблей плохо знают свою музыку, включают китайскую. Говорят, что красиво.



- Сегодня в учебных заведениях Хабаровского края музыка амурских народов вообще не преподается. Откуда знать руководителям коллективов специфику национальной амурской культуры?

- Сделал четыре музыкальных сборника для министерства культуры. Вот, например, один исполнитель из Нанайского района. Одни песни старые, он их у мамы услышал, а вторые сам сочинил. Со старинными все понятно, а которые сам сочинил, там и кусок мелодии «Полюшка-поля», и другой русской популярной музыки. Китайская сильно влияет.

Когда амурскую музыку впихиваешь в европейские рамки, она перестает быть интересной. Когда играешь свободно, в народной манере, открывается самобытная глубина.

И еще. Когда играешь амурскую музыку на металлической флейте, она пусто звучит. Оживает, когда играешь на бамбуковой .

Как-то Николай Менцер, дальневосточный композитор и фольклорист, пошутил: «Мы с тобой, два старых еврея, придумали амурскую народную музыку». Только мы публиковали мелодии, больше никто.

- Есть ли у амурских народов веселые, ритмические песни?

- Нет, кроме, может быть, бытовых припевок. Амурские народы все делают не торопясь. Им сначала все нужно тщательно обдумать, а только потом делать. Они считают, что нельзя принимать скороспелых решений. Их губит скоростная жизнь. У них свой внутренний темп, медленный. На них давить нельзя. Сначала нужно поговорить, расположить, а потом уже говорить, что нужно делать.

Людям говоришь, что получаешь кайф, когда играешь амурские шаманские мелодии, и они начинают на тебя странно смотреть. В это же нужно выграться, почувствовать эти тональности.

- Когда-то ты фанател по джаз-року, а что сегодня любишь?

- Сегодня люблю традиционную национальную музыку и почему-то блюз.

Долго говорил об особенностях амурской музыки. Несколько раз спрашивал, чувствует ли он себя до сих пор островитянином или уже стал материковым. Виктор уходил от вопроса, менял тему.

Собственно, ответ на поверхности: только особому человеку, а островитяне, подчеркиваю, это всегда особые люди, амурские шаманы могут дарить свои музыкальные инструменты и, главное, песни. В народных песнях живет душа народа. А душу дарить можно только настоящему человеку.



Юрий Вязанкин



