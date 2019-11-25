Балетное язычество: В хабаровском Музыкальном театре – премьера балета «Невеста Одина»

Язычество притягательно, в нем чувствуется будоражащая запретность и скрытая опасность. Насколько мы стали гуманнее и терпимее с тех языческих времен? Научились ли подставлять щеку? Обрели ли мы прощение и стало ли оно нашей повседневной привычкой? А «не суди, и сам не судим будешь»? А «возлюбить ближнего»?

Алтарь искусства

С какой истеричной самозабвенностью мы ищем жертв для нашей параноидальной страсти, граничащей с шизофренией! Кто только не побывал во «врагах Отечества» - от креаклов до украинцев с мигрантами. А нам все мало! Нам подавай жертвенное ложе и вереницу невинных душ во славу нашего внутреннего Тецкатлипоки. И в этом дымящемся кровавом зеркале, словно морок, - отражение вечной толпы, где каждый вроде бы кричит: «Иисуса Христа!», а вместе получается: «Варавву!».

И если жертвенность - одна из христианских добродетелей, то культ жертвы добродетелен ли? Жертвенность, порой такая пафосно-театральная, чуть ли не единственная семейная скрепа для иных российских дам. Но выбор доброволен. И если есть насилие, то не совершаемое ли подчас самими женщинами над собой? А вот что касается культа жертвы, так к этой языческой «забаве» так близка всякая матросовщина. Вот уж где беснование, если, конечно, рассматривать с точки зрения тех, кто подталкивает будущую жертву к амбразуре.

Есть и более безобидные жертвы. Например, крашеные яйца на Пасху или просто молитва, просто стихи.

Это был балет о язычестве или балетное язычество? Пластическая постановка, представленная на экспериментальной сцене хабаровского Музыкального театра, называлась «Невеста Одина». Фолк-балет? Скорее, сценическая фантазия, спектакль, где органично сплелись элементы актуальных танцевальных и фолковых направлений. В этом «древнегерманском» фьюжн-действе как сполохи проглядывало славянство, но не матрешечно-хороводное, а странное, словно воспоминание из прошлой жизни.

Вот билет на балет

Начало спектакля было странно-мистичным. В театральный холл вышла норна (актриса Василиса Серова), как и положено богине судьбы - с клубком красных ниток. Зрители, ухватившись за нее, осторожно ступая, словно боясь разорвать эту нить жизни, пошли за норной в зрительный зал. Всякая настоящая магия начинается с какой-нибудь пустяковины, а уж попадают люди в фантазийное пространство всегда несколько странновато. Допустим, через шкаф или пройдя через потайную дверь, открыв ее волшебным ключиком. Здесь же просто красная нить.

И вот, когда все зрители собрались в зале, вдруг случилось чудо. Бывает такое, словно это предвосхищение любви. Только зашли в зал, только посмотрели на сцену, и словно влюбились в действо. А может, и правда эта нитка была волшебной?

На сцене три норны (волшебницы из германо-скандинавской мифологии. - Прим. ред.) и проект этнической музыки «Карсилама» - Алексей Квитков и Руэндиль.

В начале постановки была не просто песня на древненорвежском языке, это было погружение в странный фантазийный мир с разговаривающими барабанами, птицами-флейтами, мифическими персонажами, одноглазым богом, алчущим невесту.

Отдельно о музыке. Как правило, синтез живой музыки и фонограмм не получается органичным, а здесь - волшебство какое-то.

И были сакральные игрища, и были чувственные пляски, исполненные ярой языческой энергией. И все это напомнило игрища на Ивана Купалу. Но только не в редакции вожатых детских лагерей, там, где прыгали через костер, как рассказала одна хабаровская патриотка - в нижнем белье, а искомого, со сплетеньем в любовной страсти голых тел. Того самого Ивана Купалу с распутным поиском ночью в лесу огненного цветка папоротника и с обретением его в объятиях с тем, кто попадется под горячую руку или под черт знает что еще. И все во имя плодородия, чтобы земля и бабы рожали… А может, просто выпускал народ пар. Уж лучше так, нежели всякие октябрьские революции.

Хоть батарейки заряжай

Энергии было вдосталь в этом маленьком зале экспериментальной сцены хабаровского Музыкального театра. Все действо было рядом - протяни руку и, казалось, тебя втянет внутрь этой балетной истории. И никаких тебе пресловутых театральных экранов, четвертых стен, никакой этой пошлой советской провинциальной традиционщины. Все как на ладони, прятаться негде, а потому актеры, словно голенькие, - никакого вранья, никаких прикидываний. И от этой почти детской искренности, помноженной на сумасшедшую либидозность (а без нее не танцы, а так -спортивные притоптывания с показом нелепых костюмов), оторваться от происходящего на сцене было невозможно.

На афише написано было «18+». «Будет ну очень», - так анонсировали балет и хулигански прищуривались. Ничего такого «ну очень» не было. Была чувственность, какой-то дикий темперамент, эротизм. Но все это чуть ли не невинно. Уж те, кто выжил в 90-х в прошлом веке, не понаслышке знают об этом германском «дас ист фантастиш» или советских саунах с комсомольскими активистками. Так вот, «Невеста Одина» - невинна. Припечатав «18+», в театре явно перестарались. Такое можно и нужно показывать старшеклассникам.

Сюжет балета? Язычники должны были пожертвовать кем-то из своих соплеменниц богу Одину. Жрица, она же норна, выбрала одну девушку и возложила на ее голову невестин венец. Девушка было пошла против воли жрицы, однако противиться воле соплеменников не смогла. В итоге жертвенный алтарь и пятна на полу - то ли от ягод, то ли от сладкой крови.

- Я увлекалась скандинавским фолком, фолк-роком, стала читать легенды, мифы, предания и смотреть фильмы. Все это было похоже на снежный ком, - поделилась Ирина Огурлиева, постановщик балета. - В основе спектакля - человеческое жертвоприношение, показанное через свадебный обряд. В спектакле норна - Василиса Серова - пела руническую поэму на древненорвежском языке, а две танцовщицы ее показывали: волк живет в лесу, золото приносит раздор, выкован меч… Этот язык, и на котором пела Василиса, и жестовый, естественно, никто не знает, но что-то зрители чувствовали.

Зрители не то что чувствовали, зрители были погружены в эту невероятную фантазийную атмосферу, и казалось, что понимали этот древненорвежский язык, а потом в конце спектакля долго аплодировали.

Юрий Вязанкин