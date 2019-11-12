Поп-арт: Губки и ипостаси Энди Уорхола в хабаровском Музыкальном театре

В 90-х годах прошлого века в театральном кафе под названием «Золотая маска» собирались самые уважаемые и авторитетные люди криминального мира. Заглядывали «на огонек» крупные чиновники и силовики. Сегодня это просто театральный бар, в котором открыта уникальная выставка работ Энди Уорхола.

- Предназначение этого помещения - театральный бар, где можно приобрести бутерброды, кофе и повысить градус своего настроения. Это абсолютно нормальное явление для любого театра, тем более такого крупного, как наш, - считает Константин Зайнулин, директор хабаровского Музыкального театра. – В первую очередь мы хотим показать, что это пространство творчества. Мы его перезагрузили, снесли несколько перегородок, убрали занавески, которые остались в наследство от 90-х. Мы стремимся к тому, чтобы театр был не просто залом, где показываются некие спектакли в пятницу, субботу и воскресенье. Он должен работать ежедневно в течение всего дня. Эта экспозиция - наш первый шаг.

Выставка будет работать до 15 января ежедневно с 10 до 20 часов. Каждый хабаровчанин может ее посетить за символическую плату – 200 рублей. Единственное, что в день показа спектаклей за полтора часа до начала постановки выставка закрывается.

На открытии выставки, как говорится, яблоку негде было упасть. Атмосфера была легкой, праздничной, все-таки поп-арт, а это - радость.

…Посмотрел на подкрашенные губки вождя китайской революции и вспомнил, как в советское время мы, комсомольцы, исступленно орали под гитару пацифистские ритмо-блюзоподобные куплеты:

- Встало солнце над Китаем,

И Мао вышел погулять.

Его по морде били чайником,

Огромным желтым медным чайником,

И отучили воевать.

Если бы советская молодежь была знакома с творчеством этого американского художника, апологета поп-арта, не по критическим статьям в каком-нибудь журнале типа «Путь красного оленевода», может быть, были бы сегодня чуть добрее.

Хотя и у нас были свои растиражированные символы жизненного преуспевания - гобелены с лебедями, мишками в сосновом бору или тремя охотниками на привале, замененные позднее на ковры с геометрическо-космополитическими узорами. Даже самых угрюмых представителей советизма тянуло к красоте.

Удивительно, что этот американец не вкатил коммунистическим боссам. А ведь все для этого было.

Этот художник по национальности русин. Почти наш. Русинов в СССР называли этнографической группой украинцев. Сами себя они считают отдельным народом. Потомков славянских племен с сарматским названием «хорваты», белых и черных, назвали руснаки, руськи, руски, угрорусины, угрорусы, карпатороссы, рутены и даже русские, хотя Закарпатская Русь никогда не была частью Киевской Руси. Этот народ еще называют европейскими курдами. Сегодня русинская земля поделена между Польшей, Украиной, Словакией, Венгрией, Сербией и Хорватией.

Андрей Варгол, или более привычно Энди Уорхол, художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, - заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии homo universale, создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт». Был менеджером и продюсером первой альтернативной рок-группы The Velvet Underground.

Энди Уорхол - миф, бренд, сама искомость современного искусства. И вот свершилось: его работы добрались и до Хабаровска.

- Я думала, что не доживу до этого, - призналась одна хабаровская художница на открытии выставки в хабаровском Музыкальном театре.

Дело случая, как и все в нашей жизни, но с другой стороны, в этом есть определенная закономерность, что в стенах Музыкального театра – выставка работ Энди Уорхола. Есть что-то общее - какая-то теплота, чуть ли не детская наивность, нечто неуловимое, аура.

- Мы в Екатеринбурге вместе с главным хормейстером театра отбирали солистов в театральном институте. Взяли двоих - Марину Симонову и Егора Малкова. Они уже служат в нашем театре. После прослушивания мы зашли в кабинет ректора. Нам представили Александра Макеева. Я подумал: «Что же мне так настойчиво предлагают общение с этим молодым человеком?». Оказалось, что у него своя галерея, и он - владелец коллекции работ Энди Уорхола, - рассказал Константин Зайнулин, директор ХМТ.

На выставке представлена печатная графика художника из серий «Корова», «Доллар», «Мао Цзедун», «Ленин», «Многоликая Монро», «Цветы», «Суп», портреты Мика Джаггера, Лиз Тейлор, Ингрид Бергман, знаменитый автопортрет Уорхола.

Принты Уорхола были приобретены в Санкт-Петербурге в середине 90-х годов, ранее листы графики приобретались в разное время в Европе (тиражи 1990-х, обойная бумага, сериграфия).

- Уорхол воссоздал технику шелкографии. Себя он сравнивал с машиной, производящей объекты искусства. Это была своего рода фабрика, по крайней мере так называлась его мастерская, - пояснил Александр Макеев, владелец коллекции.

- Как оказалась у вас эта коллекция?

- Ее подарил мой дядя, коллекционер.

- В каких городах была она на гастролях?

- В Нижнем Тагиле, Новосибирске и теперь здесь, в Хабаровске.

Благодаря свойству печатной графики, как отметил Андрей Тен, главный художник Музыкального театра, работы Энди Уорхола могут находиться одновременно в Париже, Хабаровске и Нью-Йорке.

Именно атмосферу этого американского мегагорода времен расцвета творчества художника попытались воссоздать в театральном баре.

- Было два места в Нью-Йорке, связанных с именем Энди Уорхола. Во-первых, его студия «Фабрика», где и были изготовлены работы, представленные на выставке. Во-вторых, легендарный дискоклуб «Студия 54», - рассказал Андрей Тен.

Пожалуй, стоит согласиться с Дарьей Пантелеевой, арт-директором новой экспериментальной сцены Хабаровского краевого музыкального театра, которая считает, что эпоха Уорхола близка этому театру.

- Мне кажется, что поп-арт будет актуален всегда.

Юрий Вязанкин